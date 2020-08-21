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Новости Революция в Беларуси
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В ряде стран 23 августа пройдет акция солидарности с белорусским народом

В ряде стран 23 августа пройдет акция солидарности с белорусским народом

Акция "Живая цепь солидарности с белорусским народом" пройдет в воскресенье, 23 августа, в ряде стран, в том числе в Украине.

Об этом сообщила Цензор.НЕТ доктор философии Лотарингского Университета (Франция), инициатор #FreedomWay в Украине (Global Ukraine) Виолетта Москалу.

По ее словам, сейчас 26 стран подтвердили участие.

"На 31-ю годовщину Балтийского пути инициативные группы из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Грузии и Молдовы хотят устроить Живую цепь (Ланцуг) солидарности с белорусским народом, которая соединила бы духовно, а возможно и физически, наши города и сёла. Историческая глобальная акция запланирована на воскресенье, 23-го августа 2020 года, о 19:00 по Минску, Киеву, Вильнюсу, Таллину", - сообщается на сайте инициативы.

Отмечается, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уже поручил силовым ведомствам не допустить реализацию этой идеи на территории Беларуси.

"Мы обращаемся к представителям всех свободных наций мира, с призывом поддержать эту акцию, которая станет явным доказательством того, что наши народы едины в своих желаниях и целях: жить в свободе, мире и благополучии, не допускать кровопролития, жестокости, убийств и пыток. Пусть наш глобальный Ланцуг - Путь Свободы - будет тем путем молитвы и добра, который сможет сломать все цепи зла и ненависти, пусть все религии, конфессии, и граждане, для которых важна свобода, поддержат белорусов, которые находятся в процессе освобождения от диктатуры, длившейся 26 лет", - говорится в сообщении.

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акция (2423) Беларусь (7886)


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Надо у оппозиции спросить чей Крым потом после ответа поддерживать! О что-то мне подсказывает что отношение у Белоруксской опозици к России такое как и у ОПЗЖ она тоже типа оппозиция!
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21.08.2020 14:57 Ответить
Акції пройдуть в підтримку Лукашенка, бо пропутінську білоруську опозицію ніхто підтримувати не буде!
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21.08.2020 16:39 Ответить
я поставлю в знак солидарности заставку на компе флаг Беларуси с Погоней...
чем могу так сказать..
был бы белорусом, прошел бы где нибудь мирным маршем с бело-красным шариком..
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21.08.2020 14:58 Ответить
Там вже т.зв. *опозиція * вже ходить ..

.
..У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом - Цензор.НЕТ 4977
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21.08.2020 15:03 Ответить
не только оппозиция..
народ-пацифист так сказать..
не обидит и букашку, даже когда букашка его кусает...
собрался за 26 лет один раз, НО лучше бы не собирался - после таких собраний еще тяжелей возвращаться по камерам..
...
У низці країн 23 серпня відбудеться акція солідарності з білоруським народом - Цензор.НЕТ 4047
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21.08.2020 15:10 Ответить
Солидарность с народим или протестующими?
90% сидят и сопят в три дырочки.
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21.08.2020 15:01 Ответить
Думаешь 10 процентов молодцы, а подавляющее большинство белорусов дЭбилы?
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21.08.2020 17:00 Ответить
Пусть они сами за себя думают. Я констатирую факт.
Если оставить в покое Беларусь, почему всегда активны недовольные, а кого всё устраивают ведут себя как бараны.
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21.08.2020 17:14 Ответить
 
 