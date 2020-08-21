Цепкало о вступлении Беларуси в Евросоюз: "Мы потеряем половину населения, если зададимся такой целью"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Беларусь на данном этапе не имеет возможности и не должна стремиться войти в Европейский союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Цепкало сказал он на онлайн пресс-конференции.

"Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого позволить. Просто исходя из нашего нынешнего уровня экономического развития", - отметил он.

По его словам, это бы повлекло массовый исход населения, "мы потеряем половину населения Белоруссии, если зададимся такой целью".

При этом он отметил, что необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.

"Мы просто обязаны. Обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать в категории "или-или", а рассматривать в категории "и-и", - сказал Цепкало.

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