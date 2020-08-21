Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский

В Украине нет технических возможностей для проведения исследований и разработки любых вакцин, в том числе от коронавируса, однако ведется подготовка к массовому производству, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"С самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные медики, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым. К ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин - скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", - рассказал он журналистам во время рабочего визита в Николаевскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения Украины уже начало переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса.

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"Если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы её массово производить, помогая другим странам и, в первую очередь, помогая украинцам", - подчеркнул президент.

Кроме того, в Украине планируется создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.

"Вопрос глобальный о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Министерство здравоохранения и премьер-министр отдельно собирают ученых, мы будем делать отдельный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас, если есть желание, то все остальное мы сделаем", - сообщил Зеленский.

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