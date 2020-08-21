Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны

В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в т. ч. с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов. Противник повысил уровень интенсивности мероприятий боевой подготовки подразделений с максимальным привлечением личного состава. В течение этой недели оккупанты одновременно проводили ротные тактические учения, занятия по преодолению водных преград в составе мотострелковых подразделений, стрельбы танковых и артиллерийских подразделений, в т. ч. с привлечением к корректировке огня беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

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