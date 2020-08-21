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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь

Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь

Президент Владимир Зеленский сообщил, что его сын болел коронавирусом.

Об этом он сообщил в ходе брифинга в Николаевской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно, что COVID-19 - это зараза. Другого слова нет. Заболела моя супруга и мой сын тоже. Они вместе лечились в больнице. И если дети переносят это как дети, более-менее нормально, только температура, то взрослые переносят эту болезнь очень сложно. Даже те взрослые, которые молодые, здоровые, которые занимаются спортом", - отметил Зеленский.

Глава государства попросил всех быть осторожными, особенно сейчас, потому что люди перестали соблюдать карантинные меры.

"Поверьте нашей семье, никто не боится, пока в твоей семье кто-то не заболел. Болезнь истощает полностью, три недели у людей чувству, будто они умирают. Очень плохо", - добавил президент.

Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

3 июля стало известно, что Зеленская излечилась от коронавируса.

Читайте: ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает

Автор: 

Зеленский (20185) карантин (16729) Елена Зеленская (222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+54
країна теж дуже складно переносить зелений зєзє-вірус
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21.08.2020 11:23
+37
та нет, зараза это ты. А COVID-19 это вирусная болезнь
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21.08.2020 11:23
+33
Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 4033
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21.08.2020 11:29
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Правила форума Совет форумчан
країна теж дуже складно переносить зелений зєзє-вірус
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21.08.2020 11:23 Ответить
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты.
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21.08.2020 11:39 Ответить
та и тут шмаркля набрехало... ленку где-то держат подальше от интернета, вместе с сыном и дочкой...
3 месяца от нее - тишина, там явно не в ковид-19 дело...
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21.08.2020 12:03 Ответить
п.с. а нет ли у ленки домашнего имени.. "эрика"?
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21.08.2020 12:05 Ответить
она тяжело перенесла измену клоуна с секретуткой!
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21.08.2020 20:03 Ответить
та нет, зараза это ты. А COVID-19 это вирусная болезнь
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21.08.2020 11:23 Ответить
Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 4033
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21.08.2020 11:29 Ответить
ТА ТЫ ШО!?
А где же они болели?
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21.08.2020 11:24 Ответить
У "Ковид-19" еще один страшный побочный эффект -- человек становится невидимым. Ленка Зеленская пропала совсем, как и не было еще недавно.
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21.08.2020 11:31 Ответить
Это как эфект манделы. Ленки нет, но мы знаем шо она была
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21.08.2020 11:33 Ответить
- Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу. А он есть (с)
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21.08.2020 13:08 Ответить
может это эфект Мендель?
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21.08.2020 20:04 Ответить
Зе, лучше покайся и скажи, где ты с Мендель ее прикопал.
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21.08.2020 11:24 Ответить
А , Мандель тоже переболела ?
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21.08.2020 11:24 Ответить
Ця хворь - на 9 місяців.)))
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21.08.2020 11:25 Ответить
хоч і народиться гнусавий хриплий чорнявий мальчуган, але то не від зеленського, а от другого мужчіни
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21.08.2020 11:27 Ответить
слово "другого" зайве.
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21.08.2020 11:37 Ответить
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21.08.2020 11:27 Ответить
Яка розумна людина!
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21.08.2020 11:24 Ответить
Короче, преЗедент со своей семьей не проживает!
Ну или у него супер нарко-иммунитет.....
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21.08.2020 11:24 Ответить
99,9% что он сам сейчас бессимптомно ЗАРАЖЕН.
Но, шляется везде БЕЗ маски - РАСПРОСТРАНЯЕТ ЗАРАЗУ!!!
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21.08.2020 11:25 Ответить
Зеленський - рознощик ЗАрази і ЗЕрази.
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21.08.2020 11:27 Ответить
Зеленський: Син із дружиною перехворіли на коронавірус, дорослі дуже складно переносять цю хворобу - Цензор.НЕТ 4704
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21.08.2020 11:32 Ответить
Бабуся на заднем плане аж обомлела когда увидила живого зеленских
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21.08.2020 11:34 Ответить
та не, икота...
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21.08.2020 12:00 Ответить
плюнуть в спину хотела...
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21.08.2020 20:05 Ответить
То ж така страшна хвороба!..
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21.08.2020 11:41 Ответить
То ли Зеленский не живет со своей женой, так как не подцепил вирус... То ли все это трындеж, пиар.
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21.08.2020 11:26 Ответить
А де зараз та ополчєночка?
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21.08.2020 11:26 Ответить
Це треба допитати з пристрастю другу першу леді Мєндєль, де вона Лєнку закопала.
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21.08.2020 11:30 Ответить
Напевно там,де й Еріка
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21.08.2020 11:33 Ответить
И шо тебе парится зелик .тебяж один хрен откачают и мертвого ты залез на нужное место
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21.08.2020 11:28 Ответить
....у людей чувство, будто они умирают. Очень плохо.... Ломка?
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21.08.2020 11:28 Ответить
Как-то криво, не?
Ты или скажи с самого начала, или вообще молчи. Что толку потом?
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21.08.2020 11:29 Ответить
Відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади, закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.

Пане Зеленський, оцінюючи Ваш понад річний термін на посаді президента, можна дійти висновку, що Ви дієте не як президент України, а як менеджер, що на догоду Путіну прагне обернути український народ у рабів московської імперії, котру він намагається відновити.
Своїми діями на догоду московському "царю" Ви підтверджуєте, що були й залишаєтесь лідером "Дев'яносто п'ятого кварталу", котрий діяв і досі діє засобами вуличного, вульгарного глузування над українською державою і над національною сутністю українців.

Звернення підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші. https://prm.ua/zelenskogo-zaklikali-zrektisya-posadi-abo-ne-ruynuvati-derzhavu-zvernennya/?fbclid=IwAR0JDnqOdbgSoo3Lup-zMchvHQZ0QlurOx4LR-bByJPqhghmQq7NwzzpOgI
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21.08.2020 11:29 Ответить
COVID-19 - это инфекция, а CLOWN-95 - это зараза. различать надо.
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21.08.2020 11:29 Ответить
"3 июля стало известно, что Зеленская излечилась от коронавируса."

Источник: https://censor.net/n3215111

Прошло полтора месяца после излечения.
Где ледя?
Ни фото, ни видосика про учителей, врачей, ни постика в соцсетях.
Последний пост в фб от 21 ИЮНЯ.
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21.08.2020 11:30 Ответить
Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 7006
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21.08.2020 11:30 Ответить
" попросил всех быть осторожными, особенно сейчас, потому что люди клоуны перестали соблюдать карантинные меры "

Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь - Цензор.НЕТ 8533
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21.08.2020 11:30 Ответить
Ему по фигу, он разносчик заразы
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21.08.2020 11:35 Ответить
он просто палится! знает что это разводняк и нет опасности никакой.
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21.08.2020 20:08 Ответить
Перше фото - це шедевр!

Дві морачкі Соні в кадрі, одна вчепилась в коханого з пристрастю. Друга купує яйця, які буде варити з пристрастю. А Янелох, у якого дружина та син захворіли на ковід, ходить без маски в людних місцях та поширює цю заразу.
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21.08.2020 11:41 Ответить
Врет плесень!
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21.08.2020 11:31 Ответить
После скандала с Беней статистика резко пошла вверх. Похоже опять пытаюися тему перевести
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21.08.2020 11:34 Ответить
Болезнь страшная, но есть вакцина - Мендель. Вон Вовочка ее принимал и не заболел. Ленка правда была против вакцинирования, но то такое.
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21.08.2020 11:35 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗАКЛИКАЛИ ЗРЕКТИСЯ ПОСАДИ АБО НЕ РУЙНУВАТИ ДЕРЖАВУ - ЗВЕРНЕННЯ ...

***

Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.
"Звернення до Президента України Володимира Зеленського
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21.08.2020 11:37 Ответить
Уже можно плакать навзрыд?
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21.08.2020 11:37 Ответить
Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади.
Дмитро Павличко
Богдан Горинь
Юрій Щербак
Володимир Василенко
Михайло Слабошпицький
Іван Заєць
Павло Мовчан
Андрій Бондарчук
Степан Волковецький
Віталій Горелик
Микола Горбаль
Степан Давимука
Олександр Гудима
Олег Чорногуз
Володимир Сергійчук
Богдан Мацелюх
Дмитро Чобіт
Арсен Зінченко
Василь Овсієнко
Тарас Салига
Орест Івахів
Ігор Калинець
Ярослав Кендзьор
Михайло Косів
Сергій Мельничук
Микола Поровський
Віктор Терен
Богдан Стаднюк
Микола Цимбалюк
Василь Чепурний
Володимир Шовкошитний
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21.08.2020 11:38 Ответить
Вы шо? Тихановская через полгода перевыборы обещает...Это --реклама!
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21.08.2020 20:09 Ответить
Він вже перехворів та заразив свою родину, просто від суспільства цей факт приховали. Тому Янелох і ходить без маски, бо вже не боіться захворіти.
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21.08.2020 11:47 Ответить
ты еврей?
заражаются и повторно то. и патологии - огого какие. статья тут была слева на главной то.
так шо мимо сказал. Зеля то не дурак и знает это.
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21.08.2020 12:46 Ответить
А ти рузкій? Хворів на ковід то? То-то я дивлюсь шо у тебе ого-го які патології то, шо не можеш віздрінити жіноче ім'я від чоловічого. Зеля то - дурак і це знають всі.
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21.08.2020 12:53 Ответить
все это кто?
и во-вторых, я не Кашпировский шоп понять по "нику" - мужик ты или нет. по умолчанию - все мужики в инете. ну, "пользователь"-и
не болел и за Динамо тоже не очень болел.
тут статья была за патологии недавно, слева на главной. почитай.те, а вот за маски - гос-во ДОЛЖНО обеспечить всем необходимым, это в конституции указано. понял, нет?
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21.08.2020 13:25 Ответить
У тебе думки в голові претрахались, тому зрозуміти все шо ти написав не виявляється можливим. Звернись до кого-небудь іншого, не роби мені нерви та головну біль своєю маячнею.
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21.08.2020 13:44 Ответить
https://twitter.com/tZEinform tZE inform - Брифинг Минздрава. "Мы прилагаем все усилия ... Президент Зеленский ... Рост заболеваемости ... Мы планируем ..." По результатам вашей "работы" нужно сажать и вас и Зеленского.
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21.08.2020 11:47 Ответить
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты.(с)
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21.08.2020 11:49 Ответить
" Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь"

Именно по этой причине Зе подает пример наплевательского отношения к эпидемии, шляясь без маски прилюдно по торговому центру, не штрафуя нарушителей масочного режима и допуская в карантин противозаконные массовые демонстрации всяких "патриотов"
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21.08.2020 11:51 Ответить
А случайно этот "коронавирус" не Мендель???
А может на Ленка заболела, а Вовка???
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21.08.2020 11:55 Ответить
На жалость пробивает крыса зелёная ?
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21.08.2020 12:15 Ответить
Молодец Зе, все верно сказал.
А всем зебильным кака-ботам желаю того, что они желают ему и его семье.
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21.08.2020 12:34 Ответить
По его словам, жена и сын лечились одновременно в одной больнице,и в тоже время пресс-служба ОП сообщала, что у главы государства и детей отрицательные тесты.
Короче "эпоха бедности" закончилась и началась "эпоха вранья".
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21.08.2020 12:39 Ответить
Ты ЗЕ на жалость нарываешься , все ЗЕ растрогать норовишь! А все равно ты вниз спускаешься, у двери ВЫХОД! ты торчишь!
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21.08.2020 12:45 Ответить
Кто поверит брехливаму кловану ?
Переболели они
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21.08.2020 12:46 Ответить
какое оно зечмо убогое .чуваку похоже ковид дал осложнение на мозги. такой словесный понос с него прет , вся страна за животы держится, а его несет и несет
блин когда уже этот цирк прекратится? тот зебаран жжет, то шмыгло такое высерает, что кучи не держится. о побитых молью ,нафталином и маразмом могучих старцах я уже скромно промолчу. там без слез слушать не возможно.
к чему бедосик не прикоснется, кругом жопа
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21.08.2020 12:50 Ответить
жалко что не подохли
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21.08.2020 13:02 Ответить
Чесний, Молодий, Освідчений!
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21.08.2020 13:27 Ответить
"12 червня 2020, Лєнка пише, діти пройшли тестування, результати негативні. Всі задоволені, дітей обійшло стороною. 21 серпня 2020, Вовка каже, син теж хворів, лежав з Лєнкою в одній лікарні. І тепер питання, хто з них бреше. Щось підказує, що бреше наш патологічний брехун." -

https://twitter.com/jozefkneht1/status/1296738476805754880
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21.08.2020 14:24 Ответить
Переболели? Жаль.... Меня бы больше устроило, если бы они лежали в коридоре больницы, посиневшие от удушья, и ждали бы помощи от врачей.... А помощь бы не приходила.... ЧЕТЫРЕ ДНЯ.... До самого конца....Как не пришла помощь нашему воину - герою Ярославу Журавлю....Он был брошен главнокомандующим в серой зоне на медленную , мучительную смерть.....А на "лечение" клоунской родни были , видимо, брошены все светила медицины, миллионы бюджетных денег.... Очень больно осознавать, что убийца Ярослава Журавля не наказан.... Спокойно жирует на народные денежки и стебётся с доверчивых лохов....
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21.08.2020 17:18 Ответить
А оно с супругой и сыном не контактировали ?
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21.08.2020 23:24 Ответить
Для чого, коли є мАндель?
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22.08.2020 11:09 Ответить
ну буба и табло себе наел.....

карантин и неумеренный занюх не щадит никого.....
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22.08.2020 06:23 Ответить
пора пересматривать ГОСТы касок, шо бе щечки туда вперлися...
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22.08.2020 06:28 Ответить
Готує блазень лохів до повного карантину. Дружина..дитина..а сам не хворів. В скафандрі до дому приходить?
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22.08.2020 11:08 Ответить
 
 