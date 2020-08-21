Зеленский примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости на Михайловской и Софийской площадях в Киеве, - ОП

Президент Владимир Зеленский вместе с женой 24 августа примет участие в торжественных мероприятиях на Михайловской и Софийской площадях столицы по случаю Дня Независимости.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины Независимости Украины", - сообщили в ОП.

Планируется, что на Михайловской площади Президент с супругой присоединятся к церемонии почтения памяти павших защитников Украины.

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На Софийской площади глава государства выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды.