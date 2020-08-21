В ряде стран 23 августа пройдет акция солидарности с белорусским народом

Акция "Живая цепь солидарности с белорусским народом" пройдет в воскресенье, 23 августа, в ряде стран, в том числе в Украине.

Об этом сообщила Цензор.НЕТ доктор философии Лотарингского Университета (Франция), инициатор #FreedomWay в Украине (Global Ukraine) Виолетта Москалу.

По ее словам, сейчас 26 стран подтвердили участие.

"На 31-ю годовщину Балтийского пути инициативные группы из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Грузии и Молдовы хотят устроить Живую цепь (Ланцуг) солидарности с белорусским народом, которая соединила бы духовно, а возможно и физически, наши города и сёла. Историческая глобальная акция запланирована на воскресенье, 23-го августа 2020 года, о 19:00 по Минску, Киеву, Вильнюсу, Таллину", - сообщается на сайте инициативы.

Отмечается, что захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко уже поручил силовым ведомствам не допустить реализацию этой идеи на территории Беларуси.

"Мы обращаемся к представителям всех свободных наций мира, с призывом поддержать эту акцию, которая станет явным доказательством того, что наши народы едины в своих желаниях и целях: жить в свободе, мире и благополучии, не допускать кровопролития, жестокости, убийств и пыток. Пусть наш глобальный Ланцуг - Путь Свободы - будет тем путем молитвы и добра, который сможет сломать все цепи зла и ненависти, пусть все религии, конфессии, и граждане, для которых важна свобода, поддержат белорусов, которые находятся в процессе освобождения от диктатуры, длившейся 26 лет", - говорится в сообщении.

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