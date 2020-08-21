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Новости Коронавирус и карантин
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"Укрзализныця" закрыла продажу билетов на 4 станциях и изменила маршрут следования некоторых поездов. СПИСОК

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на железнодорожных станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов с 00:01 24 августа будет закрыта продажа билетов. Поездам, следовавшим из Черновцов, изменен маршрут следования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров. Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702/701 Львов - Черновцы;

№136/135 Черновцы - Одесса;

№7/8 Киев - Черновцы;

№117/118 Киев - Черновцы;

№98/97 Ковель - Киев;

№46/45 Ужгород - Лисичанск;

№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка,

№122/121 Николаев - Ривное;

№232/231 Геническ - Ивано Франковск.

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Также из-за эпидемических ограничений изменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№136/135 Снятын - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),

№702/701 Снятын - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В "Укрзализныце" отметили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, то они смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

карантин (16729) Укрзализныця (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Як же вони вже дістали ці ідіоти!!!
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21.08.2020 14:28
+3
Дурдом, ну підвезуть чернівчан в Снятин, 35 км, ковідка загубиться по дорозі?
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21.08.2020 14:22
+2
Во ЗЕбилы! А если я маршуткой доеду или такси до Снятына. А выздоровею от Ковид? Необходимо просто на вокзалах и других местах делать экспресс лаборатории на ковид. В чем проблема? А вспомнил деньги на борьбу с ковид съели мыши!
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21.08.2020 14:23
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Дурдом, ну підвезуть чернівчан в Снятин, 35 км, ковідка загубиться по дорозі?
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21.08.2020 14:22 Ответить
Во ЗЕбилы! А если я маршуткой доеду или такси до Снятына. А выздоровею от Ковид? Необходимо просто на вокзалах и других местах делать экспресс лаборатории на ковид. В чем проблема? А вспомнил деньги на борьбу с ковид съели мыши!
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21.08.2020 14:23 Ответить
Так маршрутки теж знімають, тепер буде до Снятина 400 грн за таксі і 250 за потяг.
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21.08.2020 14:28 Ответить
Цена ни на что не повлияет. Если мне надо поехать ну там отдохнуть то лишние 1000 грн не остановять. Пасажиропоток это если и уменьшит то на несколько процентов. Вот только дебилизм Зелёной власти зашкаливает!
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21.08.2020 14:30 Ответить
Ну як сказати, Снятин маленьке містечко і при приході потяга з Одеси, там просто не вистачить таксі.
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21.08.2020 14:31 Ответить
Я думаю бомбилы подтянутся!
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21.08.2020 14:32 Ответить
Если ты говоришь что 400 грн около 30 километров то нарубить капусты жилающих будет дохрена!
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21.08.2020 14:34 Ответить
Ну така такса тут, десь 350-400, залежить з якого района міста будуть їхати.
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21.08.2020 14:35 Ответить
Так чернівецький "таксопарк" припишется у Снятині...
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21.08.2020 14:39 Ответить
Ну це для зустрічі, а для підвозу? до того ж Чернівці - Київ запускають з Новоселиці, це в протилежний бік, ото весілля зробили для таксі.
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21.08.2020 14:41 Ответить
Головоломка для людей.
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21.08.2020 14:25 Ответить
Як же вони вже дістали ці ідіоти!!!
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21.08.2020 14:28 Ответить
 
 