3 495 79
Зеленский примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости на Михайловской и Софийской площадях в Киеве, - ОП
Президент Владимир Зеленский вместе с женой 24 августа примет участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы по случаю Дня Независимости.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины Независимости Украины", - сообщили в ОП.
Планируется, что на Михайловской площади Президент с супругой присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины.
На Софийской площади глава государства выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.
Топ комментарии
+26 Порохобандерівець
показать весь комментарий21.08.2020 14:40
+18 Порохобандерівець
показать весь комментарий21.08.2020 14:34
+17 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий21.08.2020 14:39
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тепер в тренді- ставити презедента на стільчик! Як хлоп'я!
(бо зовсім чорнуха виходить)
Вжикнула ночью бензопила.
Утром хохочет старенький дед-
;Видишь, мой внучек, проблем больше нет!;
А ще згадав совкову оперну версію "Повесть о настоящем человеке"... свого часу про неї ще розповідав зі сцени один згодом покійний сатирик і "филолух-любитель". Не полінився тоді, знайшов цей шедевр (аудіоріп з платівки) на сайті якихось ностальгуючих совкодрочерів. За своїм звичаєм Задом-Орущий-Новости конкретно прибрехав, арії ведмедя "что-то мертвечинкой запахло" там не було... Але хор медсестер - "Отрежем, отрежем Мересьеву ноги!" - це дійсно було. І ще багато такого, що без почуття чорного гумору краще не слухати.
Бабы даа!
...
сралин тоже на табуретке снимался на всех фото! PS: Может ещё на руках своих ублюдков сидел! Не знаю, кто иэтой тройки: картавый, сралин или ***** (надеюсь янелох не войдёт), был выше? лень in (сам себя назвал так) по БСЭ -155 см. !
(і ота дригалка-реперша)
...
2. Призыв к самоубийству людей, плюс разделение на касты - это грех и минимум статья криминального кодекса.
3. Как касается ваш опус темы статьи ?
А вообще я считаю что Снежная нигерия это не необитаемая земля! Там люди есть среди кацапов, их всячески уничтожают свинособаки, но немного осталось людей...
Трудно, но надо отличать лишнехромосома от человека - волею судьбы рождённого на нигерии...
К сожалению и в Украине рождаются кацапы, примеров увы куча, начиная с холопа крвчука...
PS: ***** уговаривай, таки лучший выход для вас обоих, хотя оно (моржовая ...), ссыкливое чекистская *****! Удачи!!!
Да и без этого, праздник испорчен одним присутствием тойстороны...
...
(а потім вискочила сосна Аліна Паш)
....
А так, янелоху тоже не нужно, на выгребную яму-404 не пущяють...
Клован , иначе , будет оплёван и освистан
чего оно прётся туда?
А нашу Армию вовсю пытаются поставить на колени перед врагом.
Чому не в Дидиркалах?