На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ

На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен.

Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.

Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Николаевские налоговики пресекли попытку незаконного экспорта партии пшеницы стоимостью 33,3 млн грн. ФОТО

Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.