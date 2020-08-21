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МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей

МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей

Всего за границей насчитали 78 памятников украинскому поэту Тарасу Шевченко в 42 странах мира.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Меня всегда поражало, что едва не везде за границей, куда ни поедешь, найдешь памятник Кобзарю. И вот мы провели исследование количества памятников, подготовили доказательную базу и накануне Дня Независимости Украины официально зафиксировали национальный рекорд - по наибольшему количеству памятников за границей одному человеку. И этот один человек - Тарас Шевченко. Но, конечно, это не про памятники. Это напоминание о единстве великого украинского народа. Украина - везде, где есть памятник Кобзарю, где есть хотя бы один человек, который говорит о себе "Я - украинец". От Австралии - до Парагвая. От Пекина - до Парижа. От Ливана - до Святого Престола. От Прудентополиса в Бразилии - до Виннипега в Канаде". Памятники Кобзарю - традиционные "места силы" Украинской общины за рубежом. Уверены, что и на 29 годовщину Независимости они станут центрами празднования для ячеек мирового украинства в разных странах. Конечно же, и с должным соблюдением всех карантинных мероприятий", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также читайте: День рождения поэта Шевченко в оккупированном Симферополе: полиция РФ запретила петь гимн Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

День Независимости (1196) МИД (6933) Шевченко Тарас (272) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Это напоминание о единстве великого украинского народа.

Вот парадокс. Как только украинцы за границей - так едины, а в Украине - вечная междоусобица.
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21.08.2020 12:57
+3
***, чем бы дитяти не тешилось.
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21.08.2020 12:52
+3
Поки не буде змінений прапор на жовто-блакитний, так і буде.
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21.08.2020 13:00
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***, чем бы дитяти не тешилось.
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21.08.2020 12:52 Ответить
Русскій?
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21.08.2020 12:56 Ответить
Олигофрен?
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21.08.2020 12:58 Ответить
Русскій...
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21.08.2020 13:30 Ответить
мордва
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21.08.2020 13:06 Ответить
Уже давно есть статистика по памятникам в мире. Первое место занимает памятник Т.Г. Шевченку, второе - памятник Будде. Украинцы гордятся этим, а наша зеленая рогатая власть только узнала об этом.
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21.08.2020 13:53 Ответить
У зелені це досягнення. Порахували пам"ятники.
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21.08.2020 12:58 Ответить
активизация международной политики ЗЕдебильной власти - памятники по миру считать
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21.08.2020 13:01 Ответить
Это напоминание о единстве великого украинского народа.

Вот парадокс. Как только украинцы за границей - так едины, а в Украине - вечная междоусобица.
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21.08.2020 12:57 Ответить
Поки не буде змінений прапор на жовто-блакитний, так і буде.
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21.08.2020 13:00 Ответить
та це гон.
я зрозумів, шо є "доля", і змінюй труси чи прапори - станеться як мало бути.
ну ясно шо типу змінимо прапор і станемо крєпчі то скажуть - он, то за то шо змінили прапор сталось. угу, а як же, давай кожен день змінювати
зміни прапор на Трампщині - шо, в них пропаде вплив на світ і 13 авіаносців?
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21.08.2020 13:04 Ответить
За границей родину любить удобней
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21.08.2020 14:08 Ответить
Ермак поручил МИД или сами решились на столь отважный шаг?
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21.08.2020 12:57 Ответить
оно круто, я даже читал шо в мире - самое большое кол-во памятников ТГШ, но вот фак.т - что он делал?
в рабстве был, рисовал, сочинял, потом уже в рабстве как боевик Сцаря, потом свалил из рабства, отметил свой ДР и след. днем уже не жил.
У немцев напр. кто герой то? - Верцингеторикс.
У британцев, ну пусть Ричард Гусиная Жопа.
У французов? -

МИД Украины зарегистрировал национальный рекорд по количеству памятников Тарасу Шевченко за границей - Цензор.НЕТ 9586
А у нас - усатый чудак, кстати портрет его вот на стене, ну и пусть, который журливо пел про тяжкую долю.
Украина - Европа?
не думаю
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21.08.2020 13:00 Ответить
Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі - чужі люде, Роблять лихо з вами.
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21.08.2020 13:27 Ответить
та знаю это, но оно звучит как "не ломай кандалы, барин будет свиреп и даже сердит"
толку от стихов то?
я же выше написал шо к чему, не?
б*же, да нельзя даже в гимне тужливо петь шо "згинуть"(ага, Аллах их завалит)
нация должна иметь стержень, а не тужливие стишки. вон даже парашники, хотя и скот, но веряд в Мясника и Жукова и чЛенина, и потихоньку нас побеждают то.
че, я неправ?
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21.08.2020 13:37 Ответить
МЗС України зареєстрував національний рекорд за кількістю пам'ятників Тарасу Шевченку за кордоном - Цензор.НЕТ 6596
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21.08.2020 13:41 Ответить
Чому вони (люди) там?... Бо шукають кращої долі... Чому на чужині, а не вдома?... отож...
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21.08.2020 13:01 Ответить
Спасибо Владимиру Александровичу!
Если бы не он и его замечательная команда, то хрен бы мы узнали об этой фееричной новости!
Проведено целое исследование МИДом и вот перемога готова!
Теперь селфи, видосик, фейсбучный пук и можно месяц чесать пузо консервной банкой, хлопая по жирной жопе мендель и смотреть как расходятся жировые интерференционные круги до пяток и затылка.
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21.08.2020 13:05 Ответить
«ОСІЯ. ГЛАВА XIV»
читай, "еліто"..бо може таки настане пророцтво..
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21.08.2020 13:05 Ответить
В оккупированном Луганске Ж И В О Т Н Ы Е недавно сбили барельеф Шевченко на здании университета.
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21.08.2020 13:05 Ответить
Только в Украине Тарас не угоден властям.
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21.08.2020 13:23 Ответить
Тупой совок в мозгах чиновников "новой" власти неистребим. Не сомневаюсь, что на заре своей дипломатической карьеры нынешний министр подсчитывал количество памятников Членину.
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21.08.2020 13:24 Ответить
У н их других дел просто нет, Одни победы - задолбались и решили отдохнуть.
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21.08.2020 13:33 Ответить
Моя бабця розказувала,що до Шевченка на столі в хаті, лежали Біблія і том Сковороди .Ці книги по значенню були тотожні. Після Шевченка була Біблія і Кобзар, і ці книги були рівноцінні по значенню.
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23.08.2020 11:41 Ответить
 
 