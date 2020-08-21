В больницах Киева находятся 499 пациентов с COVID-19, 92 из них - в тяжелом состоянии. Растет число больных пневмонией, - Кличко
В больницах столицы находятся сегодня 499 больных коронавирусом. 92 пациента - в тяжелом состоянии, 8 - подключены к аппаратам ИВЛ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.
"У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждениях столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента в тяжелом состоянии, 8 - на аппаратах ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлянин. А больных пневмонией только за прошедшие сутки госпитализировали 99. Всего в больницах таких пациентов - почти 700", - отметил Кличко.
По словам мэра, на сегодня больницы первой волны фактически функционируют как инфекционные госпитали. Готовы уже принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены медикаментами, имеют все необходимое для лечения таких пациентов оборудование.
"Город оперативно принимает необходимые решения в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Но хочу подчеркнуть: или предотвратим стремительное распространение вируса, чтобы сохранить здоровье людей и не вернутся к строгим ограничениям, - зависит от каждого из нас. Элементарные правила должны стать привычкой. Ибо мы, к сожалению, живем в новой реальности. Не только Украина. Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Соблюдать социальную дистанцию. Помните об этом!" - отметил Виталий Кличко.
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Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
Не? Тупой мужик, ты тока шо, или кто там за тя пишет эти высеры(он поумней, как видно), наложил на конституцию.
с хера ли люди сами, платя налоги, должны носить намордники, менять их каждые 2ч. и еще взбрызгивать? тогда отменяйте налоги, козлы. офонаревшие просто твари, Бокс ПНП(пошел на Путина)
Штраф БОЛЬШОЙ- размер зарплаты
Кличко - прими решение Киевсовета
Це коммуна- и жизнь ее жителей
всі великі магазини -охорона на вході перевіряє температуру..
проблема зносінням масок "під носом"...у маршрутках і менших магазинах...
Чому в інших містах це не роблять -невідомо..
как сама знаете, в норм. странах, например в Словакии
но у вас хоть чет как-то поддерживают людей, а не как на совдепии - Гав, Гав, одень трусы и крестик, Гав-Гав - а че ты с крестиком и в трусах то? Гав-Гав - с вас штраф "гражданин" за трусы без крестика.
Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
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Це дійсно проблема..
Еіде не прописані ЗАКОНОМ "санітарні правила"..
ДЕбілоїди в МОЗ,у ВР І УРЯДІ мали би це зробити за пів року ? ?
наприклад,прописати штраф за носіння(має бути відеодоказ на 2-3 хвилини) маски"під носом" 500 грн..
Ті кого оштрафували - сміливо подають в ЄСПЛ - виргають справу і відшкодування платить бюджет(лохи). ось і все, до копійки. шо я хтів сказати.
Але бабло прої..ала.. на різні Схеми,що діють з часів Порошенко БЕЗПЕРЕШКОДНО..
Даже оборудование
А НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕНЕГ НА СМЕРТНИКАХ
Начала отсеките пневмонию
Знаєте як ?
Бюджет прохудился, грядет вакцинация
Пневмония от постоянного ношения одной без замены на свежую маски.
Часто наблюдаю картину, плетется по пустынной улице тело в маске и в перчатках, еле сдерживаю себя от смеха, но покашлять возле уха очень хочется.