Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский
В Украине нет технических возможностей для проведения исследований и разработки любых вакцин, в том числе от коронавируса, однако ведется подготовка к массовому производству, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"С самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные медики, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым. К ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин - скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", - рассказал он журналистам во время рабочего визита в Николаевскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения Украины уже начало переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса.
"Если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы её массово производить, помогая другим странам и, в первую очередь, помогая украинцам", - подчеркнул президент.
Кроме того, в Украине планируется создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.
"Вопрос глобальный о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Министерство здравоохранения и премьер-министр отдельно собирают ученых, мы будем делать отдельный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас, если есть желание, то все остальное мы сделаем", - сообщил Зеленский.
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Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.
Арестовать счета
Всех пересадить
А богатыреву на электрический стул
Відкривається програма "гроші від держави у подарунок".
https://twitter.com/syhiv25/status/1296483835601915904/photo/1
И да - мне тоже не было. Посылал Путина..... на Путина. Первый проезидент, который на междун. уровне ставил лысое ничтожество в стойло.
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Це говорить той, хто жодного дня не працював на фабриці чи заводі?
Зеленский лично почистил выгребную яму в селе.
Спасибо ему....
что он несет то?
лучше бы смолчал. Слово Аллаху шо я на выборы не ходил(чуть не обосрался от "выбора" кандидатов в первом и от удивления во втором, а в Раду - уже оторжался и тоже забил что-то, чем Зеля играет на пианино "Украина")
на Сайт ЮА публиковался какой-то доктор наук или кто там - так просто мрак же, грит шо такие заоплаты шо докторА чуть не бомжи. Да и то урезали еще финансирование.
та я бы только когти рвал оттуда, а тут Зеля еще и издевается - типо у нас умы - круты, но нужно подождать.... странно шо хоть кто-то еще остался
"Производить" вакцину будет та же контора что "производила" тесты - ООО с уставным капиталом 1000 грн., зарегистрированное в бомжатнике на Отрадном?
Вангую - на самуюдешевую китайскую вакцину в гараже юубут клеиться украинские этикетки и перекладываться из коробочки с иероглифами в коробочку с этикеткой на украинскмм языке. И продаваться с наценкой 100%, при этом всех в Украине обяжут закупать только "отечественную" вакцину.
А тим часом https://censor.net/news/3215122/kolomoyiskiyi_stal_osnovnym_benefitsiarom_poshlin_na_diztoplivo_smi
30 лет украинцев мелом вместо лекарств кормили
Україна.ПРезидент.
«Крадуцкие» купили в Польше просроченные лекарства
В Украине з перемололи , добавили мел и налепили новых таблеток
Почему зацепило их сбу? Купили 1000упаковок( пример) , а продали как импорт 3000 упаковок
Дело кто то замял
АЛЕ ЖОДНА ПРИВАТНА ФАРМКОМПАНІЯ БЕЗКОШТОВНО НЕ ДАСТЬ ТЕХНОЛОГІЮ.
ПРИДУРКІВ В СВІТІ БАГАТО,АЛЕ НЕ В КЕРІВНИЦТВІ УСПІШНИХ КОМПАНІЙ.
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi