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Новости Революция в Беларуси
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РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков

РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков

Москва готова помочь урегулированию ситуации в Беларуси, если этого захочет Минск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если руководство Беларуси этого захочет, то, естественно, российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации в Беларуси", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, готова ли Москва стать посредником в диалоге между оппозицией и властью Беларуси.

На вопрос, как в Кремле оценивают то, что в Беларуси завели уголовное дело по факту создания Координационного совета оппозиции, он ответил: "Мы никак и никоим образом не хотим вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные уголовные дела в Беларуси".

"Это абсолютно суверенное дело Беларуси", - подчеркнул Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская заявила, что Москва не пыталась выйти с ней на связь

Напомним, 20 августа генпрокурор Беларуси Конюк заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса.

До этого Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Литве, инициировала создание Координационного совета для трансфера власти в Беларуси. Она заявила, что совет необходим для налаживания диалога с властью и обеспечения трансфера власти. В состав Координационного совета уже вошли более 30 человек, среди них представители гражданского общества, деятели культуры, врачи, политики, юристы, экономисты, педагоги.

Совет успел провести одно заседание и дать две пресс-конференции, во время которых члены Совета несколько раз подчеркивали, что Кординационный совет не ставит перед собой цель захвата власти неконституционным путем.

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Песков (1852) россия (95308)


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Топ комментарии
+15
Кацапы, идите нах, а то пешком отправим всех в Рай, вместе с ****** во главе.
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21.08.2020 13:40
+11
РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1960
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21.08.2020 13:51
+10
Кацапи самі знають як всім допомогти!
РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков - Цензор.НЕТ 62
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21.08.2020 13:41
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Кацапы, идите нах, а то пешком отправим всех в Рай, вместе с ****** во главе.
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21.08.2020 13:40 Ответить
Если Лукашенко поведет себя как Янукович, попросит помощь у кацапосатанистов, то он предаст страну, белорусов и там будет война и оккупация.
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21.08.2020 13:45 Ответить
Он попросит, даже если он этого не заметит. Русских никто специально никуда не приглашает, они долго поводов не ждут. Думаю, дело решённое. Надеюсь, это будут их последние грабли.
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21.08.2020 16:01 Ответить
РФ готова допомогти у врегулюванні ситуації в Білорусі, якщо білоруське керівництво цього захоче, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1960
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21.08.2020 13:51 Ответить
Ви вже врегулювали на Домбасі.
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21.08.2020 13:41 Ответить
Кацапи самі знають як всім допомогти!
РФ готова помочь в урегулировании ситуации в Беларуси, если белорусское руководство этого захочет, - Песков - Цензор.НЕТ 62
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21.08.2020 13:41 Ответить
Ну, от.
«Українська мета», або «Цілі визначені».
За роботу бандерівці !
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21.08.2020 13:45 Ответить
Ну не самый плохой вариант.
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21.08.2020 13:53 Ответить
Жители Алеппо(выжившие) знают какая "помощь" от Рашки.
(кто не спрятался - этонемы)
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21.08.2020 13:41 Ответить
Дыркин уже предлагает себя Лукашеску, в качестве помощи "добровольцами"..
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21.08.2020 13:42 Ответить
Песков у тебя ус отклеился!!!
С тебя помошник не очень, вы Кадырова к батьке отправте и свиту его Там помошники что надо!!!!
А если серьезно - я очень рад что у Америки есть высокоточные бомбы!!!
Поругому с вами никак парни!!!! Удачи!!
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21.08.2020 13:43 Ответить
О!
Шакали рвуться на допомогу вівцям !
Помогальники: Прідністров,я, Ічкерія, Грузія, Україна !
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21.08.2020 13:43 Ответить
"- Не ждите торжественного ввода российских силовиков в Беларусь.
Они уже там.
После Второй Мировой войны, два слова вошло в общемировой военный словарь:
- maskirovka (маскировка) и prosachivanie (просачивание).
По двести-триста человек в день.
В Беларуси не изобразишь «зелёных человечков» и «самооборону Крыма» потому, что нет явного регионального противостояния.
В Беларусь не введёшь войска прямо, потому, что восстанут беларусы, и возмутится Запад.
Но вести «...напряженные переговоры с Западом», когда у тебя тысячи четыре войска в Беларуси, а через два дня - шесть, а ещё через два - восемь и так далее, гораздо весомее.
Они уже там."

https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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21.08.2020 13:45 Ответить
Хтоб вам,тварям,помог?! Один раз и навсегда,шоб на месте параши была пустыня из пепла
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21.08.2020 13:49 Ответить
Для начала пусть ***** сдохнет
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21.08.2020 14:48 Ответить
если бы все 300 млн. кацапов по всему миру совершили суицид, то очень бы помогли всему мирозданию !
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21.08.2020 13:51 Ответить
Та немає 300млн. , відсили 100млн. - решта генетично інші народи ,які проживають на росії.
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21.08.2020 14:09 Ответить
на росии считается 146 млн. а вот по всему миру минимум в два раза больше .. кацапов очень много по европам и америкам разбежалось .. у нас только 12 млн. по состоянию 91го года ...
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21.08.2020 14:36 Ответить
Помочь Омоном?чтоб братушки их прозрели что мордор не за народ
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21.08.2020 13:54 Ответить
Тобто, воля народу не рахується ?
Москва вже поставила свого боярина..
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21.08.2020 13:55 Ответить
Для помощи завезли два самолета Новичка.
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21.08.2020 13:58 Ответить
та вводите уже! по самые помидоры! чтобы каждому белорусу до гланд достало!! чтобы они узнали, кто такие МышиБратья!!!!
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21.08.2020 14:16 Ответить
Кто бы сомневался, новое-старое руководство конечно захочет помощи ху@ла
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21.08.2020 14:32 Ответить
Хочет!!! И очень хочет!!! Так хочет, шо аж готова всему миру задницу показать, повернувшись мордой к мокшанскому сапогу! Поц-и-мент готоффф!!! Вввводоите!!!
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21.08.2020 14:43 Ответить
 
 