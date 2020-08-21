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Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину, и спорт, в частности футбол, решает эту задачу, - Зеленский

Мы понимаем, насколько важно

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спорт, в частности футбол, помогут "сшить" страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, - свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс".

Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.

Мы понимаем, насколько важно сшивать Украину, и спорт, в частности футбол, решает эту задачу, - Зеленский 01
Фото: Зеленский/Telegram

Последние три дня я осуществляю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу", - написал он.

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Президент подчеркнул, что в связи с этим власть сделает все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей: "Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днепр", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно - симферопольская "Таврия", а также многие другие. И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления".

"И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", - резюмировал Зеленский.

Мы понимаем, насколько важно сшивать Украину, и спорт, в частности футбол, решает эту задачу, - Зеленский 02

Зеленский (20185) Кривой Рог (1346) спорт (2419) футбол (3585)


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Топ комментарии
+35
Зашиваются наркоманы и алкаши, чего тебе презедент я искренне желаю
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21.08.2020 15:00
+34
Да сшиваешь!
От Бердянка і до Львова скріз лунає
"Фак ю Вова"
Згнають Суми та Черкаси
Що ЗЕлені підораси!
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21.08.2020 15:01
+26
ага..
торчок-малорос что то сшивать там собрался..
Украина целая, а расшить ее все пытается его кумир путин, в глазах которого этот извращенец видит все время любоф..
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21.08.2020 15:03
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Рейтинг доставки підручників до шкіл по областям України.
Провалити навіть ЦЕ.

Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7485
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21.08.2020 15:29 Ответить
Дивно, може це нових, мала в Чернівцях ще в травні отримла.
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21.08.2020 15:32 Ответить
Ты это все Чернівці ?
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21.08.2020 15:42 Ответить
за что зеленский не возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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21.08.2020 15:33 Ответить
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21.08.2020 15:36 Ответить
Ідіоте! Україну зшивати не треба! Під час Майдану та подальших подій хмиздою вкрилися плісняві кацапські мантри про "запад и восток поубивают друг друга, ко-ко-ко!"
"Відшився" тільки порівняно невеликий бавовняний клапоть східних регіонів (про Крим не говоримо, його "відшили" рейдерським кацапським методом).
Здорова частина країни вже давно продемонструвала Єдність.
Тому краще зший щось там на своєму писюні (ти ж там казав, що фізіологія в тебе інша, я хз - може, обрізання в синагозі якось криво зробили...)
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21.08.2020 15:31 Ответить
Я би краще закликав об'єднуватися не навколо футболу, а навколо амфетаміну. Лише під наркотичною волокушею люди спроможні сприймати жарти квартальщиків.
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21.08.2020 15:40 Ответить
Чесно кажучи, іноді теж вживаю "швидкість" - але навіть під ним не зміг би таке сприйняти.
Там скоріше спайси та солі.

І так, "наркотична волокуша" - зачіт!
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21.08.2020 16:05 Ответить
Бовдуре президенте,Україна-унітарна неподільна держава, частина котрої окупована не "той стараной",а имосковитами.Нічого "зшивати" не потрібно. Треба лишень винищити кацапську наволоч на наших землях. І все!
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21.08.2020 21:28 Ответить
Любил смотреть футбол пока не узнал что это за гниды ахметов суркисы или диминский с коломойским.
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21.08.2020 15:33 Ответить
Национальная идея для Украины сейчас,- исбавиться от тебя и агентов кремля, работающих в твоём так называемом офисе.
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21.08.2020 15:33 Ответить
от народ буде знати, кого освистувати!
І креатив кому вішати "Зеля-Хуйло"!
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21.08.2020 15:35 Ответить
Дуже кумедна побрехенька, адже з часу захоплення влади в 1917 році жиди тільки тим і займались, що нацькували громадян одне на одного - солдатів на офіцерів, бідноту на "кулаків", робітників на інтелігентів, селян на робітників, хворих на лікарів, комуністів на "опортунистів", вболівальників одне на одного, і таке інше. Про народ на інший народ і не кажу, це робили і до них. Бо "розділяй і володарюй" принцип дуже дієвий і безжальний - працює і досі, в Україні зокрема, і впроваджують його саме ті, хто безсоромно бреше про бажання щось там "зшивати".
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21.08.2020 15:38 Ответить
Ты то каким боком? Что ты сделал для спорта вообще, и для футбола в частности?
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21.08.2020 15:38 Ответить
Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4911

...
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21.08.2020 15:39 Ответить
Це дуже шляхетно й мудро.
Діти це наші найкращі інвестиції.
Успіхів !

Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4321
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21.08.2020 15:40 Ответить
А зачем пришивать к Украине ************ Донбасс, населённый перемещёнными из России лицами. Их для того и переселили, чтобы они были неукраинцами и мешали консолидации. Сталин выморил украинцев голодом, а вместо них переместил еврейский люмпен из российской глубинки. Пророссийский люмпен к Украине не пришить. Пророссийский люмпен может двигать туда, откуда прибыл: на россию. Не надо нам смешивать "кони и люди".
Вообще-то, честные кони лучше тупых дамбасян.
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21.08.2020 15:42 Ответить
Нехай бубачка начнет сшивать своим примером.
Например, следующая поездка будет на дамбас-арену.
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21.08.2020 16:11 Ответить
Опять наркоману дали микрофон и его понесло.
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21.08.2020 15:46 Ответить
Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2909
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21.08.2020 15:52 Ответить
Ще один "сшиватель". Щось давненько ніхто не "зшивав". Дурнуваті. Колись Славко Вакарчук теж молов щось з кремлівських мантр про "лоскутную страну".
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21.08.2020 15:52 Ответить
Зшийте йому верхню губу з нижньою. І прищіпку на носа. Нехай ср*кою дихає.
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21.08.2020 15:54 Ответить
Сракой он думает.
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21.08.2020 16:12 Ответить
Жопу себе зашей предурок
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21.08.2020 15:55 Ответить
Если зашить сраку и рот, то будет мощный говновзрыв от бурлящих внутри говн.
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21.08.2020 16:14 Ответить
Если консолидировать Украину при помощи спорта, то такими видами. как прицельная стрельба по монополистам, коллаборантам и предателям. Можно даже провести дружескую спартакиаду народов, населяющих Украину.
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21.08.2020 16:00 Ответить
Супер.
Я хочу в команду!
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21.08.2020 16:15 Ответить
Їхало б ти на ПМЖ в ордло, денеерію з лугандонією зшивать. І кравчука з фокіним прихопи, швеюн.
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21.08.2020 16:03 Ответить
Какой в зад футбол,создай для людей нормальное экономическое пространство,что бы украинцы могли ходить на нормальную работу и создавать свой бизнес,Шахтер вон удрал из своего родного города и шляется по подворотням,ничего сшить не смог и не сможет.
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21.08.2020 17:10 Ответить
Украина была сшита, пока тебя, комуняки, не знала, а сейчас после твоей годовщины, ее пора сшивать, ты продолжаешь жить в ссср, ты вчерашний человек, потому пытаешься дружить с путлером, с китайцем, с лукашем, если ты, агент беса путлера, начнешь сшивать Украину, то Украине будет капец, не лезь в святая святых украинскую историю, занимайся экономикой и не больше, а лучше бы пошел бы ты в свой квартал, иначе будешь проклят.
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21.08.2020 17:21 Ответить
Дайте йому хтось голку, нитку, тканину і палату - нехай шиє що захоче і скільки захоче!
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21.08.2020 17:38 Ответить
Пошив би, чоловіче, хоча б маскувальну сітку, хоч якась користь буде.
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21.08.2020 19:01 Ответить
этот великий портной реально ***нутый на всю голову . интересно, он уже перешел на что то тяжелое или все еще сосет айкосики? судя по его словесному поносу , похоже уже перешел .
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21.08.2020 17:42 Ответить
"І дєті - сказав Остап...Главноє помочь дєтям"...
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21.08.2020 18:08 Ответить
по уровню интеллекта Зеленский это просто школота
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21.08.2020 18:10 Ответить
Типово жидівський фасончик - кроїти, шити.
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21.08.2020 18:28 Ответить
В четверг, 20 августа, в Кривом Роге состоялась презентация футбольного клуба "Кривбасс". На мероприятии присутствовал нардеп от "Слуги народа" и вероятный кандидат на пост мэра города Юзик, он же Юрий Корявченков

Ми розуміємо, наскільки важливо "зшивати" Україну, і спорт, зокрема футбол, вирішує це завдання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2748

...
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21.08.2020 19:00 Ответить
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:29 Ответить
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