В 14 городах и районах Украины установлен "красный" уровень эпидемической опасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

14 районов и городов Украины оказались в "красной" зоне эпидемической опасности, 75 - в "оранжевой" и 106 - в "желтой".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, раз в неделю проходит заседание комиссии ТЭБ и ЧС, на котором устанавливаются уровни эпидемической опасности. Заседание проводится в четверг вечером, а принятые решения вводятся с 00:00 часов понедельника.

К "красной" зоне отнесены город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области; город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Глава Минздрава также напомнил, что третий показатель, по которому определяется уровень эпидемической опасности - это заполненность коек в больницах, определенных для принятия больных COVID-19. Из-за этого показателя, в частности, Львовская область находится в "оранжевой" зоне.

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