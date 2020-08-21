Неизвестный заявил о минировании вокзала в Киеве, информация не подтвердилась (обновлено)
Правоохранители проверяли здание железнодорожного вокзала после анонимного сообщения о минировании.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.
"Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - сказано в сообщении.
Уточняется, что поезда продолжают курсировать по графику. Посадка осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
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Позднее в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что информация о минировании не подтвердилась. "Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено", - сказано в сообщении.
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