РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5471 посетитель онлайн
Новости
6 403 65

Жена Навального требует от Путина разрешения перевезти мужа на лечение в Германию. ДОКУМЕНТ

Жена Навального требует от Путина разрешения перевезти мужа на лечение в Германию. ДОКУМЕНТ

Жена Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию. По ее словам, уже все готово для экстренной транспортировки.

Об этом говорится в обращении Юлии Навальной, обнародованном на странице Алексея Навального в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Как отметила Юлия Навальная, ее мужу необходима помощь врачей из Германии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лечащий врач Навального не согласна с вердиктом омских медиков о нарушении у него обмена веществ

"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", - говорится в обращении.

Жена Навального требует от Путина разрешения перевезти мужа на лечение в Германию 01

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Автор: 

Германия (6921) отравление (1582) путин (31191) лечение (922) Навальный (855)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
Жена Навального попросила Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию - Цензор.НЕТ 9816
показать весь комментарий
21.08.2020 15:05
+10
мне кажется она как то без уважения просит царя
показать весь комментарий
21.08.2020 15:08
+9
Це ж треба, государя потрібно просити, нема слів...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жена Навального попросила Путина разрешить перевезти мужа на лечение в Германию - Цензор.НЕТ 9816
показать весь комментарий
21.08.2020 15:05 Ответить
Якщо Навального вивезуть в Німеччину, то стане зрозуміло що його вбили якоюсь військовою отрутою, наприклад сумнозвісним "Новічком" і тоді путіну будуть додаткові санкції. путін на це не піде, навіть тіло після смерті не віддасть на експертизу.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:12 Ответить
Потрібно лікарів з Німеччини везти в Омск щоб рятувати Навального та БРАТИ ПРОБИ АНАЛІЗІВ, щоб було зрозуміло хто вбив Навального!
показать весь комментарий
21.08.2020 15:13 Ответить
А нащо Європі розуміти хто отруїв Навального, це ж треба буде реагувати.....
показать весь комментарий
21.08.2020 15:17 Ответить
им не привікать занепокоюватися
показать весь комментарий
21.08.2020 15:22 Ответить
***** отравит всех немецких врачей.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:18 Ответить
Загадайте желание ...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:25 Ответить
Ещё утром загадано. Только суевериям не доверяю.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:34 Ответить
Можуть додатково отруїти лікаря разом з водієм , так командиром літака , що їх привезе !
показать весь комментарий
21.08.2020 15:24 Ответить
Или сам лiтак опустить об землю. Та чё ему - такую *ерунду* не раз проделывало.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:41 Ответить
Нет причина не в этом. Путину вобще то пох знает Европа или нет.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:17 Ответить
Це ж треба, государя потрібно просити, нема слів...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:06 Ответить
А шо на расии болезнь не является частным делом и решение должен принимать либо пациент, либо его близкий родственник?
Какое-то крепостное право.
Впрочем, кацапы выбрали *****, кушайте.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:34 Ответить
Как холотка к царю общащаешься? Почему не стала на колени?!
показать весь комментарий
21.08.2020 15:06 Ответить
Ты как челобитную царю подаешь?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:10 Ответить
мне кажется она как то без уважения просит царя
показать весь комментарий
21.08.2020 15:08 Ответить
требует блин..
хочет наверное избавится от отравленного калеки ..
понятное дело что после этого никакой царь добро не даст..
показать весь комментарий
21.08.2020 15:16 Ответить
Рабы на росии всегда спрашивают разрешение у царя
показать весь комментарий
21.08.2020 15:09 Ответить
Чому росіяне не бажають лікуватись на Московії?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:09 Ответить
А по той же, что и не хотят там учиться. Куда там Навальный определял дочурку, в Стэнфорд что ли?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:10 Ответить
І ця вся фігня з часів Петра, що вчились, що лікувались, що мешкали, все в ненавистній Європі, яку постійно поливають лайном. Може дійсно зайва хромосома.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:13 Ответить
Нас, русских, всегда тянуло на Запад © комедия Билли Уайлдера "Раз, два, три", высмеиваются идеологические штампы времён холодной войны.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:17 Ответить
Справжні руськи завжди відчували себе Європою, що Київ, що Новгород, не кажучи вже про Галич чи Львів, і тільки мордва, ерзя, череміси різні лякаються невідомої Європи.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:19 Ответить
Ну, Новгород ещё Иван 4й взял к ногтю, и с тех пор не стало у них никаких вольностей и прочих вече и членства в тогдашнем ЕС, который Ганзейский союз. Не свезло им, бедолагам, азиатчина задавила.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:24 Ответить
Перший раз навіть Іван 3-й, хоча деякі його вважають щось типу Петра 1, саме він намалював щось на кшалт конституції і лише при ньому тікали з Європи на Московію, а не навпаки.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:35 Ответить
ты еще постель ему предложи.....
показать весь комментарий
21.08.2020 15:09 Ответить
Как можно просить разрешение у *****-убийцы её мужа?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:10 Ответить
это старая расейская традиция, бунтарство и прошения, все делается на коленях стоя, а тут прям "требую"
показать весь комментарий
21.08.2020 15:13 Ответить
Не соблаговолит ли многоуважаемый сцарь .....
показать весь комментарий
21.08.2020 15:17 Ответить
Пора лёше отчаливать. Засиделся в "оппозиционерах".
показать весь комментарий
21.08.2020 15:10 Ответить
Очень невежливо просит, требует даже - как бы царь не осерчал и не топнул ножкой...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:11 Ответить
не-а...будут ждать пока токсина не останется в организме
показать весь комментарий
21.08.2020 15:13 Ответить
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 6938
показать весь комментарий
21.08.2020 15:14 Ответить
Ничего себе, уровень!😀
показать весь комментарий
21.08.2020 15:16 Ответить
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 9839
показать весь комментарий
21.08.2020 15:16 Ответить
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu



Вот как это всё работает?
- Алексей Навальный по-прежнему в коме;
- транспортная полиция нашла «смертельно опасное» вещество, которым отравили Алексея;
- больница заявила, что токсинов в организме нет;
- в Омске ждёт транспортный борт:
- больница в транспортировке отказывает.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:20 Ответить
А фюрер добавит - у нас правовое государство и врачам никто приказать не может...И да, токсинов в организме может УЖЕ и не быть. Подождут вымывания продуктов распада токсина и отдадут...зачем им овощ..
показать весь комментарий
21.08.2020 15:40 Ответить
Так ему еще реанимацию лопатой по голове не делали,- живучий гад оказался.А эта стерва все к фашистким немцам его хочет отправить,на муку вечную.Сердца у нее нет.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:20 Ответить
Чо єта? Навальній крепостной?Как Шевченко?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:20 Ответить
А Навальний, що, під слідством, що йому заборонено виїзд з рф? Чи на період коронавірус рі за замовчуванням заборонили виїзд своїх громадян в Європу?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:21 Ответить
очевидно, якийсь закон забороняє забирати з лікарні тяжко хворого расєяніна...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:28 Ответить
Нет такого закона по словам Фейгина...Только запрет на перемещение в место с не надлежащими условиями...типа отсутствие необходимого оборудования и персонала...Им главное воду поварить пока следы тщательно не замоют..(ИМХО)
показать весь комментарий
21.08.2020 15:45 Ответить
В клинику Шарите?
Там Юляшку на ноги поставили. Чудо то какое !
показать весь комментарий
21.08.2020 15:23 Ответить
Амбре от типично ************ жудка юмару .
показать весь комментарий
21.08.2020 15:29 Ответить
не позволит царь-батьшка, ибо лекари заморские найдут яды смертоносные в крови Навального.
Это вам не коновалы омские, тем что сказали, то и напишут в диагнозе...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:26 Ответить
Низзя щас вывозить! Надо ещё пару дней, что бы следы яда, которого не обнаружили, полностью выветрились.
Но россее, ещё со времён НКВД замечательная школа отравителей. Инфаркт, инсульт, нарушение обмена вешеств... главное что бы дня три реальных анализов никто не делал.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:30 Ответить
Зверя попросила в ватном зверинце .
показать весь комментарий
21.08.2020 15:34 Ответить
Не получится в Германию - везите в Крым.
Он так хотел.....
показать весь комментарий
21.08.2020 15:39 Ответить
Обнульовий триматиме 3 дні, щоб зникли сліда яду.Потім соізволять отпустить.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:40 Ответить
На колени!
показать весь комментарий
21.08.2020 15:58 Ответить
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 2687
показать весь комментарий
21.08.2020 16:02 Ответить
"Кто так челобитную царю подаёт?!" (С)
показать весь комментарий
21.08.2020 16:04 Ответить
Тю.А видосик на коленях снять забыла?
показать весь комментарий
21.08.2020 16:05 Ответить
Дружина Навального попросила Путіна дозволити перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 9363
показать весь комментарий
21.08.2020 16:14 Ответить
Я было хотел подметить, что официального палача головоруба у них на площади нету с глав огром каким нибудь. А так не хватает)) Что бы вдруг смерды не распоясались)
показать весь комментарий
21.08.2020 16:22 Ответить
Уууу, он ее мужа кошмарит уже сколько, почти в могилу извел, а она к нему обращается. Только посочувствовать остается, то ли за судьбу тяжкую то ли за отсутствие ума в мозгах.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:18 Ответить
"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия"Источник: https://censor.net/n3215179

Правильно! Еще она обратилась с таким же требованием к президенту Буркина Фасо и президенту Всемирного конгресса геев, все ей разрешили!
показать весь комментарий
21.08.2020 16:18 Ответить
У них там юристы есть у этой оопозиции? Это песец а не обращение))) требует она, о боже ещё одна...
показать весь комментарий
21.08.2020 16:35 Ответить
***** выдает визы в Германию?
показать весь комментарий
21.08.2020 17:36 Ответить
После того, как кацапо-ордынские силовики узнали, чем именно отравлен Навальный, врачи стали бегать от родственников
и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...


https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html


Дружина Навального вимагає від Путіна перевезти чоловіка на лікування до Німеччини - Цензор.НЕТ 5813
показать весь комментарий
21.08.2020 17:51 Ответить
Разве так челобитную царю подают?
показать весь комментарий
21.08.2020 19:31 Ответить
Полоний - национальное российское угощение....))
показать весь комментарий
21.08.2020 20:23 Ответить
 
 