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Новости Революция в Беларуси
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Цепкало о вступлении Беларуси в Евросоюз: "Мы потеряем половину населения, если зададимся такой целью"

Цепкало о вступлении Беларуси в Евросоюз:

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Беларусь на данном этапе не имеет возможности и не должна стремиться войти в Европейский союз.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Цепкало сказал он на онлайн пресс-конференции.

"Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого позволить. Просто исходя из нашего нынешнего уровня экономического развития", - отметил он.

По его словам, это бы повлекло массовый исход населения, "мы потеряем половину населения Белоруссии, если зададимся такой целью".

При этом он отметил, что необходимо выстраивать с зарубежными соседями и другими странами партнерские отношения.

"Мы просто обязаны. Обязаны рассматривать и Германию, Великобританию, США, Канаду и другие страны как важный для нас источник инвестиций и знаний. Мы должны быть открыты ко всем и не рассматривать в категории "или-или", а рассматривать в категории "и-и", - сказал Цепкало.

Читайте также: Украина обязалась провести конкурс на глав таможни и налоговой, - меморандум с Евросоюзом. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Беларусь (7886) Евросоюз (17052) Цепкало (18)


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Топ комментарии
+41
А вот и консерва ФСБшная вскрывается - голос подаёт.
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21.08.2020 11:37
+31
Ахтунг! Рабы разбегаются из концлагеря. Не пущаааать!
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21.08.2020 11:38
+17
Да не половину населения вы потеряете,вы начнёте жить по законам здорового общества!А если кому эти законы не нравятся,то и тогда нет проблем:северо-восточный сосед всех отморозков принимает!
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21.08.2020 11:45
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Да правильно он говорит. Белорусская промышленность переплетена с Российской и полноценно функционирует. А кем она будет в ЕС? Показательна судьба Игналинской АЭС. Да и практически у всех новых союзных республик ЕС, демографическая обстановка очень грустная. Балтика, Болгария, уже потеряли половину населения.
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21.08.2020 12:32 Ответить
А куда пропало Греческое кораблестроение, которое было до вступления в ЕС. Танкеры, яхты, какие они строили, рыболовный флот. Сейчас им Брюссель уготовил участь курорты обслуживать. За Европейцами в Греции, Греки должны блювотину убирать.
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21.08.2020 12:38 Ответить
Вони і без суднобудування некисло живуть. Пенсія у греків чи не найбільша в Європі.
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21.08.2020 13:55 Ответить
Была лет 15 назад. А после кризиса упала. А налоги, цены, стоимость лечения, образования выросли и продолжают расти.
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21.08.2020 15:49 Ответить
Так, в усьому світі так.
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22.08.2020 08:22 Ответить
Но у сильных меньше, а у слабых больше.
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22.08.2020 09:00 Ответить
шта, в странах Балтии, как на сранях -рязанях, большинство шикует аж на 200 баксов в месяц?
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21.08.2020 13:31 Ответить
Вы, шта, в статистику убыли населения не верите в молодых республиках нового Союза Европы? Поговорку, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше, не слышали? А для рядовых граждан Беларуси, эти ваши баксы, совсем не нужны, потому что республика сама себя обеспечивает и едой и иголками для патефона и холодильниками и табаком и уксусом и пластмассой, резиной и удобрениями, и всё это и многое другое ещё и экспортирует и на полученный доход докупает необходимое. Народ работает, производит товар. Делает МАЗы и БЕЛАЗы, а не так как некоторые покупают в кредит за деньги МВФ бэушные катерпиллеры, предварительно порезав и продав свои заводы на метал.
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21.08.2020 15:39 Ответить
Щось тут не сходиться)
В Білорусі все є і треба баксів, так? Білорусь все має, ще й експортує, але немає баксів, так? А в чому прікол тоді, а де вони???
Я там ніколи не був, поясніть. Там заходиш в магазин і береш що хочеш, чи як? Знаменити білоруські криветки, смартфони і авто?
Чого білоруси на свою зарплату, при тому, що в них все є, не можуть дозволити собі більше, ніж українці?
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21.08.2020 19:27 Ответить
Там (и на россии тоже), основные жизненно важные товары производятся у себя на Родине, но конечно не весь ассортимент потребляемых товаров отечественный, Некоторые вещи приходится покупать за рубежом. Например микроэлектронику или бананы. Так мир устроен, продают то чего у себя много, а покупают то, чего у себя мало. Вот для этого и используют баксы. Там, как и на россии рядовой гражданин, понятия не имеет, что оно такое этот ваш бакс, для чего он нужен и какой у него курс. Эти знания нужны специалистам, а не рядовому мещанину. А рядовому гражданину важны стабильные и надёжные жизненные условия. Уверенность в завтрашнем дне. Что бы его не выкинули с работы, что бы была крыша над головой, что бы была вкусная еда и было тепло, что бы уличные туалеты не стали вдруг платными, что бы цены и налоги и стоимость ЖКХ, воды тепла и бензина были по карману. Обучение, лечение бесплатным. Всё там пока сходится нормально.
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21.08.2020 20:58 Ответить
Та я розумію, що люди, коли не бачать і не знають, то й не хочуть. Так у всіх країнах живуть. Але там, де більше особистої свободи людей і як наслідок більше фінансової грамотності кожного - то там і найкраща ефективність.
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21.08.2020 22:13 Ответить
Эпоха глобализации заканчивается. Сейчас в гараже можно производить высокотехнологический товар. Выигрывают страны с замкнутой самодостаточной экономикой, без паразитирования инвесторов олигархов.
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21.08.2020 22:36 Ответить
У вас в голове насрано, прибиритесь.
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22.08.2020 00:20 Ответить
То внутри головы, а у вас на лбу написано, с нами весь мир.
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22.08.2020 05:32 Ответить
Соціалістична економіка у всій красі :https://zautra.by/news/skolko-budet-stoit-***************-posle-zapuska-belorusskoi-aes

https://zautra.by/news/skolko-budet-stoit-***************-posle-zapuska-belorusskoi-aes Білорусь запустила нову АЕС..

Навіть Бацька сказав -НА...УЯ ?


те данные, которые удалось найти, показывают, что «предполагаемые еще в 2009-2010 годах расходы, информация о которых была легла в основу принятия решений властями Беларуси о строительстве БелАЭС, были в разы занижены. А теперь, с учетом экономических реалий середины 2020 года - и на порядки».




расходы на АЭС: учтенные и неучтенные

Согласно кредитному соглашению, заключенному в 2011 году между Россией и Беларусью, Россия обязалась предоставить кредит в 10 млрд долларов под строительство БелАЭС.
По условиям кредитного соглашения, погашение начинается через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, и осуществляется 30 равными долями каждые 6 месяцев. Беларуси ежедневно, начиная с даты использования каждой суммы кредита, начисляются проценты.


«Посчитать точную сумму долговых обязательств сложно без точной информации о датах перечисления частей кредитных средств, которая сегодня непублична, однако, по http://glaza.info/news/belarusi_nevygodno_stroit_aehs/2013-12-06-14480 некоторым оценкам , она может составить до 15 млрд долларов», - отмечается в резюме
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21.08.2020 13:39 Ответить
А у вас скільки голів населення було в Болгарії, що так розпереживались?
Населення втратили)) Що за доісторична куйня в часи інтернету? А якщо вони на курорт в Грецію поїхали, таке рахуєте? А моряки, мля, хто такі взагалі? А якщо астронавтами на Місяць висадяться, то теж патєрялі? Чи якщо на роботу за 1000км поїхали в 2 години польоту у іншу країну ЄС, яка платить теж внески в б'юджет ЄС, з якою є оборонний догорів, єдиний ринок і може навіть валюта.
Так хто конкретно втратив поголів'я? Бо інших втрат не бачу.
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21.08.2020 19:18 Ответить
То есть, Болгария стала спальней Европы. А работать они за 1000км поїхали в 2 години польоту у іншу країну ЄС. Все едут к поближе к печатному станку. Получается такой перекос, лучшие умы и золотые руки едут туда где больше платят. А больше платят там где больше умных и работящих, потому, что они своими руками создали продукт, который принёс доход чужой краине, а умные иработящие снова поехали туда где больше платят. И это называется независимость, Свобода и глобализация.
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21.08.2020 21:11 Ответить
Сталась така ситуація, що через Свободу і глобалізацію західна Європа більш економічно, технологічно і т.д розвинена. Це довга історія і просто факт, пора з ним змиритись.
Можна хотіти і мріяти (ні на що не впливає), але свого концерну Volkswagen в Болгарії не буде, бо вже нема. То не найкращі уми і золоті руки втікають, а появляються, в тому числі в Болгарії, бо в них просто існує потреба. Попит породжує пропозицію. В Україні і Білорусі багато айтішників, не того, що тільки тут комп'ютери є, а того, що на них десь є попит.
Люди в Болгарії багатіють, створюється попит, приходять інвестори який потім задовільняє ринок. І такому вигляді, як зараз в Болгарії на багато більше шансів створити свій Volkswagen.
Китай навіть був голожопим, поки був закритим...
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21.08.2020 22:03 Ответить
Инвесторы?! А какой им смысл вкладываться? Они же хотят и справедливо хотят вложить свои средства, что бы приумножить их, получить доход и забрать его себе. А голожопые Китайцы и Болгары, пускай вкалывают и остаются голожопыми. С Китаем, там немного другая история. Там государственный план, под руководством коммунистической партии, рассчитан на много десятилетий накопления государственного капитала. Там источником дохода являются трудолюбивые низкооплачиваемые Китайцы. Китай, авторитарное регулируемое государство. И всё таки несмотря на накатанную колею, привычный мир, тот, который казался незыблемым в 20 веке, сейчас становится другим: новым, чужим и странным.
Где Америка 1970-1990-х годов? Ее нет! США, которые были в конце 20 века, сейчас уже другие - гораздо более слабые, а логика развития страны оказывается все более и более непонятной. Где масса прекрасных американских товаров отличного качества? Их нет. Зато качество Азиатских товаров растёт, уже за ними и Volkswagen не лидер мирового автопрома. История идёт по спирали, была великая Римская империя, потом была эпоха тёмногосредневековья, потом ренесанс, возрождение, на подходе закат. Это по инерции Бреттон Вудской экономической системы мы живём несколько десятилетий. А как только статус резервной валюты перейдёт к к более прогрессивной экономической системе Китая, так и лучшие умы и золотые руки побегут к новому печатному станку. Что мы в принципе уже и начинаем наблюдать.
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21.08.2020 22:33 Ответить
ес не выгодно расширяться, - увеличится риск распада.
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21.08.2020 12:58 Ответить
Если Лука удержится хоть на пару месяцев, то он мог бы заключить с Китаем военно-политический договор и тогда Путин вынужден будет от него отстать.
Это будет полный провал Кремля в Белоруссии.
Если же Путин пойдет против Китая и свалит Луку (отравит например), то это будет прямая конфронтация РФ с Китаем - это как раз и нужно США!!!
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21.08.2020 13:09 Ответить
1)Китай далеко.
2) Китай проводить ДУЖЕ ДОВГОСТРОКОВУ політику,у яку підтримка якогось Диктатора малорозвинутої економіки НЕ ВХОДИТЬ.
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21.08.2020 13:33 Ответить
Вот и подал, этот пиз...дюк Цепкало, свой истинный пропутинский голос!! А мы его бегом к себе , в Украину,приняли!! Граждансво или вид на жительство пообещали!! А он путинская крыса!! там в беларуси все такие, агенты кркмля !! думаете Техановская лучше!! тот же борщ из одного ведра!!
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21.08.2020 13:14 Ответить
Тихановська ,на відміну від Цепкало просто домогосподарка..
100 відсотків не розглядалась кандидатом на вербування ФСБ..)
її чоловіком займалось КГБ Білорусі .Це інша організація.
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21.08.2020 13:35 Ответить
что значит "потеряем" ? крепостных, холопов, что ли, потеряешь, консерва ты гэбешная?
Беларусь будет в Европе и беларусы, само собой, будут в Европе, в разных ее уголках.
всяко лучше, чем быть сраной губернией азиопской жОпы- раши-паРаши.
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21.08.2020 13:29 Ответить
гэбешная консерва этот цепкало. это без сомнений.
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21.08.2020 13:33 Ответить
Правильно, зачем вате Евросоюз? Таежный союз лучше и ближе, много валежника, боярышника, и соловьиный помет по вечерам.
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21.08.2020 13:39 Ответить
А здесь Евросоюз ближе. А толку?
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21.08.2020 13:49 Ответить
Яка знайома риторика куме.
-Так.Поздний Азаров.Настольная книга ОПЗЖ коллаборантов
Цепкало про вступ Білорусі до Євросоюзу: "Ми втратимо половину населення, якщо поставимо таку мету" - Цензор.НЕТ 207
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21.08.2020 13:44 Ответить
Ось і не зрозуміло за що воюють сябри? за те, щоб перестати кланятися Лукашенку і почати кланятися *****.
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21.08.2020 13:52 Ответить
в 88 так и Ярузельский говорил в Польше . Одним словом Цепкало - говно .
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21.08.2020 14:20 Ответить
Ещё один кремлевский клоун................
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21.08.2020 16:50 Ответить
Лукашеску практично допоміг рохляндії скупити Білорусь на корню! Побудували соціялізьму
на грошики та кредити рашкостану. Зараз кацапи почнуть вимагати повертати кредити з
відсотками. Готуйтеся сябри! Музику замовляли ? Платить! Зараз будемо посмотреть яки ви
на самом деле!
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21.08.2020 18:21 Ответить
"Я считаю, что на нынешнем этапе мы не можем себе этого позволить. Просто исходя из нашего нынешнего уровня экономического развития"
Звичайна методичка Кремля, що перше треба догнати Європу, а вже потім вступати)) А так як совки без вступу до ЄС деградують кожного року все більше, то вступ не реальний)
Ватнікі всєх стран дуже ******* це повторяти. Зебіли, ще й либи давлять, коли то ліплять.
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21.08.2020 18:48 Ответить
Як не г...но, то тріска.
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21.08.2020 20:39 Ответить
Воно ще в Україні ?
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21.08.2020 21:13 Ответить
не несите бред, Украина реально заявила о своих евро-устремлениях только после первого Майдана, только при Ющенко. При Овоче был откат. какие 30 лет?
В 90-х идиоты-совкодрочеры, красные директора типа Кучмы вели разновекторную политику, разваливая экономику и отдавая ее на откуп бамбасскому криминалу.
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21.08.2020 22:07 Ответить
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