Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, что экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской пришлось "помогать с выездом за границу, причем не без его участия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, помогал Тихановской выехать за границу он по ее просьбе.

"Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. - Ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы", - отметил захвативший власть "президент".

"Я Президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет - вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вот, что меня больше всего беспокоит. Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я Президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - добавил Лукашенко.

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