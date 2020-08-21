Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину, и спорт, в частности футбол, решает эту задачу, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спорт, в частности футбол, помогут "сшить" страну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, - свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс".

Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.



Фото: Зеленский/Telegram

Последние три дня я осуществляю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу", - написал он.

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Президент подчеркнул, что в связи с этим власть сделает все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей: "Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днепр", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно - симферопольская "Таврия", а также многие другие. И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления".

"И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", - резюмировал Зеленский.