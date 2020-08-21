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Новости Коронавирус и карантин
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Рост заболеваемости COVID-19 полностью остановит медицину и государство ничего не сможет сделать, - Зеленский

Рост заболеваемости COVID-19 полностью остановит медицину и государство ничего не сможет сделать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать правила карантина в церквях, на свадьбах и в местах большого скопления людей.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано более 2,1 тыс. случаев COVID-19.

"Мы уже на этой волне за 2 тысячи. Она очень опасна... Не только о количестве людей мы говорим, а о том, что мы не можем просто сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и переоборудование делать во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать уже. Сейчас все зависит от людей. Просто ходите в масках и просто осторожно", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства призвал украинцев соблюдать правила карантина в церквях, на свадьбах и в местах большого скопления людей.

Также читайте: Украина не имеет возможности разрабатывать вакцины от коронавируса, но готова начать массовое производство, - Зеленский

Автор: 

Зеленский (20185) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
ти ж хвасталось шо чеапион по борьбе с ковид?
А оказалось шо ви чемпиони только по попилу бабла на Ковид...
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21.08.2020 12:30
+13
Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9671
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21.08.2020 12:46
+12
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты
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21.08.2020 12:35
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Правила форума Совет форумчан
ти ж хвасталось шо чеапион по борьбе с ковид?
А оказалось шо ви чемпиони только по попилу бабла на Ковид...
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21.08.2020 12:30 Ответить
а шмаркле - пофиг, ему главное видосики и пиар среди лохов))
только вот облом у 73; - фонд ковид-19 раздеребанили, и теперь 73% будут сами оплачивать своё лечение под пиар по зомбоящику "все расходы на лечение за счет государства"(шмаркля)
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21.08.2020 12:41 Ответить
У ковида новые симптомы -- выборочная глухота и слепота у власть придержащих

Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2401
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21.08.2020 13:04 Ответить
Договор на фрахт самолетов из Израиля в Украину на период празднования Рош ха-Шана составляет 20 полетов. Количество перемещаемых пассажиров приблизительно 8-10 тысяч.
Израиль находится в КРАСНОЙ зоне по эпидемии.
Перемещение людей из этих зон в Украину - это прямое преступление режима Зеленского.
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21.08.2020 13:09 Ответить
Даже будь он самым крутым врачем, если вы тупорылые аборигены не способны даже маски надеть правильно и дистанцию в магазине держать, он бы ничего не сделал. А вы, быдло, еще и орете громче всех, что карантин нам не нужен, что это все заговор... уроды тупорылые
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21.08.2020 14:54 Ответить
Ну давай вспомним про маски)

Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1845
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21.08.2020 15:12 Ответить
Да мне насрать на этого гопника лоховского! Он трусливое чмо которое не будет находится там где можно заболеть. А вот вы, дебилы конченые, маски в магазинах и транспорте не надеваете и на просьбу соблюдать дистанцию еще и быковать начинаете.
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21.08.2020 15:15 Ответить
ок. Ну и шо тебя расстроило в моем комменте про развороваый фонд ковид? Как ты связало єти слова с ненадеванием масок тебе подобными?
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21.08.2020 15:19 Ответить
Что уже? Так быстро?
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21.08.2020 12:30 Ответить
Спасибо!!! И вы аккуратно!!!!
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21.08.2020 12:30 Ответить
Большинство забило на карантинные меры, носы у 90% толпы в АТБ наружу. Хотя бы минимально соблюдали что-то, для самоуспокоения
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21.08.2020 12:34 Ответить
Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8109
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21.08.2020 12:37 Ответить
Ну тогда президент должен застрелиться.. Если уж не как оХфицер ( с этим сложнее), то уж как " не лох". ( тем более объявивший себя " чемпионом в борьбе с вирусом")
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21.08.2020 12:34 Ответить
Оно может только обосцаться. Максимум.
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21.08.2020 12:39 Ответить
Два месяца назад одно трепло именующее себя "президентом" заявило что Украина готова к любому развитию ситуации с эпидемией. Спустя два месяца Украина бьет рекорды по росту эпидемии, вывозит товары мед. назначения за границу, осталась без ПЦР-тестов и средств защиты
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21.08.2020 12:35 Ответить
Рост заболеваемости COVID-19 полностью остановит медицину и государство ничего не сможет сделать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7570
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21.08.2020 12:36 Ответить
Ковид мутирует и становится слабее с каждым днем. С клоуном страшнее он мутирует в обратную сторону. Да кстати........ похоже что ковидом таки переболело большинство нашего населения еще в первую волну и перенесли его как легкую простуду.
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21.08.2020 13:01 Ответить
Я в декабре после отдыха вроде тоже, как и много моих друзей и знакомых в этот период. Только никто тогда и не говорил про ковид. Списали на акклиматизацию. Хотя симптомы были необычные.
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21.08.2020 13:25 Ответить
Вы в декабре могли переболеть только если были в Ухане в то время))
Необычные симптомы, потому что вирусы, которые вызывают обычное ОРВИ постоянно мутируют.
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21.08.2020 13:42 Ответить
ЦРУшники говорят, что ковид вырвался из Китая еще за месяц до официальных сообщений. В Украине с декабре-январе была эпидемия нетипичных пневмоний. Даже школы из-за этого на карантин закрывали.
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21.08.2020 13:52 Ответить
это городские легенды
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21.08.2020 13:54 Ответить
Эпидемия нетипичных пневмоний, забитые инфекционки в январе и карантины по школам легенды?
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21.08.2020 13:55 Ответить
Я помню эти слухи, но у меня сестра в инфекционной больнице, ничего там необычного тогда не было.
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21.08.2020 13:57 Ответить
Приведу только один пример. Сын во Франции потянул спину пошел к врачу, это пару месяцев назад. А там обязательный на тот момент был тест при обращении в клинику.. Ну его и обрадовали - у вас ковид. Никаких лекарств предупредили что если будет скачок температуры то срочно вызывать скорую. Опросили что там с членами семьи потом пригласили на тестирование. Ну как итог - переболели все но только у дочки прошло с температурой за 38 и горло болело. Никаких симптомов у остальных, даже не заметили бы без тестирования.
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21.08.2020 13:53 Ответить
У меня тоже ненадолго подскакивала температура под 39. И горло.
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21.08.2020 13:57 Ответить
у моего знакомого вся семья переболела. У всех симптомы легкие кроме матери которая с двухсторонней пневмонией чуть не умерла. Готовы поиграть в русскую рулетку?
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21.08.2020 14:55 Ответить
Чем старше, тем тяжелее переносится даже обычный грипп. Эта рулетка не зависит от желания. Даже заперевшись на все засовы, эту гадость можно подцепить.
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21.08.2020 16:16 Ответить
вот только старики могут сделать прививку от гриппа, а от короны ее пока нет.
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21.08.2020 17:01 Ответить
Вы знаете много пенсионеров, которые ходили и делали прививки от гриппа? И с прививкой от короны так же будет.
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21.08.2020 17:18 Ответить
знаю достаточно. Если кто не ходит, ну так каждый выбирает сам как жить и как умирать. Но возможность есть.
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21.08.2020 17:57 Ответить
Да пихуй. Дебилы сами етого хотели
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21.08.2020 12:38 Ответить
браво! учитывая - что ты один из них, проголосовавших за шмарклю дебилов
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21.08.2020 12:43 Ответить
Так ето же ты порохосрань визжало громче всех что коронавирус ето просто насморк и не нужно вводить карантин. так что насрать на таких как ты
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21.08.2020 12:49 Ответить
Занавєс. Що, так і не дійшло? Ти хоча розумієш, що це клініка?
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21.08.2020 12:54 Ответить
зебил, ТАК орало как раз ты - о чем ты прекрасно знаешь
а все кто против шмаркли - накуй вас, зебилов посылало и пинало за то что НИЧЕГО не делаете по борьбе с ковид-19
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21.08.2020 12:55 Ответить
зебил https://censor.net/user/461407 разочаровался в шмаркле, но продолжает верить в фейки, приведшие шмарклю к власти)) ну реально - де*бил, бл*я))

как кацапы, переставшие верить в х*уйло, но продолжающие орать "во всем виноват Госдеп и Запад!"
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21.08.2020 12:56 Ответить
"Рост заболеваемости COVID-19 полностью остановит медицину и государство ничего не сможет сделать" - нагадую, це сказав найвеличніший лідер ********** і просто прохфесіанал від бога, який обіцяв порішати всі трабли в Україні за лічені дні.
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21.08.2020 12:39 Ответить
"за лічені дні" ? Помним, помним.
"АТО должно длиться 2 недели, каждый воин получит 1000 долларов в день, реформы или проводятся сразу, или не проводятся никогда"
П. Порошенко
2014
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21.08.2020 12:46 Ответить
Стрілки не переводь ЗЄ-лоха: для тебе - ЗЄбіляки пояснюю: АТО - це операція проти місцевих сєпарів і терористів з кацапстану. АТО можна було завершити за 2 тижні, якби не влізла Рашазі своїми "іхтамнєтами" і не постачала їм зброю, і не проводила обстріли з-за парєбріка - а це вже не оголошена війна. Якщо ти заперечуєш факт втручання кацапів на Донбас, то ти захищаєш кацапів і ти такий же кацап!
"1000 долларов в день" - пі...ж! Де 4000$ вчителям від ЗЄ?!??!

Порох хоч і наобіцяв провести реформи швидко, але все ж проводив і вони виявилися більш корисними ніж ті що наприймали слуги урода в турборежимі.
Перш ніж писати якусь х...ню, спершу подумай своєю довбнею, якщо вона в тебе є.
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21.08.2020 13:01 Ответить
что, уже фейки от шария по "1000 долларов в день" пошли у зебилов?)
ннапомню лаптеногим, что о 4000 долларах в месяц учителям - кивала шмаркля под пиарчик "как круто ****** зебилов на пиаре и хайпе!"
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21.08.2020 13:01 Ответить
Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9671
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21.08.2020 12:46 Ответить
Вы, тупорылые дебилы, способны хотя бы в медицинских темах не вспоминать политику? Зеленский лошара, но ***!, Трамп тоже лошара? В Германии, в Италии, в Испании, в Бразилии тоже лошары сидят? При чем тут политик к тому, что есть заболевание от которого пока нет лечения? К тому же у нас толпа дебилов не способны даже простейшие гигиенические правила выполнять. Достали уже одноклеточные.
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21.08.2020 14:58 Ответить
Рост заболеваемости/ Динамика коронавируса в Украине стабилизируется,- у Зеленского. /Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский .- Мы это Зеленский и Мендель: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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21.08.2020 12:41 Ответить
Во всём виноват Зеленский. У нас в областном центре на рынке уже просто не увидишь людей в маске.
Ежу понятно, где-то за углом сидит Зеленский и лично с каждого срывает маску!!!
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21.08.2020 12:43 Ответить
каков баран - таково и стадо овец:
Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 533
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21.08.2020 12:44 Ответить
Зе саме ходить без маски, а його виборці беруть приклад зі свого обранця.
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21.08.2020 12:45 Ответить
А правительство в стране не от зеленского? А в правительстве есть мусор по имени авакян-рюкзаков,который должен это контролировать? Или все должно идти само по себе,в Италии шраф 300 евро,в Польше 100,и это контролируется! В Европе то же куча зедебилов,но там есть контроль ,который их ограничивает и они не могу заражать ,нормальных людей!!
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21.08.2020 13:14 Ответить
Зростання захворюваності на COVID-19 повністю зупинить медицину і держава нічого не зможе зробити, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3194

...
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21.08.2020 12:43 Ответить
Нагадую: у Зеленського абсолютна влада в Україні, її надав йому нарід 73%. Тобто Зе і 73% несуть повну відповідальність за стан речей в країні, включаючи і фіаско у боротьбі з Ковід. По новим дорогам, які будуються з фонду боротьби з вірусом поїдуть не всі, тільки ті, хто самотужки подолає вірус і залишиться живим. Усім - не хворіти!
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21.08.2020 12:43 Ответить
На Маковія був у Кропивницькому. Меду різного нажрався до схочу. Хлопці - ви найкращі!
Зе - г@ндон!
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21.08.2020 12:44 Ответить
Многие инфантильно относятся к проблеме. Часто наблюдаю кашлюющих людей в магазинах без масок, отвечающих "Я не болею" или агрессивно отмахивающихся от тех людей, которые делают замечания. Иногда хочется, чтобы естественный отбор сделал свое дело.
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21.08.2020 12:48 Ответить
Болеть в Украине нельзя, жить,тем более,может быть президенту пора сказать народу,что его ждёт,в этой забытой Богом стране?
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21.08.2020 12:50 Ответить
В идеальном случае - военный переворот; трибунал над всеми приверженцами секты "ковида", карточная система, комендантский час, поголовный отстрел уголовных элементов, трудовая мобилизация, начало восстановления экономики.
Но, это в идеальном случае. Если найдётся генерал Пиночетенко.
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21.08.2020 12:56 Ответить
Якщо хто не зрозумів, переводжу на доступну; "Гої, ви всі помрете".
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21.08.2020 12:51 Ответить
"простанасітімаску"."простаастарожна" просто клоун...
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21.08.2020 12:54 Ответить
Так прикольно бачити як усі зараз критикують Зеленського, не розуміючи що він з себе зняв відповідальність за життя усіх вас! А ви і далі продовжуйте ходити без масок... Владі пофігу на ваші життя.

Восени усі критики, яким пофіг було на карантинні заходи і які ходили без маски будуть молити Бога, щоб він їх врятував, оскільки тоді вже не буде місць в лікарнях і кожен буде рятувати себе сам.

Тому критикуйте цього дебіла і далі. Проте пам'ятайте, що ви нічого не зробили щоб перебороти пандемію, начхавши на попередження влади носити маски.
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21.08.2020 12:54 Ответить
Все холуи "мирового правительства" настолько обо$рались предстоящих местных выборов, что уже орут благим матом каждый день про "катастрофу".

Не плачьте, "слуги". Ваше время подбирается к вам. У Хозяев бабло закончилось.
Выбирайте каштаны на Хрещатике.
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21.08.2020 12:54 Ответить
это какие такие "дороги" он там проверяет?!
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21.08.2020 12:58 Ответить
Когда уже у этого зеленого долбоепа закончится срок?!
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21.08.2020 12:58 Ответить
Ни фига себе заявление! А нахрена же вы тогда лезли во власть, если ничего не можете сделать? Что, 73% отказались работать?Они считают, работать должны слуги народа, а слуги соскальзывают со всех проблем.
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21.08.2020 13:00 Ответить
клоун совсем уехал крышей.как инфекционное заболевание со смертностью меньше сезонного гриппа может "остановить" государство Украина!!?
или на наркоте.ибо такое может мести только торчок.
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21.08.2020 13:03 Ответить
Oни знают что проиграют выборы. После чего их повесят.
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21.08.2020 13:05 Ответить
Верим, что государство ничего не сможет сделать. Деньги же уже украли...
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21.08.2020 13:03 Ответить
Спочатку це нєдоразумєніє хотіло звалити все на місцеву владу, тепер - на самих громадян. Поки воно жре шаурму, бавиться у лукашенка і офісні перепіхони, боротьбою з епідемією людішки нехай займаються самотужки....до того ж гроші з фонду вже успішно закатали в асфальт. Тож бажаю українцям вижити після другої хвилі пандемії - бережіть себе, бо вам ніхто не допоможе.
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21.08.2020 13:03 Ответить
Прибрали з піару по коронці інфекціоніста Ляшка, тепер черга за міністром - ЗЕ поїхало піаритись !!!
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21.08.2020 13:04 Ответить
що вже держава ні чого не може зробити ? і це тільки 2000 захворіло за добу ! ну тоді хоч зіграй на роялі !
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21.08.2020 13:11 Ответить
Все, "бубочка", кончилось ваше время.
А как все хорошо начиналось полтора года назад, была абсолютная власть (как сказал Богдан), красные плавки и шаурма.
Чтобы имея абсолютную власть все проср*ть - это талант нужен, "бубочка", тут я снимаю шляпу.
После того, как столь массивно подорвались 'удобрения" в Бейруте, доходам рептилоидов от торговли героином был нанесен столь массивный ущерб, что китайские смотрящие эвакуировались из Мельбурна (рейс китайских авиалиний из Мельбурнского аэропорта во время комендантского без указания места назначения), а Леха Навальный потравился.
Гоовьтесь, "бубочка", ДОПРовскую карзинку для платных камер (благо, Малюська построил), теплые вещички не забудьте.
Денежки у хозяев закончились, а Порошенко-Турчинов-ВСУ или ОПЗЖ вас, Слуги Народные, судить будут (и это в лучшем случае).
А что в худшем случае для вас, твари зеленые - я и помыслить не могу.
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21.08.2020 13:17 Ответить
Идиот, сделай доступную растаможку, в маршрутке 100 человек. Никто не соблюдает правила. Очень рад что твоя семья заболела, и Ленка не вычухалась. Потому что ты Гандон
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21.08.2020 13:18 Ответить
Упрек по беспечности справедлив. Страх потеряли и это факт ! Но для того и государство ,чтобы в стране соблюдали общепринятые нормы ,а пугать своим бессилием (или неумением) просто неприлично. С пианиста спрашивать надо.
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21.08.2020 13:18 Ответить
А де дебіли зелені 80 лярдів грн діли? Набіса така держава і такий приЗедент?
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21.08.2020 13:20 Ответить
Уходи!
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21.08.2020 13:33 Ответить
Маланець чогось забуває про синагоги і хасидів. Нехристь на княжих київських пагорбах-це ганьба нам нащадкам князя Святослава. Забули ми хто і чиї прапрапрадіди хазарів розгромили.
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21.08.2020 13:45 Ответить
Або Майдан-3 або держава розпадеться на кавалки.
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21.08.2020 13:46 Ответить
ІДІОТ!!! Крім паніки яку ти розводиш в тебе нічого не має!!!
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21.08.2020 13:47 Ответить
Что это ? Глупость или предательство ?
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21.08.2020 13:49 Ответить
Дурість була в перший рік правління цього маланця а тепер явна кругом зрада.
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21.08.2020 13:54 Ответить
так медицина стоит давно(или лежит) и государство ничего не хочет делать с 90-х
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21.08.2020 13:50 Ответить
Ишяк ванючий,тьфу . Пазор а не президинт.
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21.08.2020 13:51 Ответить
Гордон проговорився про зраду

Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
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21.08.2020 13:54 Ответить
"Рост заболеваемости COVID-19 полностью остановит медицину и государство ничего не сможет сделать, - Зеленский" - для этого https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html Зеленский призвал украинцев вернуться в Украину и не обеспечив двухнедельную изоляцию, распустил миллионы вернувшихся разносить вирус по всей стране. Сегодня Зеленский будет праздновать первых 100 000 заражённых. Зеленский старается опередить Порошенка, но идёт своим путём.

Кравчук 1991-1994 +91 900
Кучма 1994-2005 -3 578 138
Ющенко 2005-2010 -1 317 870
Янукович 2010-2014 -536 692
Порошенко 2014-2019 -3 313 887 без Донбасса и Крыма
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21.08.2020 14:04 Ответить
Для украинцев существует перспектива такая же как для лиц скифской национальности.
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21.08.2020 14:55 Ответить
за что не возьметесь все разваливаете
должен быть план
все знали его
сразу видно что сделали что нет
а так пудрят мозги
делают умный вид и рабочий вид
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21.08.2020 16:27 Ответить
Профессор Гамзу предупредил президента Зеленского: граждане Израиля привезут в Украину коронавирус
Фото paparazzza /Shutterstock.com: бреславские хасиды в Умани
Не добившись отклика от правительства Израиля, глава национального проекта «Маген Исраэль» Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом наложить запрет на хасидские торжества в Умани.

Публикуем полный текст экстраординарного письма, в котором официальный представитель Государства Израиль предупреждает главу другого государства об угрозе, исходящей от израильских граждан, и просит принять меры против этой угрозы:

«Я обращаюсь к Вам как глава национального штаба по борьбе с коронавирусом Государства Израиль. Хочу поделиться с Вами своими тревогами в связи с ожидаемым приездом тысяч израильтян из ультра-ортодоксальной общины, которые планируют посетить город Умань Черкасской области для ежегодного паломничества на могилу рабби Нахмана.

Как Вам, возможно, известно, Израиль все еще имеет дело с относительно высокой заболеваемостью коронавирусом. Несмотря на жесткие меры, принимаемые правительством, скорость распространения инфекции остается высокой, и заболеваемость особенно высока в ультра-ортодоксальных общинах. Хочу выразить свое беспокойство, что две недели интенсивных празднеств в сердце Умани, где десятки тысяч будут праздновать в плотных толпах, неизбежно возымеет тяжкие краткосрочные и долгосрочные последствия как для местного населения Умани, так и за ее пределами, а также в Государстве Израиль. Такого рода сборища в такое время должны вызвать массовые вспышки инфекции среди туристов и местных жителей, которые станут тяжким бременем для местных систем здравоохранения, а еще тысячи (зараженных - ред.) вернутся в Израиль и будут распространять вирус здесь», - предупреждает профессор Гамзу президента Зеленского.

«Эти ежегодные празднества имеют большое фольклорное значение, но наши трудные времена требуют других мер. Я верю, что здоровье и безопасность народов Украины и Израиля должна быть выше потребности в проведении этих ритуалов. Настоятельно прошу Вас наложить запрет на эти празднования в нынешнем году, в рамках глобальных усилий по остановке этой ужасной пандемии», - заключает глава национального проекта «Маген Исраэль».

На заседании корона-кабинета в четверг вечером профессор Гамзу призвал правительство полностью запретить прямые чартерные рейсы в Украину из израильских аэропортов в сезон осенних праздников. Предложение не было утверждено, голосование перенесено на воскресенье - предпоследний день существования «чрезвычайного правительства».

https://news.israelinfo.co.il/world/88860
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21.08.2020 17:39 Ответить
 
 