РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков
Москва готова помочь урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет Минск.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и властью Беларуси.
На вопрос, как в Кремле оценивают то, что в Беларуси завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, он ответил: "Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси".
"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - подчеркнул Песков.
Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.
До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.
Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.
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«Українська мета», або «Цілі визначені».
За роботу бандерівці !
(кто не спрятался - этонемы)
С тебя помошник не очень, вы Кадырова к батьке отправте и свиту его Там помошники что надо!!!!
А если серьезно - я очень рад что у Америки есть высокоточные бомбы!!!
Поругому с вами никак парни!!!! Удачи!!
Шакали рвуться на допомогу вівцям !
Помогальники: Прідністров,я, Ічкерія, Грузія, Україна !
Они уже там.
После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:
- maskirovka (маскировка) и prosachivanie (просачивание).
По двести-триста человек в день.
В Беларуси не изобразишь «зелёных человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.
В Беларусь не введёшь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.
Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.
Они уже там."
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Москва вже поставила свого боярина..