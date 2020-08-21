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Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 19 августа Киев и 14 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минзрава.
Таким образом, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ривненская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также г. Киев не готовы к ослаблению карантинных мер.
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Я не понимаю, почему это не показывают по всем каналам. Только голые цифры, в которые не верят. А цифры не накручивают, а наоборот уменьшают. Ситуация очень тревожна.
Не верите? Вперед! Волонтерами в инфекционки.