МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей
Всего за границей насчитали 78 памятников украинскому поэту Тарасу Шевченко в 42 странах мира.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Меня всегда поражало, что едва не везде за границей, куда ни поедешь, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд - по наибольшему количеству памятников за границей одному человеку. И этот один человек - Тарас Шевченко. Но, конечно, это не про памятники. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина - везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я - украинец". От Австралии - до Парагвая. От Пекина - до Парижа. От Ливана - до Святого Престола. От Прудентополиса в Бразилии - до Виннипега в Канаде". Памятники Кобзарю - традиционные "места силы" Украинской общины за рубежом. Уверены, что и на 29 годовщину Независимости они станут центрами празднования для ячеек мирового украинства в разных странах. Конечно же, и с должным соблюдением всех карантинных мероприятий", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Вот парадокс. Как только украинцы за границей - так едины, а в Украине - вечная междоусобица.
я зрозумів, шо є "доля", і змінюй труси чи прапори - станеться як мало бути.
ну ясно шо типу змінимо прапор і станемо крєпчі то скажуть - он, то за то шо змінили прапор сталось. угу, а як же, давай кожен день змінювати
зміни прапор на Трампщині - шо, в них пропаде вплив на світ і 13 авіаносців?
в рабстве был, рисовал, сочинял, потом уже в рабстве как боевик Сцаря, потом свалил из рабства, отметил свой ДР и след. днем уже не жил.
У немцев напр. кто герой то? - Верцингеторикс.
У британцев, ну пусть Ричард Гусиная Жопа.
У французов? -
А у нас - усатый чудак, кстати портрет его вот на стене, ну и пусть, который журливо пел про тяжкую долю.
Украина - Европа?
не думаю
толку от стихов то?
я же выше написал шо к чему, не?
б*же, да нельзя даже в гимне тужливо петь шо "згинуть"(ага, Аллах их завалит)
нация должна иметь стержень, а не тужливие стишки. вон даже парашники, хотя и скот, но веряд в Мясника и Жукова и чЛенина, и потихоньку нас побеждают то.
че, я неправ?
Если бы не он и его замечательная команда, то хрен бы мы узнали об этой фееричной новости!
Проведено целое исследование МИДом и вот перемога готова!
Теперь селфи, видосик, фейсбучный пук и можно месяц чесать пузо консервной банкой, хлопая по жирной жопе мендель и смотреть как расходятся жировые интерференционные круги до пяток и затылка.
читай, "еліто"..бо може таки настане пророцтво..