МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей

Всего за границей насчитали 78 памятников украинскому поэту Тарасу Шевченко в 42 странах мира.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня всегда поражало, что едва не везде за границей, куда ни поедешь, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд - по наибольшему количеству памятников за границей одному человеку. И этот один человек - Тарас Шевченко. Но, конечно, это не про памятники. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина - везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я - украинец". От Австралии - до Парагвая. От Пекина - до Парижа. От Ливана - до Святого Престола. От Прудентополиса в Бразилии - до Виннипега в Канаде". Памятники Кобзарю - традиционные "места силы" Украинской общины за рубежом. Уверены, что и на 29 годовщину Независимости они станут центрами празднования для ячеек мирового украинства в разных странах. Конечно же, и с должным соблюдением всех карантинных мероприятий", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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