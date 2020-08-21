Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, - "слуга народа" Кравчук

Письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям официально в Верховную Раду не поступало, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По моей информации такое письмо официально не приходило в Верховную Раду", - сообщила Евгения Кравчук "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат допустила, что письмо поступило в Аппарат Верховной Рады, однако не направлено для работы в профильный комитет.

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"Возможно, зашло как-то на Аппарат и не расписано еще", - отметила Кравчук.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.