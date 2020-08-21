С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, - Госпогранслужба
С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси - для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", - говорится в сообщении.
Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.
Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.
Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бЯги, таракан, бЯги...на паРашу, само собой...все говно сливается на рашку-говняшку...
Статистика 2018 года:
- из Беларуси в Украину - 122 000
- в РФ - 47 000