Задержанный белорусский активист Куделевич сбежал из КГБ через форточку в уборной и теперь, возможно, находится в Украине, - стачком "Беларуськалия"
Стачком ОАО "Беларуськалий" сообщил, что его активист Дмитрий Куделевич был задержан в четверг сотрудниками белорусского КГБ, однако смог сбежать и теперь возможно находится в Украине.
"Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать. Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты", - говорится в сообщении стачкома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"По неподтверждённой информации, он сейчас находится в Украине", - добавили в стачкоме.
Ранее стачком сообщал о потери связи с двумя своими членами - Дмитрием Куделевичем и Максимом Филановичем. Последний вышел на связь днем в четверг. "С ним всё хорошо", - информировал стачком.
Как сообщалось, утром 19 августа на главной площади города Солигорска, где располагаются основные шахты калийного комбината, прошел митинг рабочих. Стачком "Беларуськалия" решил продолжить забастовку до выполнения требований бастующих, первоочередным из которых является отставка действующего президента Александра Лукашенко. Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. 17 августа белорусские СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и об объявлении рабочими забастовки. Сотрудники предприятия потребовали, в том числе, освободить Солигорск от отряда особого назначения, как утратившего доверие граждан, привлечь к ответственности тех, кто превысил полномочия во время и после избирательной кампании, не исполнивших свои обязанности добросовестно согласно законодательству Беларуси; признать выборы недействительными и провести новые выборы с новым ЦИК и привлечением независимых наблюдателей.
"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в стране, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие реализует свою продукцию через ОАО "Белорусская калийная компания".
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Пока он не объявится более вероятна именно эта версия
от бесконтрольности
Будем надеяться, что он еще жив.
\\\\\\\\\\\\\Шахтеры решили пока не объявлять голодовку. Источник: https://censor.net/n3215134\\\\\\\
Это сродни тому шо Вася Петров решил пока не ударить ся молотком по..... кое-чему, шоб только ему принесли бутылку, нет, не ту, а полную самогона. ну или самогонки, Васе то побоку то)))
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBny_2NPBZOWAYoN8YXP0XE_t20mC-0TNF2AooCgG-lvtpG-CPdpkJvs5Hr3cgEwBakLc_eF85TrSgu&hc_ref=ARSr88VEHNuIr9lyrJyPJdTpE_V3ax08DUs2uWBmc0a77CWj4xvXtXntABAzj3Uv-A0&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBny_2NPBZOWAYoN8YXP0XE_t20mC-0TNF2AooCgG-lvtpG-CPdpkJvs5Hr3cgEwBakLc_eF85TrSgu&hc_ref=ARSr88VEHNuIr9lyrJyPJdTpE_V3ax08DUs2uWBmc0a77CWj4xvXtXntABAzj3Uv-A0&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2792230210877194 21 год ·
То ли я старый становлюсь, то ли похмелье средней тяжести - но меня сегодня невероятно раздражает просто поток розовых пони в ленте. В стране, которая шестой год ведет три войны, которая бомбит мирняк, которая сбила «Боинг», которая репрессирует целый народ, которая похищает и убивает, в которой кого только ни травили, Политковскую, кстати, отравили точно также в аэропорту по дороге в Беслан, две недели в коме, стране, которая засылает своих ихтамнетов куда только может, которая прямо сейчас готовит аншлюс ещё одного соседнего государства - в такой стране, оказывается, могут отравить лидера оппозиции! ****, да что ж за неожиданность-то такая, кто же мог подумать-то!!!
Люди добрые, что ж это деется, а.
Шесть лет вы жили в своем домике «главное не впускать войну внутрь» - а тут она - опа! - и пришла чота.
Как снег на голову. Зимой. Никогда такого не было.
«Если он умрет, я немедленно выйду на улицу!» Ну, оно и правильно. Ведь если не умрет - ***** выходить-то. Все ж *******. Ни войны, не репрессий, ни пыток, ни похищений, счастливое скромное обаяние буржуазии столицы Рейха.
И, главное, мое любимое - «как же Путин боится Навального».
Точно. Прям обоссывается со страху. Десять лет уже.
Они **** нас в хвост и в гриву во все щели как хотят - КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ!!!!!
Ух, какие мы страшные и грозные, уууу…
Мы здесь власть.
Порт за мой френч, с похмелья тяжеловато подбирать слова из лексикона политеса.
Розовый пони Акунин сегодня превзошел аж самого себя: «Жителю Ново-Огарева надо молиться, чтобы человек, которого он всегда боялся назвать по имени, выжил. Иначе будет хуже, чем после убийства Анны Политковской и Бориса Немцова. Намного хуже».
Да ладно? Серьезно? И как же будет хуже? Пройдетесь по бульварам с шариками? Налепите аватарку «Я/Мы Алексей Навальный»? Напишете в фейсбучике «Путин *****"? Нарисуете плакатик «Крысу тошнит »?
****** розовые пони (ну, мы помним про похмелье).
Лемминги проснулись. В сотый раз. Впрочем, бодрствовать они будут недолго. Пару недель, месяц - и опять заснут. Как всегда.
Опять напялят кокошники на свои бошки и пойдут скакать «оле-оле». Во славу очередных славных спортивных побед славной команды Рейха.
Как там Навальный на селфи со стадиона писал - горжусь нашими?
Гордись.
Кстати, как-то абсолютно *****, что там с ним. Шесть лет для чувака не существовало репрессий, убийств, пыток и похищений, расследования они там про домик уточки Медведева делали - ну так для нас теперь не существует их. Я свою украинскую ленту вот прям люблю сейчас. Такое, лёгкое вскользь упоминание «отравился не бутербродом» - и все. Абсолютно насрать, что там у них. С ними со всеми.
Пойду про домик уточки порасследую лучше. Борьба с коррупцией - самое важное!
"Главное не впускать в себя отравление"
Два мира, два Шапиро.
Маски они героическим врачам собирали. Повторю тот же вопрос, который я задавал полгода назад - скажите, а врачи, которым вы собирали маски, и врачи, которые ходят сейчас по струнке перед ФСБ, не дают информацию, ссылаясь на гостайну и не пускают к отравленному мужу жену, ссылаясь на недостаточность оснований - это одни и те же врачи?
Рейх должен быть кристально чистым.
Вас предупреждали.
Ах, какой был теплый декабрь…
Бегите, глупцы.
Ну и так далее.
Вы, вы, именно вы, кто сейчас ахает и охает - создали этих врачей. Построили этот Рейх. Стонали по вашим героическим подводникам, наим славным Кригсмарине, погибшим на «Лошарике».
Жрите. В обе руки.
Наслаждайтесь.
Вас впереди ждет ещё мноооого удивительных открытий.
В добрый путь.
Ему надо в Литву
https://www.facebook.com/100048951976266/videos/171974994444232/
https://www.facebook.com/100048951976266/videos/172887504352981/
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Ага точно так же как ст.л-т Берест сбежал из гестапо
А другой советский разведчик спрятался за шторой когда сработала сигнализация...
А еще один забежал в магазин и прикинулся маникеном....
не попадайся
Во вторых-дю Солей
В третьих -как он сам сказал, его привезли не в головное здание КГБ а куда то на Парковую. Возможно, там форточки в сортире побольше чем в гэбне.
Нашим ментам и бубочке хватит мозгов выдать его рашке.... Что бы не "портить отношения"!