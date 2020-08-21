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Новости Коронавирус и карантин
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В 14 городах и районах Украины установлен "красный" уровень эпидемической опасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В 14 городах и районах Украины установлен

14 районов и городов Украины оказались в "красной" зоне эпидемической опасности, 75 - в "оранжевой" и 106 - в "желтой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, раз в неделю проходит заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором устанавливаются уровни эпидемической опасности. Заседание проводится в четверг вечером, а принятые решения вводятся с 00:00 часов понедельника.

К "красной" зоне отнесены город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Глава Минздрава также напомнил, что третий показатель, по которому определяется уровень эпидемической опасности - это заполненность коек в больницах, определенных для принятия больных COVID-19. Из-за этого показателя, в частности, Львовская область находится в "оранжевой" зоне.

Также читайте: Киев и 14 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а комментаторов-борцев с карантином поубавилось, неужели уверовали? лучше поздно, чем никогда.
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21.08.2020 14:19 Ответить
Еще не успели набежать. Это ведь люди с низкой социальной ответственностью, они были и будут всегда.
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21.08.2020 14:41 Ответить
Соціально активні і відповідальні, а розкажіть будь ласка, яким чином впливає розмальовка мапи країни на рівень захворювання і боротьбу з епідемією? Можливо після того, як якесь місто позначать червоним кольором в ньому в лікарнях з'являться захисні костюми для медиків? Чи може виділять безкоштовні тести? Чи апарати ШВЛ?
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21.08.2020 14:55 Ответить
Когда существовала противоэпидемиологическая служба, то только больных определяли на карантин, а не всех подряд. Кстати
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21.08.2020 14:30 Ответить
После бессимптомной кори в рашкинском протоколе я уже ничему не удивлюсь. А у нас уже все - под копирку от рашки. Любого можно взять и закрыть
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21.08.2020 14:40 Ответить
Так уже вся страна больная. Причем из-за тех уродов, которіе всех заражали. Кстати
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21.08.2020 14:41 Ответить
Вы почитайте пожалуйста протоколы эпидемологические, учебники, историю в конце-концов. Всегда при вспышках эпидемий закрывали целые города! Вспомните хотя бы Одессу с вспышкой холеры.
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21.08.2020 14:43 Ответить
Ага, от пригадалося як люди то "любили" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82_%D1%83_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96_(1830)
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21.08.2020 15:51 Ответить
Минздрав. ИНФОГРАФИКА (c)

И где?
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21.08.2020 14:42 Ответить
 
 