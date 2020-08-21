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Новости Агрессия России против Украины
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Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, - "слуга народа" Кравчук

Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, -

Письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о соответствии постановления о местных выборах минским соглашениям официально в Верховную Раду не поступало, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По моей информации такое письмо официально не приходило в Верховную Раду", - сообщила Евгения Кравчук "Интерфакс-Украина" в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат допустила, что письмо поступило в Аппарат Верховной Рады, однако не направлено для работы в профильный комитет.

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"Возможно, зашло как-то на Аппарат и не расписано еще", - отметила Кравчук.

Напомним, ранее привлеченный к работе ТКГ украинской стороной в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш сообщил, что Кравчук на заседании ТКГ пообещал попросить Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.

Автор: 

ВР (29226) Кравчук (1226) местные выборы (2752) минские соглашения (3229) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+4
Що?
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2561
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21.08.2020 13:04
+3
одни Кравчуки... за пивом послать некого! ))))
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21.08.2020 13:18
+2
Євгенія Кравчук... Бувша помічниця Тігіпка.
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21.08.2020 13:05
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Що?
Письмо Кравчука по постановлению о местных выборах на Донбассе в Раду не поступало, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2561
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21.08.2020 13:04 Ответить
как они "завуалировано" пишут. По факту там
"письмо главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о требовании проведения местных выборах на оккупированных территориях Украины осенью 2019 года под контролем боевиков РФ.."

об этом самом письме и продавливании выборов в ордло вчера шмаркля говорило:
"Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения", об этом зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга.
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21.08.2020 13:28 Ответить
Каштани на Хрещатику зачекались!
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21.08.2020 13:29 Ответить
https://censor.net/news/3214765/kravchuk_na_zasedanii_tkg_poobeschal_poprosit_radu_peresmotret_postanovlenie_kotoroe_po_mneniyu_ordlo пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает минские соглашения.


"Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения", об этом зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга.https://censor.net/news/3214765/kravchuk_na_zasedanii_tkg_poobeschal_poprosit_radu_peresmotret_postanovlenie_kotoroe_po_mneniyu_ordlo

Источник: https://censor.net/n3215138
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21.08.2020 13:29 Ответить
кравчук кравчуку не поступал ..
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21.08.2020 13:04 Ответить
Євгенія Кравчук... Бувша помічниця Тігіпка.
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21.08.2020 13:05 Ответить
опять очередной обсирон слуг и опять разные головы мелют противоположное шопопало)
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21.08.2020 13:06 Ответить
Отак ;Молоді Регіони; стали ;Слуґами народа;....
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21.08.2020 13:06 Ответить
одни Кравчуки... за пивом послать некого! ))))
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21.08.2020 13:18 Ответить
так все ж таки зайшло в апарат ВР. Але зебіли свистять, що нема.
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21.08.2020 15:45 Ответить
Ученый кот.
"Как кот я только мяукаю, а как ученый не верю".
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21.08.2020 15:52 Ответить
Так называемые "Минские договоренности", уже давно нужно переименовать в "Оманские договоренности", для точности и перенести их нужно в столицу Омана Маскат, или в "Маскатские договоренности", что очень созвучно смыслу этих переговоров.
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21.08.2020 16:26 Ответить
 
 