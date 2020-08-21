Определенные для закупки Украиной болгарские 120-мм минометы зарегистрированы в классификаторе НАТО и имеют сертификаты качества, - Минобороны

Генштаб ВСУ определил необходимость закупки Украиной минометов ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, которые зарегистрированы в классификаторе НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Генштаб ВС Украины в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм определил закупку минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000 -8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минобороны введена открытая переговорная процедура одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну соответствующими приказами Министерства экономического развития и торговли Украины. В результате чего открыто объявлена стоимость минометов, подтвержден 2020 год их изготовления, наличие сертификатов качества, соответствия и происхождения продукции, зарегистрированной в классификаторе НАТО. Кроме того, открытость процедуры закупки позволила минимизировать стоимость продукции, подчеркнули в министерстве.

"На сегодня в Минобороны продолжается работа непосредственно с официальными представительствами иностранных производителей продукции оборонного назначения по подтверждению качества и предоставлению гарантий по срокам поставки продукции", - указывается в сообщении.

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Как пояснили в ведомстве, Министерство обороны, проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства, в совершенстве выучило состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и осуществляет их закупку после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение ВС Украины. Это подтверждается закупкой минометов калибра 60 мм отечественного производства МП-60.

"В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот", с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120. Указанные испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца текущего года", - пояснили в Минобороны.

Сообщается, что на июнь 2020 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа было заключено 50% новых государственных контрактов по поставкам вооружения и военной техники с отечественными предприятиями. В течение мая, после принятия государственного оборонного заказа и согласования его с комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заключены дополнительные соглашения по долговременным контрактам по поставкам вооружения и военной техники и по контрактам прошлых лет, по которым было поставлено ВВТ.

Сейчас заключение государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним после завершения этапов работ (в том числе опытно-конструкторских) и поставки вооружения и военной техники продолжается.