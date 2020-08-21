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Новости Революция в Беларуси
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"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками агрокомбината "Дзержинский" высказался о ситуации, которая складывается внутри и вокруг Беларуси, а также о роли в этих процессах стран Запада

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА.

"Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - сказал Лукашенко.

"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - подчеркнул он.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) протест (5854)


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Топ комментарии
+26
"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 2157
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21.08.2020 14:04
+21
Вибори сфальсифікували і насрали в штані Лу теж вони?
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21.08.2020 14:03
+19
Лука, "американці" - це вже "вчорашній день"... Пора вже марсіан приплітать...
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21.08.2020 14:03
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"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 7295
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21.08.2020 14:01 Ответить
"Во всём виноват Порошенко Госдеп США!" , заявил лукашенко ...
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21.08.2020 14:04 Ответить
Как и у рашки им всегда госдеп в штаны срет!
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21.08.2020 14:06 Ответить
"Создан специальный центр под Варшавой"...

с этими... неграми! на танках и с апельсинками - вымоченными в ковид-19))
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21.08.2020 14:06 Ответить
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21.08.2020 14:02 Ответить
Вибори сфальсифікували і насрали в штані Лу теж вони?
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21.08.2020 14:03 Ответить
Лука, "американці" - це вже "вчорашній день"... Пора вже марсіан приплітать...
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21.08.2020 14:03 Ответить
"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 2157
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21.08.2020 14:04 Ответить
Все понятно, больше танкеров с нефтью из США не будет.
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21.08.2020 14:04 Ответить
Сдохни, упырь! Сдохни, ******!!"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают", - Лукашенко рассказал, кто подготовил "эту заварушку" для Беларуси - Цензор.НЕТ 6123
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21.08.2020 14:04 Ответить
хочуть всю бульбу забрати
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21.08.2020 14:05 Ответить
🤣🤣🤣
Бульбу останнім часом *********** купує в Украіні !
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21.08.2020 14:11 Ответить
Ну конечно,это американцы 80% голосов нарисовали с неба за диктатора, без сомнений
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21.08.2020 14:06 Ответить
Да, Бацка, это все солдаты НАТО виноваты. Бяларусь это последний оплот кацапов на западной границе. И если Бяларусь ляжет под Васшингтонский обком, то на границе параши будут негры распинающие руских мальчиков в трусиках и крылатые ракеты нацеленные на мацкву.
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21.08.2020 14:07 Ответить
Лука - ты уже 26 лет сидишь пока не всрался. А теперь с путиным да акробата песни поете!!!
Или убивай и бей - а лапшу твою уже никто не ест!!! Чемодан вокзал ....
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21.08.2020 14:08 Ответить
И Украина вела переговоры в Минске о мире!!!! Бред!!!! Просто бред!
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21.08.2020 14:09 Ответить
Боже! Суди этого террориста захватившего власть в Беларуси с помощью насилия...
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21.08.2020 14:10 Ответить
МИНСК, 20 авг - Sputnik. Евросоюз не хотел бы повторения украинского сценария в Беларуси, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в форте Брегансон.
Читать дальше: https://sputnik.by/politics/20200820/1045516115/Makron-Evrosoyuz-ne-khotel-by-povtoreniya-ukrainskogo-stsenariya-v-Belarusi.html https://sputnik.by/politics/20200820/1045516115/Makron-Evrosoyuz-ne-khotel-by-povtoreniya-ukrainskogo-stsenariya-v-Belarusi.html Шо ж не так с,,украинским сценарием,,?)
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21.08.2020 14:11 Ответить
15000 загиблих.
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21.08.2020 14:16 Ответить
Кацапы в Крыму и на Донбассе ...
Тут могут просто перейти через Беларусь и остановиться возле Польши. (боятся).
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21.08.2020 14:17 Ответить
Ну,вот Лука и маневрирует.Ни РФ,ни Запад не хотят видеть Беларусь абсолютным сателлитом одной из сторон,а это значит-что белмайдан провалится.Вернее-уже провалился,количество протестующих уменьшилось в десятки раз,развести на забастовки госпредприятия не удалось.
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21.08.2020 14:24 Ответить
У вас зауральцев вечно все не так, всё провалилось и не удалось, ты кого здесь убеждаешь? Украинцев?
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21.08.2020 14:59 Ответить
С чего ты взял,что у нас все провалилось?Уровень жизни в РБ выше украинского в полтора раза,хотя Украина богаче Беларуси по ресурсам раз в 10.
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21.08.2020 15:04 Ответить
Это тебе кто наплёл, высокий ты наш ?
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21.08.2020 15:12 Ответить
Зауралец, ты то под Беларуса не коси, мордва
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21.08.2020 15:26 Ответить
От тут я ржал.
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21.08.2020 21:33 Ответить
так вони давно там (військові бази, союзна держава, спільне військо у рамках ОДКБ)
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21.08.2020 14:28 Ответить
Припi.джаны
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21.08.2020 14:12 Ответить
При поддержке 81% никакие спецслужбы таких протестов организовать не смогут.
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21.08.2020 14:13 Ответить
Неверные сведения у Лукашенко от разведки. Это не США направляет, а Берег Слоновой Кости. И никак иначе. Холодильники им белорусские нужны. Вот и "замутили".
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21.08.2020 14:13 Ответить
Який же цей Лукашенко недалекий, просто жах.
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21.08.2020 14:17 Ответить
Нет,это прочуханная нерпа,готовая свою задницу на три!! стула усадить.
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21.08.2020 14:32 Ответить
Даёшь рептилоидов!
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21.08.2020 14:19 Ответить
Вообще то Обамыч еще это планировал
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21.08.2020 14:20 Ответить
Хрєн там Хусейнович! Ще Трумен з Ейзенхауером.
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21.08.2020 17:17 Ответить
як то кажуть - не по днях а по хвилинах, це як скажена тварина і зупинити можна лишень в один спосіб.
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21.08.2020 14:20 Ответить
"Планують все це і направляють США, а європейці підіграють", - Лукашенко розповів, хто підготував "цю заворушку" для Білорусі - Цензор.НЕТ 3379
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21.08.2020 14:22 Ответить
А-а-а, зрозуміло: це Госдеп стріляв по мітингувальникам, бив їх кийками та знущався у відділках. А виглядало так, начебто це все робив лукашенка
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21.08.2020 14:26 Ответить
Так это из-за этих происков менты в Беларуси лупасят со всей дури дубинками несогласных с тем, что диктатура Луки - это рай земной?
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21.08.2020 14:30 Ответить
Я не розкрию великий секрет ,коли скажу , що ЗАВАРУШКУ 26 років готовив один таракан,який до влади прийшов з допомоги КГБ.
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21.08.2020 14:30 Ответить
Он прекрасно понимает, что его опустили кацапы и теперь, чтоб хоть как-то удержатся у власти он вынужден лизать им жопу, неся давно уже всем приевшийся, ватный бред.
https://isans.org/articles/gibridnaya-intervencziya.html
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21.08.2020 14:35 Ответить
Оце сказав! Як в калюжу перднув))))
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21.08.2020 14:36 Ответить
Бреше вусатий, американці тут не задіяні. Це Євросовок вирішив згодувати Білорусь путіну (одна із версій).
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21.08.2020 14:39 Ответить
Маячня тупого колгоспного совка.
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21.08.2020 14:40 Ответить
Гнида, специально ездит по всем заводам, людей зомбирует
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21.08.2020 14:44 Ответить
У этого ватного долб"""а колхоз головного мозга.
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21.08.2020 14:45 Ответить
Бульбенфюрер нажрался крови и его прёт
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21.08.2020 15:10 Ответить
Лука про колорадских жуков забув.Разработка НИИ Штата Колорадо для подрыва урожайности бульбы
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21.08.2020 16:25 Ответить
Що він курить?
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21.08.2020 16:28 Ответить
Дуже нагадує виступи замполітів в СА при Совку перед солдатами в лєнінськой кімнаті. Дивно, що бульб*яний диктатор про НАТО не згадав.
Згадався один совковий фільм, в якому червоний комісар виступав перед красноармійцями: "Подлая гідра мпаралізма, брацаєт своим ржавим оружієм коло нашіх граніц! Нє пазволім!!!" І так далі.
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21.08.2020 17:15 Ответить
 
 