Рейтинг партии "Слуга народа" упал на 15% с начала года, - опрос "Деминициатив"
Рейтинг политической партии "Слуга народа" падает, но она остается лидером электоральных симпатий украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил аналитик Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива Андрей Сухарина со ссылкой на исследование, проведенное его организацией совместно с Центром Разумкова.
"Слуга народа" остается лидером электоральных симпатий, но при этом ее рейтинг постепенно, постепенно уменьшается. Если в начале года она могла претендовать на 45% избирателей среди тех, кто определился и будут голосовать, то на сегодня этот показатель уже меньше 30%, но все равно они остаются безоговорочным лидером", - сказал Сухарина в пятницу в ходе презентации исследования.
В Фонде "Деминициативы" отмечают два вида партий-противоположностей: по возрасту избирателей и по региону их проживания.
"У нас есть две противоположные партии - партия студентов и молодежи и партия пенсионеров. Ни для кого не секрет, что партия молодежи - это "Слуга народа". 6 из 10 ее избирателей это люди младше 40 лет, а это много, потому что у нас в структуре электората больше старших людей. "ОПЗЖ" - противоположная картина, там 7 из 10 избирателей - это люди старше 50 лет. Среди остальных партий, за исключением "Батькивщины", нет таких сильных различий, зато есть различия в регионе проживания - тут различия между "ЕС" и "ОПЗЖ". У "ЕС" почти все избиратели живут на западе и в центре - это почти 85% их избирателей, а у "ОПЗЖ" - на востоке и юге, и на востоке фактически половина их избирателей", - сказал Сухарина.
Социологическое исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года при финансовой поддержке посольства Нидерландов в Украине.
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Источник: https://censor.net/n3215125
Ничего, сейчас Макарыч пробьет, чтобы в ЛДНР были выборы, там за ОПЗЖ 100% проголосуют, если не 176%.
И Тягнибок , и Гриценко , и Тимошенко , а так же Трамп и Билл Гейтс .
Мертветчук это межгаллактический император орков ... Вон и марсоход Маск запустил - там тоже агенты тафарыща Мээээ !
зеленський йде на...р.
ОТ ПОДОБАЄТЬСЯ МЕНІ ЯК МОЖНА ДАТИ ГРОШИКІВ ТАКИЙ СОБІ РЕЙТИНГОВІЙ КОНТОРІ І ТОБІ НАРИСУЮТЬ ПОПУЛЯРНІСТЬ НАВІТЬ РИГАМ ЯКІ ПІСЛЯ МАЙДАНУ ЗНАХОДЯТЬСЯ У КОМІ
P S - Дуже жаль що не в КОМІ АССР
Це 96 мільйонів гривень!!!
Була проведена державна экспертиза СБУ, яка підтвердила відсутність збитків у справі "Роттердам +".
Також встановлено, що у розслідуванні справи "Роттердам +" брали участь 15 детективів НАБУ і 7 прокурорів САП. Загальні витрати з держбюджету на їх роботу склали 96 млн грн, за оцінками екс-голови НКРЗКУ Дмитра Вовка.
Ось ці гроші, витрачені на утримання обісраних дармоєдів з НАБУ і САП, і є сумою збитків від формули «Роттердам +».