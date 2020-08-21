Историк Нахманович обратился к Зеленскому "как еврей к еврею": возьмите реальную ответственность за память о Бабьем Яре и поддержите создание украинского мемориала

Украинский историк, этнополитолог Виталий Нахманович призвал Президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свои решения о поддержке проекта Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", который главным образом реализуется на деньги российских олигархов, и обеспечить поддержку концепции, разработанной ранее по заказу Кабинета Министров Украины группой историков и ученых.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении Нахмановича, опубликованном на сайте издания "Критика".

Историк обращает внимание на то, что Президент не прислушался к голосу научного сообщества и общественности.



"Я также был среди тех, кто пытался повлиять на Вашу позицию. Я обращался к Вам как гражданин к президенту и как историк к режиссеру и актеру. Теперь я хочу обратиться к Вам как еврей к еврею. Я хочу попытаться объяснить Вам, почему Вы должны поддержать украинскую концепцию не только как президент Украины, но и как украинский еврей.



На самом деле я не знаю, кем Вы себя чувствуете: евреем, украинцем, русским или вообще "советским человеком". Ведь наш народ на протяжении прошлого века пережил не только Холокост, но и грубую советскую ассимиляцию, лишившую нас тысячелетней веры, языка, традиции и культуры. "Евреями молчания" называли нас в мире. И когда мы наконец заговорили, оказалось, что нам нечего сказать, кроме слов об уникальном Холокосте, украинском антисемитизме и великой русской цивилизации, частью которой мы себя до сих пор искренне считаем. За тридцать лет мы так и не выучили ничего другого. Именно поэтому проект Центра "Бабий Яр" стал таким, какой он есть. Потому что придумали его советские евреи-олигархи, возглавил советский еврей-диссидент, а воплощать должен советский еврей-режиссер", - пишет он.

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Нахманович подчеркнул, что Советский Союз "не был великой страной, предоставившей евреям равноправие и спасшей их от полного истребления":

"Это также не была страна, которая провела успешную модернизацию, победила фашизм и достигла невиданных вершин в науке и культуре. Нет! Это была страна, где семьдесят лет царил жестокий тоталитарный режим, морил голодом, расстреливал, депортировал и посылал в концлагеря миллионы людей и целые народы. Это была страна, где последовательно уничтожали и преследовали все, что не укладывалось в прокрустово ложе коммунистической идеологии и всех, кто был хоть немного выше уровня общей серости. Семьдесят лет господства коммунистической партии воспитали людей, которые не способны взять на себя ответственность за свою жизнь и свою страну и ожидают всего от государства и чудодіїв во главе ее".

Историк напомнил, что именно советский режим и коммунистическая партия виноваты в приходе нацистов к власти и развязывании Второй мировой войны, что сделало возможным Холокост.

"Именно они начали после войны разнузданную антисемитскую кампанию, которая под видом "антисионизма" не прекращалась до самого конца существования СССР, - подчеркивает он. - Именно они запрещали почтить память еврейских жертв нацизма, уничтожили Бабий Яр и поставили в нем кощунственный памятник "Советским гражданам и военнопленным". Именно в борьбе с ними возрождался сионизм и еврейское культурное движение. И одним из важнейших мест, где происходило национальное пробуждение советских евреев, был Бабий Яр. Он был местом, где советский режим всеми средствами стремился подавить наше возрождение. Поэтому в еврейской истории советская эпоха должно остаться черным пятном, а сотрудничество многих евреев с коммунистическим режимом мы должны вспоминать только с грустью, а не с гордостью. Поэтому воспитание исторической памяти, которая любым образом пытается выставить СССР жертвой агрессии или спасателем евреев от нацизма, абсолютно неприемлемо, как и дальнейшее культивирование среди евреев просоветских сантиментов".

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Болезненной и не прожитой памятью Нахманович объясняет тот факт, что в Бабьем Яру время от времени возникают еврейские проекты сооружения больших мемориальных центров. По его словам, они грубо пренебрегают древним запретом строить на захоронениях, "ведь люди, которые их придумывают, обучены советским пренебрежением к могилам":

"Я с ужасом смотрю на это, ведь если, не дай Бог, один из этих проектов все же будет воплощен, то это откроет ящик Пандоры по всей Украине. А как можно будет уберечь сотни еврейских кладбищ и мест массовых захоронений, если сами евреи начнут что-то на них строить?".

Такие проекты будут возникать и в дальнейшем, если украинское государство не возьмет на себя реальную ответственность за Бабий Яр, считает Нахманович.

"И здесь возникает вопрос, для кого это все будет делаться. Неужели только для иностранных туристов, как отмечают спонсоры мемориального центра "Бабий Яр"? Я не могу принять такую ​​позицию. Ведь я хочу, чтобы именно украинцы помнили о полутора миллионах своих еврейских соседей, друзей и родственников, расстрелянных по всей Украине. Я ни от кого не хочу раскаяния или извинений. Людей, которые принимали участие в преступлениях, уже нет в живых, а народы должны искупить свою вину только перед Богом. Мы это не раз делали в течение тысячелетий, и поэтому не нам требовать, чтобы кто-то становился перед нами на колени. Я просто хочу, чтобы украинские дети иногда приходили на еврейские могилы, а когда вырастут, помнили, что судьбы тех, кто в них лежит, являются частью украинского судьбы и украинской истории. Этого нельзя научить из-за рубежа. Поэтому именно украинские историки и музейщики, архитекторы и художники должны создать Мемориал в Бабьем Яру. Создать его для своих детей.



Но как еврей я хотел бы, чтобы в этом мемориале украинские дети услышали о некоторых вечных вещах. Я хочу, чтобы Холокост стал символом того, что несет с собой отрицание тысячелетних нравственных ценностей и попытка человека "в научный способ" превратить мир. И нацизм, в основе которого лежал "научный расизм", в этом смысле ничем не отличался от социализма, в основе которого был "научный коммунизм". Оба провозглашали необходимость избавиться от "лишних", "вредных", "вражеских" рас или классов. Отбрасывание Бога также имело следствием отвержения универсальной религиозной этики, создание искусственной расовой или классовой морали, а затем легализацию массового уничтожения "неполноценных" рас или "бесполезных" классов. И я хочу, чтобы украинские дети знали, что именно иудаизм принес в мир идеи абсолютной ценности человеческой жизни и равенства людей перед Богом, которые впоследствии легли в основу христианства и других мировых религий. Именно наши мудрецы тысячи лет назад провозгласили: "Кто убивает одну душу, разрушает весь мир. Кто спасает одну душу, спасает целый мир ". Поэтому мы должны смотреть на Холокост не как на уникальную еврейскую трагедию, а как на символ всех геноцидов и массовых убийств прошлого, а память о еврейских жертвах Бабьего Яра должна быть неотделима от памяти о его жертвах среди цыган, украинцев, русских и других народов. И не имеет угасать память о Праведников!", - подытожил историк.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тоальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яру исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йохана Петровский Штерн.

Позицию государства в первы йгод президентства Зеленског оозвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр".