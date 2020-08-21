Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ
Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации в омской больнице, не доверяет вердикту местных медиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом врач Навального Анастасия Васильева написала в Twitter.
"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", - сообщила Васильева.
По ее словам, "опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах".
Она настаивает на своем мнении, что Навального отравили. "Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий", - заявила Васильева.
Она также выразила недоумение в связи с запретом транспортировки оппозиционера при озвученном диагнозе.
"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - считает Васильева.
Как сообщалось, главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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-Навальный что вам бутерброд туда сюда таскать!
там хоть профи, хоть гении - а наследники ЧК и КГБ знают своё дело...
И Сахарный Диабет N2 - нарушение метаболизма. Но выводится из комы как гипер- , так и гипоглицемия.
И в кому не идут без предшествующиего заболевания. Потому присоединяюсь - омский глав. мутит.
Не имеет права не отдавать жене пациента Уже бы прилетел в Берлин!
В принципе, такой порядок очень выгоден порядочным молодым женам старых олигархов, которым врачи обязаны их выдавать по первому требованию, так путь к наследству становится самым коротким.
И вообще вы меряете мерками демократических стран! А речь идёт о засраше с её тоталитаризмом.
Относишь в музей редкостей и раритетов что ли ?