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Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ

Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации в омской больнице, не доверяет вердикту местных медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом врач Навального Анастасия Васильева написала в Twitter.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", - сообщила Васильева.

По ее словам, "опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах".

Она настаивает на своем мнении, что Навального отравили. "Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий", - заявила Васильева.

Она также выразила недоумение в связи с запретом транспортировки оппозиционера при озвученном диагнозе.

"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - считает Васильева.

Как сообщалось, главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ядов в анализах Навального не выявлено, - замглавврача омской больницы Калиниченко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Автор: 

отравление (1582) россия (95308) Навальный (855)


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Топ комментарии
+8
когда яд растворится отпустят в европу
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21.08.2020 14:25
+7
Russia = North Korea.......................
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21.08.2020 14:27
+5
"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин?

-Навальный что вам бутерброд туда сюда таскать!
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21.08.2020 14:25
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Правила форума Совет форумчан
когда яд растворится отпустят в европу
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21.08.2020 14:25 Ответить
Если не сковырнется к тому времени. Тогда экстренная кремация по государственной необходимости. И назначение следующего оппа.
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21.08.2020 14:29 Ответить
"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин?

-Навальный что вам бутерброд туда сюда таскать!
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21.08.2020 14:25 Ответить
Потому что у немцев такая система диагностики, что кацапам и за 200 лет их не догнать. Кацапы только портреты ***** рисовать и умеют.
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21.08.2020 14:28 Ответить
Еще портреті дедов на палках носить
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21.08.2020 14:37 Ответить
Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ - Цензор.НЕТ 2018
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21.08.2020 14:44 Ответить
навіщо нам всяку пуйню розповсюджувати?
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21.08.2020 14:56 Ответить
Ну что ЕЕ любовь к Навальному, по сравнению с )(уйовской любовью к своему рабу!? Ну, натурально, не отпустит... А "дома и СТЕНЫ помогают", и особенно, когда расстрельный приговор приводят по месту жительства!
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21.08.2020 15:04 Ответить
В определитесь куда его перевозить, а то любители шпиливили 3 сутки на чемоданах в аэропорту ждут команду в какаую страну выдвигаться, желательно с красивыми соборами.
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21.08.2020 14:27 Ответить
Russia = North Korea.......................
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21.08.2020 14:27 Ответить
Тобто Навального отруїли.
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21.08.2020 14:29 Ответить
В цьому випадку лікарі омська виглядають ще тими "профі", самим мабуть смішно.
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21.08.2020 14:29 Ответить
как им ФСБ сказало - так они и сделали...
там хоть профи, хоть гении - а наследники ЧК и КГБ знают своё дело...
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21.08.2020 14:32 Ответить
Чай-тайное оружие Тупина
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21.08.2020 14:31 Ответить
може просто бутерброд протухлий?
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21.08.2020 14:51 Ответить
А, ну ясно, ще би сказали, що "вегетососудістая дістонія".
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21.08.2020 14:34 Ответить
І дисбактеріоз
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21.08.2020 14:40 Ответить
Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ - Цензор.НЕТ 7877
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21.08.2020 14:35 Ответить
Я от не розумію, не сімейний лікар, а "лечащий", від чого він лікує Навального?
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21.08.2020 14:37 Ответить
Від життя лікує ,тут все зрозуміло.
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21.08.2020 14:52 Ответить
Сколько знаю врачей, никто из них так хамски о коллегах не судил, или это "врач" чисто для интервью и заявлений, или Навального действительно лечит очень оригинальный спец, в результате чего клиент близок к большой посмертной славе.
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21.08.2020 14:37 Ответить
Лікар теж лібераст, розстріляти.
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21.08.2020 14:39 Ответить
Врач должен знать российские законы и порядки, если омские врачи что то нарушают в порядке лечения, то он должен об этом сказать, но он не обвинил омчан в том, что они делают что то противоправное. По его мнению диагноз спутан с симптомами, во первых, публично диагноз без согласия клиента не оглашается, во вторых, если врач больницы и спутал, то это не преступление. Вся вонь базируется на версии отравления, которое хотят скрыть власти, откуда она? Откуда может быть ДОСТОВЕРНАЯ информация, что отравление было? ЕЕ нет и быть не может. Точно так же нет никаких ДОСТОВЕРНЫХ сведений, что власть что то хочет скрыть. Нет данных, что врачи больницы действуют против интересов больного, никто не утверждает, что они обязаны отдать больного родственникам или другим врачам по их требованию и при этом не понесут ответственности при нехороших последствиях для больного, так что вся ругань базируется на предположениях политического свойства.
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21.08.2020 14:56 Ответить
"Нарушение метаболизма" - это вообще не диагноз!
И Сахарный Диабет N2 - нарушение метаболизма. Но выводится из комы как гипер- , так и гипоглицемия.
И в кому не идут без предшествующиего заболевания. Потому присоединяюсь - омский глав. мутит.
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21.08.2020 15:05 Ответить
Диагноз он не имеет права оглашать, может быть, что и не знает, а что то говорить от него требуют, в любом случае нет НИКАКИХ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ о преступности его действий, что он нарушает? Где заявление в полицию или хотя бы в Минздрав не его незаконные или непрофессиональные действия?
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21.08.2020 15:10 Ответить
Не имеет права.
Не имеет права не отдавать жене пациента Уже бы прилетел в Берлин!
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21.08.2020 15:15 Ответить
Если не имеет, то где официальная на то жалоба полиции, прокуратуре или Минздраву?
В принципе, такой порядок очень выгоден порядочным молодым женам старых олигархов, которым врачи обязаны их выдавать по первому требованию, так путь к наследству становится самым коротким.
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21.08.2020 15:19 Ответить
Она уже самому ***** написала.
И вообще вы меряете мерками демократических стран! А речь идёт о засраше с её тоталитаризмом.
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21.08.2020 15:24 Ответить
На Марс?
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21.08.2020 15:51 Ответить
Если мы это знаем,то тем более хыйло.
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21.08.2020 16:01 Ответить
Не допускайте до Навального лікарів з Омська - вони доб"ють його своїми діагнозами і лікуванням!
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21.08.2020 14:38 Ответить
У Хозяев закончились деньги, и агент стал ненужен.
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21.08.2020 14:43 Ответить
Так чего его в Германию боятся вывозить ?
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21.08.2020 14:54 Ответить
Mил человек, что ты делаешь с использованным презервативом ?
Относишь в музей редкостей и раритетов что ли ?
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21.08.2020 14:56 Ответить
Прям так остро-, что на умно- никак не тянет.
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21.08.2020 15:07 Ответить
"Факты, факты, всему основа - факты" (С)
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21.08.2020 15:08 Ответить
Ну з'їв чувак протухлий бутерброд, чого бузіти?
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21.08.2020 14:50 Ответить
З ковбасою. Ніяк не бажав повертати.
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21.08.2020 15:38 Ответить
Думаю що, в Європі і через тиждень виявлять. Тримайте його в Омську доки не гигне.
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21.08.2020 15:37 Ответить
Ну що, моцкалику, допоміг тобі той бутерброд, який не можна повертати.
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21.08.2020 15:40 Ответить
Проведут детоксикацию организма чтобы вывезти яд из организма и если к тому времени пациент не откинется, то имеет шанс попасть в Германию к нормальным врачам.
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21.08.2020 15:44 Ответить
Вот к такому руssкому миру нас хотят присоединить Зеленский с Ермаком, через двух старых, но очень полезных идиотов, Кравчука и Фокина.
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21.08.2020 15:48 Ответить
 
 