В больницах Киева находятся 499 пациентов с COVID-19, 92 из них - в тяжелом состоянии. Растет число больных пневмонией, - Кличко

В больницах столицы находятся сегодня 499 больных коронавирусом. 92 пациента - в тяжелом состоянии, 8 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждениях столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента в тяжелом состоянии, 8 - на аппаратах ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлянин. А больных пневмонией только за прошедшие сутки госпитализировали 99. Всего в больницах таких пациентов - почти 700", - отметил Кличко.

По словам мэра, на сегодня больницы первой волны фактически функционируют как инфекционные госпитали. Готовы уже принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены медикаментами, имеют все необходимое для лечения таких пациентов оборудование.

"Город оперативно принимает необходимые решения в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Но хочу подчеркнуть: или предотвратим стремительное распространение вируса, чтобы сохранить здоровье людей и не вернутся к строгим ограничениям, - зависит от каждого из нас. Элементарные правила должны стать привычкой. Ибо мы, к сожалению, живем в новой реальности. Не только Украина. Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Соблюдать социальную дистанцию. Помните об этом!" - отметил Виталий Кличко.

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