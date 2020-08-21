Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину, и спорт, в частности футбол, решает эту задачу, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спорт, в частности футбол, помогут "сшить" страну.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава глава государства сообщил в своем Telegram-канале.
"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, - свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс".
Я искренне желаю ему успехов и побед! Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.
Последние три дня я осуществляю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно "сшивать" Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу", - написал он.
Президент подчеркнул, что в связи с этим власть сделает все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей: "Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днепр", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно - симферопольская "Таврия", а также многие другие. И чтобы такое понятие, как "клубы-переселенцы", навсегда исчезло из употребления".
"И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", - резюмировал Зеленский.
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Провалити навіть ЦЕ.
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
"Відшився" тільки порівняно невеликий бавовняний клапоть східних регіонів (про Крим не говоримо, його "відшили" рейдерським кацапським методом).
Здорова частина країни вже давно продемонструвала Єдність.
Тому краще зший щось там на своєму писюні (ти ж там казав, що фізіологія в тебе інша, я хз - може, обрізання в синагозі якось криво зробили...)
Там скоріше спайси та солі.
І так, "наркотична волокуша" - зачіт!
І креатив кому вішати "Зеля-Хуйло"!
...
Діти це наші найкращі інвестиції.
Успіхів !
Вообще-то, честные кони лучше тупых дамбасян.
Например, следующая поездка будет на дамбас-арену.
Я хочу в команду!
...
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.