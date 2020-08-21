Задержан 40-летний житель Мариуполя, активно участвовавший в действиях НВФ на Донбассе, - Госпогранслужба

Сегодня пограничники Донецкого отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских террористов, одним из которых была охрана периметра горисполкома в г. Мариуполь, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

В ходе реализации оперативной информации, военнослужащие Донецкого пограничного отряда и Центрального отдела Национальной полиции г. Мариуполь гражданина задержали. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают работу по выявлению представителей НВФ, ведь никто из них не должен уйти от ответственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе наращивают боеспособность: интенсивно проводят учения, - ГУР Минобороны