Жена Навального требует от Путина разрешения перевезти мужа на лечение в Германию. ДОКУМЕНТ
Жена Алексея Навального Юлия обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти ее мужа на лечение в Германию. По ее словам, уже все готово для экстренной транспортировки.
Об этом говорится в обращении Юлии Навальной, обнародованном на странице Алексея Навального в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Как отметила Юлия Навальная, ее мужу необходима помощь врачей из Германии.
"Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия", - говорится в обращении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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Какое-то крепостное право.
Впрочем, кацапы выбрали *****, кушайте.
хочет наверное избавится от отравленного калеки ..
понятное дело что после этого никакой царь добро не даст..
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
Вот как это всё работает?
- Алексей Навальный по-прежнему в коме;
- транспортная полиция нашла «смертельно опасное» вещество, которым отравили Алексея;
- больница заявила, что токсинов в организме нет;
- в Омске ждёт транспортный борт:
- больница в транспортировке отказывает.
Там Юляшку на ноги поставили. Чудо то какое !
Это вам не коновалы омские, тем что сказали, то и напишут в диагнозе...
Но россее, ещё со времён НКВД замечательная школа отравителей. Инфаркт, инсульт, нарушение обмена вешеств... главное что бы дня три реальных анализов никто не делал.
Он так хотел.....
Правильно! Еще она обратилась с таким же требованием к президенту Буркина Фасо и президенту Всемирного конгресса геев, все ей разрешили!
и запретили перевозить его в Германию, пока следы ОВ не исчезнут из организма.
Новичок?
Эпоха пуйла настолько архаизировала страну, что практически опрокинула нравы в настоящее средневековье - опять в ходу отправления, сам Сцарёк в заграничных поездках пьет из своей кружки и серет в свой унитаз: на воре шапка горит - кто травит полонием и боевыми ОВ других, тот больше всего и боится отравлений...
https://a-nikonov.livejournal.com/3716075.html