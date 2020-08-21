На Харьковщине трое должностных лиц похитили из госрезерва почти 250 т подсолнечника и пшеницы на сумму более 2,4 млн грн, - СБУ
На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, участники которой разворовывали зерно из хранилищ Государственного агентства резерва Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ установили, что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области. По данным следствия, в течение 2018-2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен.
Судебно-экономическая экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного производства, подтвердила недостачу зерна и нанесенный государству ущерб.
Сейчас всем участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Документирование противоправной деятельности проводилось совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.
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https://censor.net/news/436133/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard
13.04.17 08:19
В результате пожара на военных складах в Балаклее
Украина потеряла
боеприпасов на миллиард долларов. """" По данным Минобороны, https://censor.net/news/433116/vzryvy_na_sklade_v_balaklee_ne_nanesli_znachitelnogo_vreda_oboronosposobnosti_strany_poltorak. Источник: https://censor.net/n436133
Мельчают барыги -свинарчуки. Только на общую сумму более 2,4 миллиона гривен .
В военное время хлебный резерв - это стратегический запас страны -
под Суд военного Трибунала. Поэтому Мальдивский и не вводил военное положение в Украине .
Спасал гешефтников от ВМСЗ. Высшей меры социальной защиты.
Цензор в начале радостно запостил "жаренную новость", а потом начал проверять источники.
"Фак Ю Вова"
Знают Суми та Черкаси
що ЗЕлені підараси!
что в состав преступной группы входили трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз Харьковской области.
Источник: https://censor.net/n3215146
100 пудов - криптографические начальники интересной нац.
ну и кутю заготовить что ли...
щоб вас вже ртзірвало 😡