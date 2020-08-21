Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его сын болел коронавирусом.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно, что COVID-19 - это зараза. Другого слова нет. Заболела моя супруга и мой сын тоже. Они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети, более-менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", - отметил Зеленский.

Глава государства попросил всех быть осторожными, особенно сейчас, потому что люди перестали соблюдать карантинные меры.

"Поверьте нашей семье, никто не боится, пока в твоей семье кто-то не заболел. Болезнь истощает полностью, три недели у людей чувству, будто они умирают. Очень плохо", - добавил президент.

Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

3 июля стало известно, что Зеленская излечилась от коронавируса.

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