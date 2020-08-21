Рост заболеваемости COVID-19 полностью остановит медицину и государство ничего не сможет сделать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать правила карантина в церквях, на свадьбах и в местах большого скопления людей.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Президент напомнил, что за минувшие сутки в Украине зафиксировано более 2,1 тыс. случаев COVID-19.

"Мы уже на этой волне за 2 тысячи. Она очень опасна... Не только о количестве людей мы говорим, а о том, что мы не можем просто сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и переоборудование делать во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать уже. Сейчас все зависит от людей. Просто ходите в масках и просто осторожно", - подчеркнул Зеленский.

Также глава государства призвал украинцев соблюдать правила карантина в церквях, на свадьбах и в местах большого скопления людей.

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