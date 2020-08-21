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Новости Коронавирус и карантин
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В больницах Киева находятся 499 пациентов с COVID-19, 92 из них - в тяжелом состоянии. Растет число больных пневмонией, - Кличко

В больницах Киева находятся 499 пациентов с COVID-19, 92 из них - в тяжелом состоянии. Растет число больных пневмонией, - Кличко

В больницах столицы находятся сегодня 499 больных коронавирусом. 92 пациента - в тяжелом состоянии, 8 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"У нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах медучреждениях столицы находятся 499 больных COVID-19. В том числе 18 детей. 92 пациента в тяжелом состоянии, 8 - на аппаратах ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлянин. А больных пневмонией только за прошедшие сутки госпитализировали 99. Всего в больницах таких пациентов - почти 700", - отметил Кличко.

По словам мэра, на сегодня больницы первой волны фактически функционируют как инфекционные госпитали. Готовы уже принимать больных COVID-19 и больницы второй волны. Они обеспечены медикаментами, имеют все необходимое для лечения таких пациентов оборудование.

"Город оперативно принимает необходимые решения в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Но хочу подчеркнуть: или предотвратим стремительное распространение вируса, чтобы сохранить здоровье людей и не вернутся к строгим ограничениям, - зависит от каждого из нас. Элементарные правила должны стать привычкой. Ибо мы, к сожалению, живем в новой реальности. Не только Украина. Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком. Соблюдать социальную дистанцию. Помните об этом!" - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве выявили 156 случаев COVID-19, среди инфицированных шестеро медиков, - Кличко

карантин (16729) Киев (25466) Кличко (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Гои, вас готовят к инекциям, в лучшем случае, глюкозы за большие деньги.
Бюджет прохудился, грядет вакцинация
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21.08.2020 13:03
+4
Естественный отбор!
Пневмония от постоянного ношения одной без замены на свежую маски.
Часто наблюдаю картину, плетется по пустынной улице тело в маске и в перчатках, еле сдерживаю себя от смеха, но покашлять возле уха очень хочется.
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21.08.2020 13:06
+1
Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком Источник: https://censor.net/n3215131\\\\\\\\\

Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
Не? Тупой мужик, ты тока шо, или кто там за тя пишет эти высеры(он поумней, как видно), наложил на конституцию.
с хера ли люди сами, платя налоги, должны носить намордники, менять их каждые 2ч. и еще взбрызгивать? тогда отменяйте налоги, козлы. офонаревшие просто твари, Бокс ПНП(пошел на Путина)
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21.08.2020 12:42
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Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком Источник: https://censor.net/n3215131\\\\\\\\\

Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
Не? Тупой мужик, ты тока шо, или кто там за тя пишет эти высеры(он поумней, как видно), наложил на конституцию.
с хера ли люди сами, платя налоги, должны носить намордники, менять их каждые 2ч. и еще взбрызгивать? тогда отменяйте налоги, козлы. офонаревшие просто твари, Бокс ПНП(пошел на Путина)
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21.08.2020 12:42 Ответить
Штраф на охранников центров за отсутсвие маски посетителя
Штраф БОЛЬШОЙ- размер зарплаты
Кличко - прими решение Киевсовета
Це коммуна- и жизнь ее жителей
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21.08.2020 12:53 Ответить
у Львові з цим немає проблем..
всі великі магазини -охорона на вході перевіряє температуру..


проблема зносінням масок "під носом"...у маршрутках і менших магазинах...

Чому в інших містах це не роблять -невідомо..
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21.08.2020 13:21 Ответить
там камеры, если быкует = вызов полиции.
как сама знаете, в норм. странах, например в Словакии
но у вас хоть чет как-то поддерживают людей, а не как на совдепии - Гав, Гав, одень трусы и крестик, Гав-Гав - а че ты с крестиком и в трусах то? Гав-Гав - с вас штраф "гражданин" за трусы без крестика.
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21.08.2020 13:28 Ответить
Пора на консультацию к психиатору.
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21.08.2020 15:40 Ответить
Несложно пользоваться защитной маской, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком Источник: https://censor.net/n3215131\\\\\\\\\

Виташка, а вот тут поподробней. - не в конституции ли написано шо гос-во ДОЛЖНО обеспечить шоп "несложно напялить намордник и взбрызгнуть на клешни"?
______________________________
Це дійсно проблема..
Еіде не прописані ЗАКОНОМ "санітарні правила"..
ДЕбілоїди в МОЗ,у ВР І УРЯДІ мали би це зробити за пів року ? ?


наприклад,прописати штраф за носіння(має бути відеодоказ на 2-3 хвилини) маски"під носом" 500 грн..
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21.08.2020 13:24 Ответить
Паш, в Конституції затверджено все це - а саме, то шо Держава має забезпечити громадян всім необхідним у випадку - бла-бла-бла, в т.ч. епідемій.
Ті кого оштрафували - сміливо подають в ЄСПЛ - виргають справу і відшкодування платить бюджет(лохи). ось і все, до копійки. шо я хтів сказати.
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21.08.2020 13:31 Ответить
тому Влада і не оголошує карантин на певнй території -за конституцією мала би людям виділити бабло ..
Але бабло прої..ала.. на різні Схеми,що діють з часів Порошенко БЕЗПЕРЕШКОДНО..
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21.08.2020 13:55 Ответить
Повторююсь, але напишу як я бачив медиків, які приїхали на виклик до короновірусного. На медиках був мабуть не медичний одяг, а якісь космічні обладунки
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21.08.2020 12:43 Ответить
Да. Все в скафандрах
Даже оборудование
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21.08.2020 12:55 Ответить
ПОСТАВЬТЕ РЕНГЕНЫ НА ПОТОК
А НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕНЕГ НА СМЕРТНИКАХ
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21.08.2020 12:50 Ответить
Не Пхайте людям парацетамол данница
Начала отсеките пневмонию
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21.08.2020 12:54 Ответить
ви медик ?
Знаєте як ?
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21.08.2020 13:19 Ответить
Гои, вас готовят к инекциям, в лучшем случае, глюкозы за большие деньги.
Бюджет прохудился, грядет вакцинация
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21.08.2020 13:03 Ответить
Лахтінські "Дурантинофіли" і упороті порохоботи,бачу продовжують свою роботу разом..
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21.08.2020 13:18 Ответить
Чий є Крим?
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21.08.2020 14:49 Ответить
Не відповість, бо поведуть його тоді пішки в Магадан.
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21.08.2020 16:57 Ответить
Естественный отбор!
Пневмония от постоянного ношения одной без замены на свежую маски.
Часто наблюдаю картину, плетется по пустынной улице тело в маске и в перчатках, еле сдерживаю себя от смеха, но покашлять возле уха очень хочется.
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21.08.2020 13:06 Ответить
Можеш кашлянути - вони в підгузках.
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21.08.2020 14:51 Ответить
 
 