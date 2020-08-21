РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9896 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 285 27

Определенные для закупки Украиной болгарские 120-мм минометы зарегистрированы в классификаторе НАТО и имеют сертификаты качества, - Минобороны

Определенные для закупки Украиной болгарские 120-мм минометы зарегистрированы в классификаторе НАТО и имеют сертификаты качества, - Минобороны

Генштаб ВСУ определил необходимость закупки Украиной минометов ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, которые зарегистрированы в классификаторе НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Генштаб ВС Украины в условиях необходимости в закупке минометов калибра 120 мм определил закупку минометов калибра 120 мм, а именно миномета ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, который в соответствии с классификатором НАТО имеет номенклатурный номер (NSN) 1015-50-000 -8884 и является аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минобороны введена открытая переговорная процедура одновременно со всеми зарегистрированными в реестре производителями продукции, работ и услуг оборонного назначения, закупки которых составляют государственную тайну соответствующими приказами Министерства экономического развития и торговли Украины. В результате чего открыто объявлена стоимость минометов, подтвержден 2020 год их изготовления, наличие сертификатов качества, соответствия и происхождения продукции, зарегистрированной в классификаторе НАТО. Кроме того, открытость процедуры закупки позволила минимизировать стоимость продукции, подчеркнули в министерстве.

"На сегодня в Минобороны продолжается работа непосредственно с официальными представительствами иностранных производителей продукции оборонного назначения по подтверждению качества и предоставлению гарантий по срокам поставки продукции", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны закупило болгарские минометы без проведения госиспытаний и без допуска на конкурс трех украинских заводов, - СМИ

Как пояснили в ведомстве, Министерство обороны, проанализировав негативный опыт закупки минометов отечественного производства, в совершенстве выучило состояние имеющихся разработок новых образцов минометов и осуществляет их закупку после проведения полного комплекса испытаний и принятия на вооружение ВС Украины. Это подтверждается закупкой минометов калибра 60 мм отечественного производства МП-60.

"В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120-15 "Молот", с начала февраля 2020 года продолжаются государственные испытания миномета калибра 120 мм, разработанного в рамках выполнения опытно-конструкторской работы УПИК-120. Указанные испытания направлены на устранение выявленных конструктивных, производственных и эксплуатационных недостатков, внедрение новейших технологических решений и т.п., и завершатся до конца текущего года", - пояснили в Минобороны.

Сообщается, что на июнь 2020 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа было заключено 50% новых государственных контрактов по поставкам вооружения и военной техники с отечественными предприятиями. В течение мая, после принятия государственного оборонного заказа и согласования его с комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заключены дополнительные соглашения по долговременным контрактам по поставкам вооружения и военной техники и по контрактам прошлых лет, по которым было поставлено ВВТ.

Сейчас заключение государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним после завершения этапов работ (в том числе опытно-конструкторских) и поставки вооружения и военной техники продолжается.

Болгария (654) Минобороны (9275) оборона (5194) оружие (10195)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
значит, где то в Болгарии появилась фирма-прокладка, на счетах которой осядет откат от МинОбороны, который затем перетечёт в карманы Тарана, Хомчака и чиновника из офиса перЗедента, отвечающего за контроль над МинОбороны..
показать весь комментарий
21.08.2020 12:47
+8
Всё, что делают болгары, а это копии и слегка модернизированные образцы совкового вооружения, мы могли делать сами, но нет. Некомпетентность, воровитость, наплевательство
показать весь комментарий
21.08.2020 12:47
+6
А на минах треба робити гравірування "росіянам від болгарських братушек"
показать весь комментарий
21.08.2020 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А на минах треба робити гравірування "росіянам від болгарських братушек"
показать весь комментарий
21.08.2020 12:46 Ответить
якщо будуть використовувати ті самі старі некондиційні міни, то це не допоможе - знову скажуть, що винуватий міномет
показать весь комментарий
21.08.2020 14:24 Ответить
значит, где то в Болгарии появилась фирма-прокладка, на счетах которой осядет откат от МинОбороны, который затем перетечёт в карманы Тарана, Хомчака и чиновника из офиса перЗедента, отвечающего за контроль над МинОбороны..
показать весь комментарий
21.08.2020 12:47 Ответить
Всё, что делают болгары, а это копии и слегка модернизированные образцы совкового вооружения, мы могли делать сами, но нет. Некомпетентность, воровитость, наплевательство
показать весь комментарий
21.08.2020 12:47 Ответить
ЭМ-120 это точная копия советского миномета М-120, стоящего на вооружении СА з 1955г. Хотя миномет хороший.Болгарии СССР дал лицензию на выпуск еще когда был Варшавский Договор.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:02 Ответить
чет писали шо немецкие братья, заценив минометы совков - тотчас же бросились делать копии и соответственно громить ими совковую падаль.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:40 Ответить
Генштаб ВСУ определил необходимость закупки Украиной минометов ЭМ-120 производства компании EMCO, Республика Болгария, которые зарегистрированы в классификаторе НАТО.Источник: https://censor.net/n3215133
показать весь комментарий
21.08.2020 13:15 Ответить
Это вроде бы хорошая новость. Но у нас в любой новости найдут зраду.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:47 Ответить
Зрада в тому ,що Україна не здатна зробити елементарого , міномет, країна яка виробляла ракети, космічні кораблі !!)))
показать весь комментарий
21.08.2020 12:57 Ответить
Пашинского и его молоты не забыли?.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:48 Ответить
Миша текст читал?
показать весь комментарий
21.08.2020 12:51 Ответить
Миномет не можем сделать? Это скандал ! Ить не авианосец или ядерная субмарина!?!? Какие секреты еще недоступны нашему оборонпрому ? Давайте купим лицензию на нижнее бельё....
показать весь комментарий
21.08.2020 12:51 Ответить
І на шкарпетки !!))
показать весь комментарий
21.08.2020 13:01 Ответить
На своєму не наваришся, а імпорт закуповується за доляри, а вони так гарно липнуть до рук.
показать весь комментарий
21.08.2020 12:55 Ответить
то есть! произвести нормальный 120мм ствол для миномёта мы не можем, печалька!
показать весь комментарий
21.08.2020 12:56 Ответить
Це не печалька, а ганьба !!!))
показать весь комментарий
21.08.2020 12:58 Ответить
можем, но...зачем? так схем никаких невозможно создать, а воровать тогда как?
показать весь комментарий
21.08.2020 14:28 Ответить
Вот и правильно! Зачем развивать отечественный ВПК? Лучше болгар кромить будем. И кто после этого скажет, что у нас президент не имеет глобального мирового мышления. Вон как - о соседях заботится. Не доработал немножко. Думаю в ********* еще дешеле было бы минометы купить...
показать весь комментарий
21.08.2020 13:11 Ответить
Зепрезу нема часу Україною займатися ,він за наказом партіі в агітпропівську поїздку,Україною дриманув !!))
показать весь комментарий
21.08.2020 13:16 Ответить
Интересно, а вчерашняя публикация на эту тему, это ЧТО было????
показать весь комментарий
21.08.2020 13:17 Ответить
Похоже что выход из строя отечественных минометов за последнее время в свете данного контракта были неспроста.
показать весь комментарий
21.08.2020 13:45 Ответить
Вот мне интересно, когда начнут взрываться болгарские минометы, зе-быдло все равно будет Молоты вспоминать?
показать весь комментарий
21.08.2020 13:48 Ответить
В августе 1941-го во время обороны Одессы на заводе ЗОР, выпускавшем до войны только сельскохозяйственную технику, в условиях эвакуации на восток всего ценного оборудования и квалифицированных кадров, на устаревших станках, руками женщин и подростков, под непрерывными бомбёжками и обстрелами, в кратчайшие сроки был налажено производство минометов различного калибра, которые успешно использовались Приморской армией при обороне Одессы а затем и Севастополя. В нынешней Украине за шесть (!) лет войны не смогли наладить выпуск отечественных минометов и вынуждены закупать их за границей. Это просто позор!!
показать весь комментарий
21.08.2020 13:56 Ответить
откаты, откатики, бабосики...
показать весь комментарий
21.08.2020 14:26 Ответить
Тепер,хто порушить перемиря з боку путлерівських головорізів буде накритий вогнем 120х.
показать весь комментарий
21.08.2020 14:34 Ответить
"Молот" все же снимают с вооружения, а рассказывали ведь что солдатики во всем виноваты, по две мины забрасывали, наверное жить не хотели. ****** генеральские.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:54 Ответить
А с минометами украинского производства, как быть?
показать весь комментарий
21.08.2020 16:32 Ответить
 
 