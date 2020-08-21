РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков

Москва готова помочь урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет Минск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и властью Беларуси.

На вопрос, как в Кремле оценивают то, что в Беларуси завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, он ответил: "Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси".

"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - подчеркнул Песков.

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Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.