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Новости Агрессия России против Украины
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Задержан 40-летний житель Мариуполя, активно участвовавший в действиях НВФ на Донбассе, - Госпогранслужба

Задержан 40-летний житель Мариуполя, активно участвовавший в действиях НВФ на Донбассе, - Госпогранслужба

Сегодня пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских террористов, одним из которых была охрана периметра горисполкома в г. Мариуполь, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В ходе реализации оперативной информации, военнослужащие Донецкого пограничного отряда и Центрального отдела Национальной полиции г. Мариуполь гражданина задержали. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают работу по выявлению представителей НВФ, ведь никто из них не должен уйти от ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны

Автор: 

Госпогранслужба (6364) Мариуполь (5704) Донецкая область (9470) наемники рф (2070)


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медаль вручат? Или грамоту почетную?
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21.08.2020 15:21 Ответить
Обменяют на таксиста из дыныры в лучшем случае. А в худшем будут кормить за наши с вами налоги
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21.08.2020 15:21 Ответить
Я не понимаю, у задерживающих этого подонка заклинило автоматы когда они его брали?
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21.08.2020 16:25 Ответить
В доменную его!!!
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21.08.2020 17:13 Ответить
біда й катастрофа попереду !!!! нажаль ,буде партизанська тиха війна ( а влада ще й хоче повертать лугандонію днр- кончений скот !!!!
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21.08.2020 18:57 Ответить
 
 