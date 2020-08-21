"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов. СПИСОК
По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:
№702/701 Львов - Черновцы;
№136/135 Черновцы - Одесса;
№7/8 Киев - Черновцы;
№117/118 Киев - Черновцы;
№98/97 Ковель - Киев;
№46/45 Ужгород - Лисичанск;
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,
№122/121 Николаев - Ривное;
№232/231 Геническ - Ивано Франковск.
Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:
№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),
№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),
№136/135 Снятын - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),
№702/701 Снятын - Львов (вместо Черновцы - Львов).
В "Укрзализныце" отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, то они смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.
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