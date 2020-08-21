В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль
Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 млрд грн, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет.
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 миллиардам гривен, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом.
В то же время Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП". "Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%", - рассказал Премьер-министр.
Он также отметил, что сейчас страна стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.
Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.
Шмыгаль пояснил, что Украина не имеет в настоящее время долговых угроз и просрочек, вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами. В этой связи, по его мнению, с поиском средств проблем не будет.
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рукахлапах бандитов. Кандидаты также их. Вот и всё. Пока олигархи не уничтожены они Украине житья не дадут. Просто потому что их интересы противоположны интересам Украины.
🤣