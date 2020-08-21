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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны

Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны

В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в т. ч. с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. Противник повысил уровень интенсивности мероприятий боевой подготовки подразделений с максимальным привлечением личного состава. В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в т. ч. с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

разведка (4168) военные учения (3456) Донбасс (26955) наемники рф (2070) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+9
Готуються до миру.
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21.08.2020 13:59
+2
Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7193
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21.08.2020 14:19
+1
Вестимо! Ибо цель кремля - Украина, а не огрызок Донбасса.
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21.08.2020 14:00
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Готуються до миру.
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21.08.2020 13:59 Ответить
любое перемирие рано или очень рано заканчивается, но зебил не в курсе
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21.08.2020 14:01 Ответить
Вестимо! Ибо цель кремля - Украина, а не огрызок Донбасса.
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21.08.2020 14:00 Ответить
когда у кацапов начнется бунт, все эти вооруженные банды направятся к себе домой в паРашку, грабить и убивать.
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21.08.2020 14:02 Ответить
эээ нееет, там им будет страшно. Это здесь можно стрелять в украинцев, не получив пули в ответ. А там могут убить. Там - такие же рускее дегенераты, деграданты и вырожденцы, что и они сами...
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21.08.2020 14:23 Ответить
как это не получив пули в ответ?, регулярно дохнут, кредит оплачивается.
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21.08.2020 14:27 Ответить
дохли, оплачивали... но вот пришел еврейский маг и заглянул ********** в глаз. И что же он там увидел? Неизвестно... но в его голове настал мир как антоним войны. Тогда он приказал сдать позиции и не стрелять в ответ на "провокации" "той стороны"...
А так да, дохла падаль руская, добавляя работы женщинам в руских селеньях, известных как конеостонавливалки и пожарные...
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21.08.2020 16:30 Ответить
**** делать, если мудрый нарид так выбрал, придется какое-то время играть в эту куйню.
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21.08.2020 16:40 Ответить
готовятся уходить.
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21.08.2020 14:15 Ответить
Потом сделают лаптеногие с сепарами внезапную ( ведь разведка запрещена ) атаку по всему фронту и погонят подточенную изнутри говнокомандующим ВСУ за Днепр.
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21.08.2020 14:17 Ответить
Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 7193
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21.08.2020 14:19 Ответить
Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 10Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 4967
- Мира хачю! Падлай буду
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21.08.2020 14:20 Ответить
Ви там визначтесь, з нами воюють алкаши і нарки, чи?
А як алкаши і нарки можуть нарощувати боєготовність?)
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21.08.2020 14:24 Ответить
так звідки ви дізнались , розвідка ж заборонена ? чи просто відосик від Міноборони ?
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21.08.2020 14:25 Ответить
Им не сказали, то нельзя не только постреливать, но и подглядывать?
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21.08.2020 14:30 Ответить
Продолжают готовятся к Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8434Найманці РФ на Донбасі нарощують боєздатність: інтенсивно проводять навчання, - ГУР Міноборони - Цензор.НЕТ 8434" режиму полного и всеобъемлющего прекращения огня" .
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21.08.2020 16:09 Ответить
 
 