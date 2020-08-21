Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации в омской больнице, не доверяет вердикту местных медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом врач Навального Анастасия Васильева написала в Twitter.

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", - сообщила Васильева.

По ее словам, "опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах".

Она настаивает на своем мнении, что Навального отравили. "Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий", - заявила Васильева.

Она также выразила недоумение в связи с запретом транспортировки оппозиционера при озвученном диагнозе.

"Если диагноз всего лишь "нарушение обмена веществ", то почему не отпускают Алексея в Берлин? А потому, что выжидают 3 дня, чтобы не осталось следов яда в организме, и в Европе уже невозможно было бы установить это токсическое вещество", - считает Васильева.

Как сообщалось, главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Навального - нарушение обмена веществ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.