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Новости Бюджет-2020
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В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль

В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль

Уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 млрд грн, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Наш уровень бюджетного дефицита действительно приближается к 300 миллиардам гривен, но цифра умеренная для Украины и абсолютно посильная для бюджета. На сегодняшний день нет кассового разрыва. И мы четко понимаем источники покрытия такого дефицита", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, в этом году ситуация сложная и связана с коронавирусом и экономическим кризисом.

В то же время Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП". "Эта сумма согласована с нашими международными партнерами и кредиторами. Она относительно небольшая, если сравнивать с отдельными европейскими странами, где дефицит бюджета достигает даже 10-14%", - рассказал Премьер-министр.

Он также отметил, что сейчас страна стабильно идет в бюджетном графике, определенном законом.

Среди источников покрытия бюджета он назвал налоговые поступления, дивиденды от государственных предприятий, займы на внутреннем и внешнем финансовых рынках.

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Шмыгаль пояснил, что Украина не имеет в настоящее время долговых угроз и просрочек, вовремя и по графику выполняет все свои обязательства перед кредиторами. В этой связи, по его мнению, с поиском средств проблем не будет.

Автор: 

госбюджет (1186) дефицит (301) Шмыгаль Денис (2666)


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Топ комментарии
+69
Дефицит Госбюджета-2020 приближается к 300 млрд грн, но это абсолютно посильная цифра для Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6295
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21.08.2020 14:48
+62
п.с. кстати, вспомнился типичный пост зебилов - которые они просили "запомнить"
и слова шмаркли через полгода))

Дефіцит Держбюджету-2020 наближається до 300 млрд грн, але це абсолютно посильна цифра для України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9689
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21.08.2020 14:54
+46
писец... 300 лярдов дыра в бюджете. охренеть
я тут поискал дефициты бюджетов Украины по годам. душераздирающее зрелище скажу я вам
2012 год - 38,8 млрд

2013 год - 70,0 млрд
2014 год - 68,6 млрд
2015 год - 76,0 млрд
2016 год - 83,7 млрд
2017 год - 77,6 млрд
2018 год - 80,6 млрд
2019 год - 90,0 млрд
2020 год - 300,0 млрд
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21.08.2020 14:52
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Страница 3 из 3
_СМИ определяют результат выборов. СМИ и финансы, реальная власть - в руках лапах бандитов. Кандидаты также их. Вот и всё. Пока олигархи не уничтожены они Украине житья не дадут. Просто потому что их интересы противоположны интересам Украины.
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22.08.2020 14:33 Ответить
А понятно, то есть теперь если прорвало трубу ,и из дыры хлещет вода , то сантехник должен говорить :" в трубе образовался дефицит ".))
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22.08.2020 08:03 Ответить
дырка есть а #опы нет??!
🤣
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22.08.2020 09:02 Ответить
в бюджете нет ?А в макитрах ваших единственная цель,как бы и эти слёзы слупить и поделить,взять и поделить по Преображенскому-шариковы от цирка.
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22.08.2020 09:12 Ответить
А в остальном, прекрасная маркиза, ВСЁ ХОРОШО!!! ВСЁ ХОРОШО!!! Найди хоть одно отличие от текста этой древней песенки
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22.08.2020 09:21 Ответить
Это не жопа, а анальное отверстие ))))
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22.08.2020 09:52 Ответить
Як казав колись Єгор Лупан - "Я не буду брехати. Жопа, значить - жопа! Але чиста і прозора!"
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22.08.2020 10:29 Ответить
Як не вмер Данило - то болячка задавила!
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22.08.2020 11:30 Ответить
Если в штанах дыра, то оказывается этот вовсе не дыра, а прореха, которую еще не залатали - какой- то бред! И это так нам втирают первые лица государства!
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22.08.2020 11:52 Ответить
Хмм....Типа:"Я не *******,то просто у меня чужой х*й в жопе")))
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22.08.2020 13:07 Ответить
От що діетиламід d-лізергинової кислоти животворящий робить...
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22.08.2020 13:38 Ответить
а говорили хуже не будет ...
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23.08.2020 11:26 Ответить
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