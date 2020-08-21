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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявили 156 случаев COVID-19, среди инфицированных шестеро медиков, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 156 случаев COVID-19, среди инфицированных шестеро медиков, - Кличко

По состоянию на 21 августа в Киеве 11 328 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Столица остается в "желтой зоне" эпидемиологической опасности. Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки на 156 человек. Сегодня в столице 11 328 подтвержденных случаев COVID-19", - отметил мэр.

Среди заболевших 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет и шесть девочек от 1 года до 17. А также 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет и двое мальчиков - трех и пяти лет. Заболели в том числе и шестеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 23 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Излечился за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус побороли 3606 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском - 21, Днепровском районе - 19 случаев", - отметил Кличко.

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Поддерживая приемлемый процент занятости коек больниц первой волны, Кличко их добавляет в Александровской больнице со 150 в мае, до 430 сейчас.
15 мая, 2 июня, 5 июля на них валялось по 200 чел,, 5 августа - 280, сейчас - 470. Количество умерших в Киеве к 20 августа то же, что за весь июль.
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21.08.2020 12:09 Ответить
 
 