"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов. СПИСОК

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702/701 Львов - Черновцы;

№136/135 Черновцы - Одесса;

№7/8 Киев - Черновцы;

№117/118 Киев - Черновцы;

№98/97 Ковель - Киев;

№46/45 Ужгород - Лисичанск;

№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,

№122/121 Николаев - Ривное;

№232/231 Геническ - Ивано Франковск.

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Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№136/135 Снятын - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),

№702/701 Снятын - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В "Укрзализныце" отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, то они смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.