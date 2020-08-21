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С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, - Госпогранслужба

С 1 сентября для поездок в Беларусь гражданам Украины необходим загранпаспорт, - Госпогранслужба

С 1 сентября 2020 года для граждан Украины начнут действовать новые правила въезда на территорию Беларуси - для пересечения границы понадобится предъявить заграничный паспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Заработает новый порядок выезда, который позволит улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Граждане Украины, проживающие на территории Республики Беларусь могут оформить загранпаспорта в Посольстве Украины в Минске или Консульстве Украины в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

Однако, граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам.

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Автор: 

Беларусь (7886) загранпаспорт (199) украинцы (3860)


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Топ комментарии
+11
Угу, Гриб уже однажды сьездил.
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21.08.2020 13:10
+3
А зачем туда вообще ездить?
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21.08.2020 13:22
+3
Кому нужна эта Беларусь и кто туда ездит?
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21.08.2020 13:48
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ибо нех
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21.08.2020 13:05 Ответить
Кому нужна эта Беларусь и кто туда ездит?
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21.08.2020 13:48 Ответить
На свидание с прекрасными незнакомками, самое романтичное место.
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21.08.2020 15:20 Ответить
В цугундері можна і вдома посидіти!
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21.08.2020 13:07 Ответить
Угу, Гриб уже однажды сьездил.
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21.08.2020 13:10 Ответить
Я не понял а что до сих пор на Беларашку ездили без паспортов? У нас что до сих пор советский союз? Что еще нам не говорят власти и что мы не знаем?
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21.08.2020 13:19 Ответить
Їздили по внутрішнім паспортам. Деякий час навіть АйДі картки білоруси не приймали, тому що їх не було у переліку документів.
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21.08.2020 13:22 Ответить
А зачем туда вообще ездить?
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21.08.2020 13:22 Ответить


бЯги, таракан, бЯги...на паРашу, само собой...все говно сливается на рашку-говняшку...



З 1 вересня для поїздок у Білорусь громадянам України потрібен закордонний паспорт, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9819
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21.08.2020 13:26 Ответить
Вводите визовый режим со срашкой и её союзницей белорусью Беларусь не является самостоятельным гос-вом
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21.08.2020 13:35 Ответить
когда то в Минск ездили за ИТЕКАНами- чертёжными автоматами тогда , плоттерами сейчас.
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21.08.2020 13:40 Ответить
Едва ли вам граждане скажут спасибо за такое "облегчение".
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21.08.2020 14:05 Ответить
Там мизерный турпоток из Украины - 4 000 в 2018 году. А вот из Беларуси в Украину каждый год более 100 тысяч приезжает. Забавно, что Беларусы в 2,5 раза чаще в Украину едут чем в РФ

Статистика 2018 года:
- из Беларуси в Украину - 122 000
- в РФ - 47 000
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21.08.2020 15:55 Ответить
 
 