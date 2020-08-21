Сфабрикованное дело Шклярова нужно Лукашенко, чтобы раскручивать уголовные дела против своих оппонентов, - Пономарев

Помещение известного международного политконсультанта Виталия Шклярова в СИЗО – это попытка режима нынешнего президента страны Александра Лукашенко и дальше раскручивать уголовные дела против своих оппонентов.

Об этом заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, сообщает Цензор.НЕТ.

Кроме того, по словам политика, одна из задач Лукашенко – показать белорусам, что он – народный президент, а его оппоненты – "иностранные марионетки".

"У Александра Лукашенко есть совершенно конкретная линия белорусского суверенитета, а вокруг страны якобы стоят полчища разных иностранцев, которые хотят страну этого суверенитета лишить. В любом случае, его главные месседжи заключались в том, что все его оппоненты - это марионетки, проекты, конструкты, которые созданы снаружи. Он эту линию и сейчас продолжает гнуть", - отметил Пономарев.

По его словам, фигура Виталия Шклярова в этом – неслучайна, поскольку кроме известности далеко за пределами страны, он еще и является давним знакомым одного из главных политических противников Лукашенко – оппозиционера Сергея Тихановского.

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"Виталий очень интересный человек. С одной стороны - он очень известный политтехнолог с большим количеством международных наград. С другой стороны - он специалист по массовым мобилизациям. На всех избирательных кампаниях он отвечал за улицу, за волонтеров, за бесплатных работников, за то, чтобы поднять массовый энтузиазм вокруг политического проекта. С третьей стороны, он работал практически все время в разных странах с оппозиционными кандидатами, которые были заточены на мобилизацию. Он участвовал в кампании Берни Сандерса в США, работал со мной, Гудковым и Ксенией Собчак в России, работал с Вашадзе в Грузии. У него есть совершенно четкая специализация. Ко всему прочему, он давно знаком с Тихановским. Они были то ли одноклассниками, то ли одногруппниками - они из одного города и очень хорошо и давно друг друга знают. И поэтому белорусские власти пытаются это раскрутить в таком смысле, что Виталий якобы Тихановского и придумал. Вот был такой парень, который к политике никакого отношения не имел, но поскольку у него друг – влиятельный политический консультант, то он якобы его начал раскручивать и якобы таким образом они сконструировали этого Тихановского", - добавил Пономарев.

По мнению экс-депутата Госдумы, уголовное дело против Тихановского также ничего общего с реальностью не имеет.

"Это чистая гэбэшная история, которая ничего общего с реальностью не имеет. Но, в стиле Джеймса Бонда, была проведена операция, для показа по телевизору. Именно поэтому его и не отпускают - потому что это такой гвоздь программы для Лукашенко - показывать, что Тихановский - это такой иностранный искусственный проект", - добавил он.

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Напомним, власти Беларуси задержали известного оппозиционного политика Сергея Тихановского, а позже и политтехнолога Василия Шклярова. Им вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко.

18 августа Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты США Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был волонтером в штабе кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году.

Отметим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко начать диалог со своим обществом и выразил надежду на мирное урегулирование ситуации в соседней стране.