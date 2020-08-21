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Новости
2 017 27

На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ

На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаевские налоговики пресекли попытку незаконного экспорта партии пшеницы стоимостью 33,3 млн грн. ФОТО

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.

пшеница (61) СБУ (19840) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+18
Вони?
На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6291
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21.08.2020 13:23
+6
В Україні з"явилась нова порода мишей Зе-миші.
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21.08.2020 13:24
+6
Так є ж з кого брати приклад. Янелох продав маски з Держрезерву, а їм не мона?
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21.08.2020 13:25
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Вони?
На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6291
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21.08.2020 13:23 Ответить
Нові миші зможуть пожерти й десять! Вони ж бо ніяк не зупиняться(
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21.08.2020 13:33 Ответить
+ 2 (два) центральных артиллерийских Арсенала .
https://censor.net/news/436133/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard
13.04.17 08:19
В результате пожара на военных складах в Балаклее

Украина потеряла
боеприпасов на миллиард долларов. """" По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak. Источник: https://censor.net/n436133
Мельчают барыги -свинарчуки. Только на общую сумму более 2,4 миллиона гривен .
В военное время хлебный резерв - это стратегический запас страны -
под Суд военного Трибунала. Поэтому Мальдивский и не вводил военное положение в Украине .
Спасал гешефтников от ВМСЗ. Высшей меры социальной защиты.
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21.08.2020 13:48 Ответить
Или Гепа или Допа по любому.
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21.08.2020 13:23 Ответить
оплот отвлекает от белорусских событий
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21.08.2020 16:37 Ответить
знов мыши.. зеленные..
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21.08.2020 13:24 Ответить
А говорили мыши съели? Или нашли козлов отпущения для лохов?!
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21.08.2020 13:24 Ответить
А что, после "мышей" там еще что то осталось??
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21.08.2020 13:48 Ответить
В Україні з"явилась нова порода мишей Зе-миші.
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21.08.2020 13:24 Ответить
Це новиє літса.
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21.08.2020 13:26 Ответить
А где кстати новость про "Рошен" подевалась?
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21.08.2020 13:25 Ответить
Теж мищі поїли...
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21.08.2020 13:26 Ответить
Возможно то был вброс, фэйк.
Цензор в начале радостно запостил "жаренную новость", а потом начал проверять источники.
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21.08.2020 13:32 Ответить
Да я тоже так думаю. Что-то уж по сахарной патоке быть монополистом это вобще суровый бред. Сколько бояры надо выпить!
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21.08.2020 13:41 Ответить
Как же похорошели мыши при зевладе
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21.08.2020 13:25 Ответить
Так є ж з кого брати приклад. Янелох продав маски з Держрезерву, а їм не мона?
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21.08.2020 13:25 Ответить
Від Бердянска і до Львова всюди лунає
"Фак Ю Вова"
Знают Суми та Черкаси
що ЗЕлені підараси!
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21.08.2020 13:27 Ответить
ЗЕмыши плодятся как кролики.
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21.08.2020 13:31 Ответить
Так це ці миші жруть усе з держрезерву ?
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21.08.2020 13:33 Ответить
Зеленое стадо ворует как не в себя...
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21.08.2020 13:51 Ответить
"""Оперативники СБУ установили,
что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.
Источник: https://censor.net/n3215146
100 пудов - криптографические начальники интересной нац.
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21.08.2020 13:51 Ответить
с семечками проще воевать, чем с вагнеровцами?
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21.08.2020 13:54 Ответить
пасанам семки нужны.
ну и кутю заготовить что ли...
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21.08.2020 13:59 Ответить
Ох ці зелені миші , знову все зерно з'іли 😀
щоб вас вже ртзірвало 😡
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21.08.2020 14:31 Ответить
И что? Неужели их посадят?
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21.08.2020 14:34 Ответить
Как заявил Шмыгаль,зарплата в 47000гр. не стимулирует к хорошей работе в госсекторе!Делайте выводы,господа!
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21.08.2020 14:41 Ответить
 
 