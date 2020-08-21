РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10827 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 512 98

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский

В Украине нет технических возможностей для проведения исследований и разработки любых вакцин, в том числе от коронавируса, однако ведется подготовка к массовому производству, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"С самого начала пандемии мы собирали всех специалистов. У нас есть гениальные медики, и это правда. Технически мы никакие вакцины не могли производить, ни разрабатывать с точки зрения науки - технического оборудования, науки медицинской тоже нет. При всем уважении, ещё раз, к нашим медикам и ученым. К ним нет вопросов, они молодцы. Но ничего не было совсем, лабораторий никаких не было, производства вакцин - скажу вам откровенно, сейчас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить", - рассказал он журналистам во время рабочего визита в Николаевскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения Украины уже начало переговоры со странами-разработчиками вакцины от коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Сын с супругой переболели коронавирусом, взрослые очень сложно переносят эту болезнь

"Если нам удастся взять вакцину у той или иной страны, мы готовы её массово производить, помогая другим странам и, в первую очередь, помогая украинцам", - подчеркнул президент.

Кроме того, в Украине планируется создать исследовательский центр, специализирующийся на разработке вакцин.

"Вопрос глобальный о науке, о медицине, о разработке вакцин на будущее, поэтому эта задача уже поставлена. Министерство здравоохранения и премьер-министр отдельно собирают ученых, мы будем делать отдельный центр, собирать лучших ученых Украины, чтобы мы с вами перед любыми будущими вызовами были готовы. На это нужно время, но я считаю, что у нас, если есть желание, то все остальное мы сделаем", - сообщил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19

Автор: 

вакцина (3814) Зеленский (20185) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Порох мій Президент !!!

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7689
показать весь комментарий
21.08.2020 11:45
+16
Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6024
показать весь комментарий
21.08.2020 11:39
+12
Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Припинити руйнацію держави або зректися влади закликали президента Володимира Зеленського відомі українці - представники націонал-демократичних організацій, колишні політв'язні, засновники Народного Руху України.
Вони вважають, що діяльність Зеленського на посаді президента є демонтажем Української держави. Звернення, опубліковане у газеті "Слово Просвіти", підписали Дмитро Павличко, Богдан Горинь, Юрій Щербак, Володимир Василенко, Микола Горбаль, Василь Овсієнко, Ігор Калинець та інші.

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6024
показать весь комментарий
21.08.2020 11:39 Ответить
Пане Зеленський, Ви маєте відмовитися від політики руйнації України, або, не чекаючи нового Майдану, виконати свою передвиборчу обіцянку - зректися влади.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40 Ответить
у якому схроні були усі ці люди коли президентствували кучмо, хам та шоколадний перевертень..?
показать весь комментарий
21.08.2020 11:47 Ответить
Всі ці відомі українці свого часу зрадили Чорновола, бо були агентами КДБ і кинули Україну в прірву олігархічно-бандитсько-номенклатурного пекла. Ціна всім цим відомим українцям без політичної позиції, без честі та гідності - рупь на відро!
показать весь комментарий
21.08.2020 12:01 Ответить
не знав цього..але вигляда логічно..
показать весь комментарий
21.08.2020 12:04 Ответить
Когда этот идиот уже прекратит пиариться? Он же не на сцене ((ю Не Украина готова - это вранье, а пару частных компаний "Фармак",Biopharma, Arterium и все
показать весь комментарий
21.08.2020 12:18 Ответить
наука у нас вмерла ще наприкінці 80-х..тому не дивно..ресурсно-сировинна економіка, що притаманна країнам третього світу, хворева..(
показать весь комментарий
21.08.2020 12:25 Ответить
ученые на клубнике в Польше больше зарабатывают!
показать весь комментарий
21.08.2020 13:02 Ответить
можливо..
показать весь комментарий
21.08.2020 13:07 Ответить
100 баллов
показать весь комментарий
21.08.2020 12:58 Ответить
А Удовенко вообще принимал участие в ликвидации черновола
показать весь комментарий
21.08.2020 13:00 Ответить
А вы не сходили бы? Совместно с подписантами....
показать весь комментарий
21.08.2020 11:48 Ответить
А ты бы не сходил, зебил? По сравнению с подписантами ты просто кусок *********** грязи.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:56 Ответить
И давно, зебил, ты мысли по цвету различаешь?
показать весь комментарий
21.08.2020 12:08 Ответить
к сожалению лимит майданов, на данный момент, Украина исчерпала! а орду устраивает и зенелох и майдан как вариант "б".
показать весь комментарий
21.08.2020 11:49 Ответить
Не надейтесь
показать весь комментарий
21.08.2020 13:01 Ответить
Ой, он сам признался, что "Вовин лимон за украинскую вакцину" был очередным дешевым пиаром.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40 Ответить
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:54 Ответить
Пора просить международные организации в помощи организовать международный трибунал против медицинской мафии
Арестовать счета
Всех пересадить
А богатыреву на электрический стул
показать весь комментарий
21.08.2020 13:04 Ответить
богатырёвой кроме электрического вибратора больше ни чего не угрожает не говоря уже о всех остальных.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:13 Ответить
В начале нужно освоить массовый выпуск зеленки.. очень популярный в Украине " препарат" который можно использовать в совершенно разных случаях.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40 Ответить
По 5 капель на стакан для зебилов от вавок в голове.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:55 Ответить
Да им зеленка даже бутылками не поможет. Только эвтаназия с последующим забиванием осинового кола.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:58 Ответить
Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7706Ну так попроси пуйла, что б прислал тебе опытный образец, заодно на тебе и протестируем
показать весь комментарий
21.08.2020 11:40 Ответить
освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов - это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:42 Ответить
новую российскую вакцину уже опробовали на Навальном, теперь надо ещё одну дозу прислать и для Зе
показать весь комментарий
21.08.2020 12:31 Ответить
В мене нема можливості заробити гроші, але я можу їх потратити.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:41 Ответить
Чё, разрабатывальщики смылись? Скоро и делальщики смоются!
показать весь комментарий
21.08.2020 11:44 Ответить
Порох мій Президент !!!

Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7689
показать весь комментарий
21.08.2020 11:45 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6145
показать весь комментарий
21.08.2020 11:49 Ответить
хєровий твій вибір як по мені
показать весь комментарий
21.08.2020 11:57 Ответить
на відміну від рабів кумирів не маю..
показать весь комментарий
21.08.2020 11:59 Ответить
бо ти сам раб
показать весь комментарий
21.08.2020 16:35 Ответить
лише родини та власних пристрастей та активів..
показать весь комментарий
21.08.2020 16:38 Ответить
Так у него ж мозг еще при Кучме удалили. Вот он с тех пор Ыном бредит. Даже штаны, куда, как говорит, ему Порошенко насрал, постирать некогда.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:01 Ответить
наче із старих форумчан, а маячня як у фанатів хама., що потім раптово стали хванатами петі..
показать весь комментарий
21.08.2020 12:07 Ответить
Обиделсо? Задолбали вы, зебилы. Не тем что зебилы, а тем, что не учитесь.
показать весь комментарий
22.08.2020 00:46 Ответить
Програма кредити під 5-7-9% закрита.
Відкривається програма "гроші від держави у подарунок".
показать весь комментарий
21.08.2020 12:01 Ответить
У вас товар у нас купець

https://twitter.com/syhiv25/status/1296483835601915904/photo/1
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1761
показать весь комментарий
21.08.2020 12:02 Ответить
Бери и хавай.... Раз твой!
показать весь комментарий
21.08.2020 11:50 Ответить
Цей ******* колись закінчиться ?

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1654
показать весь комментарий
21.08.2020 12:00 Ответить
Да. Вольнов сказал какому-то ватнику - Никогда не было стыдно за ПАП-а.
И да - мне тоже не было. Посылал Путина..... на Путина. Первый проезидент, который на междун. уровне ставил лысое ничтожество в стойло.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:51 Ответить
Гарна спроба, але ніколи знову.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:25 Ответить
позорище
показать весь комментарий
21.08.2020 11:46 Ответить
Восени буде біда. Це зелене кодло робить для цього все під бекання ЗЕраженого населення.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:46 Ответить
А це образи форумчан. Тоді на Форум.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:11 Ответить
Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский
__________________________________________________________________________________
Це говорить той, хто жодного дня не працював на фабриці чи заводі?
показать весь комментарий
21.08.2020 11:47 Ответить
А кто из бывших президентов работал на заводе? Янукович наверное? Очень "достойный" человек.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:51 Ответить
Уявіть, що майже всі президенти знають виробництво, а Зе в цьому не розуміється.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:01 Ответить
Так из бывших даже Януковощ не обещал разрабатывать вакцины, ничего для этого не имея и не умея. И по лимону не обещал, которые давать не собирался. По говнистости у Бубочки второе место после *****, и то потому, что он мудак.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:04 Ответить
Типо дайте нам технологии и мы начнем делать, а то что на разработку ушел год времени и миллиарды Зелю не волнует.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:47 Ответить
Опять сопли жуёт.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:48 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8953

Зеленский лично почистил выгребную яму в селе.
Спасибо ему....
показать весь комментарий
21.08.2020 11:58 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5265
показать весь комментарий
21.08.2020 12:00 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9957
показать весь комментарий
21.08.2020 12:03 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9530
показать весь комментарий
21.08.2020 12:05 Ответить
Не верю, он может только гадить...
показать весь комментарий
21.08.2020 12:06 Ответить
Мендельша хоть тут маску ему надела)
показать весь комментарий
21.08.2020 12:09 Ответить
кто ему тексты пишет то?
что он несет то?
лучше бы смолчал. Слово Аллаху шо я на выборы не ходил(чуть не обосрался от "выбора" кандидатов в первом и от удивления во втором, а в Раду - уже оторжался и тоже забил что-то, чем Зеля играет на пианино "Украина")
показать весь комментарий
21.08.2020 11:49 Ответить
Зелень вироблятиме CLOUN-19.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:49 Ответить
Забагато кандидатів і докторів наук. А науковці давно за кордоном.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:50 Ответить
и правильно.
на Сайт ЮА публиковался какой-то доктор наук или кто там - так просто мрак же, грит шо такие заоплаты шо докторА чуть не бомжи. Да и то урезали еще финансирование.
та я бы только когти рвал оттуда, а тут Зеля еще и издевается - типо у нас умы - круты, но нужно подождать.... странно шо хоть кто-то еще остался
показать весь комментарий
21.08.2020 11:54 Ответить
Хвармацеут
показать весь комментарий
21.08.2020 11:52 Ответить
Объясняю на пальцах.
"Производить" вакцину будет та же контора что "производила" тесты - ООО с уставным капиталом 1000 грн., зарегистрированное в бомжатнике на Отрадном?
Вангую - на самуюдешевую китайскую вакцину в гараже юубут клеиться украинские этикетки и перекладываться из коробочки с иероглифами в коробочку с этикеткой на украинскмм языке. И продаваться с наценкой 100%, при этом всех в Украине обяжут закупать только "отечественную" вакцину.
показать весь комментарий
21.08.2020 11:54 Ответить
+100500!! зачет. это и к гадалке не ходи. только зеленые мрази могут на горе сограждан бабло варить))) мародереов во все времена обычно к стенке и в расход. а зечмошник им героя Украины выпишет.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:21 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2020
показать весь комментарий
21.08.2020 11:57 Ответить
Тут разбавят, там домешают , а потом эту бодягу пустят на обязательную вакцинацию .Та не ЗЕля , прививай своих ЗЕбилов , можешь с Ленки начать , её ж тебе уже не жалко ? )
показать весь комментарий
21.08.2020 12:07 Ответить
" До Дня Незалежності ми повинні зробити нову вакцину і показати всім, які ми сильні - вакцини летять, будемо всіх лікувать "

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4263
показать весь комментарий
21.08.2020 12:07 Ответить
Шо воно меле?

А тим часом https://censor.net/news/3215122/kolomoyiskiyi_stal_osnovnym_benefitsiarom_poshlin_na_diztoplivo_smi
показать весь комментарий
21.08.2020 12:08 Ответить
Шота спам опять не открывается😂😂
показать весь комментарий
21.08.2020 12:19 Ответить
Сначала гпу пусть пересадит всю медицинскую мафию
30 лет украинцев мелом вместо лекарств кормили
показать весь комментарий
21.08.2020 12:20 Ответить
Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4031
показать весь комментарий
21.08.2020 12:31 Ответить
Примитивизм 73% власти все больше угнетает. Что же вы наделали, бараны!
показать весь комментарий
21.08.2020 12:24 Ответить
иногда лучше промолчать, чем говорить, можно за умного сойти
показать весь комментарий
21.08.2020 12:24 Ответить
ПРИЙМЕМО технологію виробництва ліків від ковід у подарунок..
Україна.ПРезидент.

Україна не має змоги розробляти вакцини від коронавірусу, але готова почати масове виробництво, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1600
показать весь комментарий
21.08.2020 12:28 Ответить
Пусть зеленский поднимет дело в сбу5-6лет назад
«Крадуцкие» купили в Польше просроченные лекарства
В Украине з перемололи , добавили мел и налепили новых таблеток
Почему зацепило их сбу? Купили 1000упаковок( пример) , а продали как импорт 3000 упаковок
Дело кто то замял
показать весь комментарий
21.08.2020 12:25 Ответить
Медицинская мафия везёт в Украину ТОЛЬКО ПРОСРОЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА
показать весь комментарий
21.08.2020 12:26 Ответить
УКРАЇНА ГОТОВА ПРИЙНЯТИ ПОДАРУНОК....

АЛЕ ЖОДНА ПРИВАТНА ФАРМКОМПАНІЯ БЕЗКОШТОВНО НЕ ДАСТЬ ТЕХНОЛОГІЮ.

ПРИДУРКІВ В СВІТІ БАГАТО,АЛЕ НЕ В КЕРІВНИЦТВІ УСПІШНИХ КОМПАНІЙ.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:26 Ответить
І виробляти вакцину має виключно бідна людина-патріот Беня Бенєвич Калмойша!
показать весь комментарий
21.08.2020 12:29 Ответить
Вакцину им производить,крышечки для банок равнять уже не можите,а им вакцину производить.Маски в Китае покупаета.С такои бурдовакцинои что намешаете,уже мир не справится.ПРОИЗВОДИТЕЛИ!
показать весь комментарий
21.08.2020 12:31 Ответить
еще в прошлом тысячелетии делали вакцины из крови заболевших животных, а сейчас 21 век, куча технологий, интернет, свобода информации, но, "разрабатывать возможностей нет" потому что это же тратить бабло, потом отвечать, дескать, чем занимались, легче себе (энерго)ресурсы монополизировать и доить народ пока тот не сдохнет.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:35 Ответить
зельц нагло продолжает хайповать
показать весь комментарий
21.08.2020 12:46 Ответить
Так Украина ни к чему и никогда не готова - готова только к росту коррупции и другим антирекордам.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:54 Ответить
Он конечно очень глуп. Просто интересно, что ему не хватает для разработки вакцин? В Украине очень сильная фармацевтическая отрасль, есть заводы, специалисты, лаборатории. Нужно просто деньги распределять так, чтобы они шли не в карманы олигархов и чиновников, а на благо страны.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:57 Ответить
Нужно фарм компании перевести на военный режим
показать весь комментарий
21.08.2020 13:10 Ответить
яке ж воно дурне...
показать весь комментарий
21.08.2020 13:21 Ответить
Гордон проговорився про зраду

Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
показать весь комментарий
21.08.2020 13:56 Ответить
 
 