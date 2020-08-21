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Новости Революция в Беларуси
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Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках"

Лукашенко о Тихановской:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, что экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской пришлось "помогать с выездом за границу, причем не без его участия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, помогал Тихановской выехать за границу он по ее просьбе.

"Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. - Ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы", - отметил захвативший власть "президент".

"Я Президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет - вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вот, что меня больше всего беспокоит. Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я Президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - добавил Лукашенко.

Также читайте: Сфабрикованное дело Шклярова нужно Лукашенко, чтобы раскручивать уголовные дела против своих оппонентов, - Пономарев

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) Тихановская (390)


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Топ комментарии
+15
В Украине - эксперимент, в Беларуси - рудимент. Зеля как пришел, так и уйдет, а вот Таракан никуда не собирается.
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21.08.2020 15:36
+11
Президет ты в соей голове!! Президент избирается народом!!! Ты убийца!
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21.08.2020 15:34
+8
лука прав - Белорусь политическое, правовое, пепелище которое он сам лично сделал...
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21.08.2020 15:34
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Есть небольшое отличие между нынешней Беларусью и нынешней Украиной, но оно вряд ли кого порадует. В Беларуси 70% против Лукашенко, а в Украине 70% за Зеленского. В Беларуси на выборах Лукашенко с треском прокатили, а в Украине Зеленского триумфально избрали...
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21.08.2020 15:31 Ответить
В Украине - эксперимент, в Беларуси - рудимент. Зеля как пришел, так и уйдет, а вот Таракан никуда не собирается.
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21.08.2020 15:36 Ответить
Лукашенко має вигадати і дати посаду для Тихановської і показати її повну неспроможність до роботи на державній службі! Тільки так можна зупинити протести в Білорусі - виділив опозиції зону відповідальності в державному управлінні і показав повну неспроможність опозиції до управління країною!
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21.08.2020 15:54 Ответить
Найкраще для Лукашенка та Білорусі надати опозиції повноваження розвивати експорт Білорусі за кордоном на посадах торгівельних секретарів дипломатичних представництв! Це майже нереальна справа яка по-перше надасть опозиції розуміння економічної ситуації в світі та в Білорусі, дозволить зрозуміти наскільки складну і відповідальну роботу проводить влада Білорусі і як складно заробити гроші на міжнародному ринку. А саме головне - лідери опозиції будуть усунуті від деструктивної роботи всередині країни!
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21.08.2020 15:58 Ответить
Те що говорить Лукашенко не має жодного значення - це маніпуляція. Якщо для Лукашенка єдино можливим способом втриматись на посаді буде перехід в націоналістичну риторику - більшого білоруського націоналіста Ви не знайдете!
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21.08.2020 16:36 Ответить
там и выдумывать ничего не надо. Это только у комуняк кухарки - руководители.
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21.08.2020 15:59 Ответить
У нас тоже будут выборы и тоже может что-то измениться, если не подсчетом голосов, то другими действиями. все получили опыт, возможность никуда не делась.
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21.08.2020 17:11 Ответить
опыт вы получили? Сомневаюсь. Те же 80% ваших сограждан за союз с Рашкой. А понятия демократический выбор и Расея несовместимы. Так что ваша возможность пока как мираж. Вы не будете свободными пока держитесь за гниющую империю, да и она так просто никого не отпускала
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21.08.2020 20:00 Ответить
Ты так и не понял, что такое протестное голосование...
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21.08.2020 15:44 Ответить
Special for you

В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса.
Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как Тиририка (цирковой клоун, депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)
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21.08.2020 16:22 Ответить
Политический труп . Витя тебя ждёт .
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21.08.2020 15:32 Ответить
Согласен. Эти его последние высеры уже неинтересны - так, рефлекторное подёргивание от ещё необесточенных электродов в мозгах.
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21.08.2020 15:59 Ответить
ну вот все готово..
скоро должен появится сюжет про распятого злыми националистами под бело-красными флагами мальчика в трусиках...

https://twitter.com/belamova

https://twitter.com/belamova РБ головного мозга

https://twitter.com/belamova @belamova

·https://twitter.com/belamova/status/1296780940769976320 25 мин

Лукашенко признал, что на БТ сейчас работают российские пропагандисты: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают» Суверенитетненько.
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21.08.2020 15:33 Ответить
ну вот, 2 самолета привезенных журналистов превратились в 6-9 человек. Это уже похоже на правду.
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21.08.2020 16:15 Ответить
Уже появилось про полуголого пограничника с оторванными погонами
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21.08.2020 20:39 Ответить
да?
слабенько, НО наверное рос.пропагандоны которых пригласил Лука разогреваются есче..
мальчик должен быть и изнасилованная нацистами пенсионерка ...
без этого ни как..
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21.08.2020 20:43 Ответить
Слова не палача, но инквизитора .
Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках" - Цензор.НЕТ 7216
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21.08.2020 15:34 Ответить
- Ведьму сжечь!
- Но как можно, она же такая красивая...
- Ну хорошо, даю полчаса, но потом все равно сжечь!
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21.08.2020 16:17 Ответить
Президет ты в соей голове!! Президент избирается народом!!! Ты убийца!
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21.08.2020 15:34 Ответить
это в демократических странах. В таких странах как Беларусь не народ, а население и право выбора там не более чем условность. Помнишь выборы на Расеи. - "кандидат" в президенты всея Руси Ксюша Собчак .
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 4491
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21.08.2020 15:41 Ответить
Беларусь и Россия - право выбора есть всегда!!!!День сменяет ночь!!!! Это от нас не зависит, но если днем закрыть глаза, то для тебя ноч продолжается!!!
Открыть глаза - это секунда!!!! ВСе получится!!! Все уже случилось!
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21.08.2020 15:46 Ответить
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 9693 Какое право выбора - Таракан 26 лет, ***** -20 лет у власти.. Навыбирали !!!
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21.08.2020 15:53 Ответить
Меркель 15 лет Федеральный канцлер Германии
Реджеп ***** Эрдоган Турция 17 лет,
Биньямин Нетаньяху Израиль 14 лет,
Виктор Орбан Венгрия 14 лет
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21.08.2020 16:51 Ответить
1 Меркель - человек с мировым именем.
2. Эрдоган - диктатор
3. Нетаньяху - пример мимо. Премьера выбирает правящая партия
4. Орбан - тоже самое
Почему не вспомнил других персонажей
Чаушеску - 32 года
Каддафи - 32
Хусейн - 24
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21.08.2020 17:04 Ответить
Немцы мне говорят здесь, что лимитировать срок лидера глупо, т.к. Меркель всех устраивает. Ну раз Германии и Израилю и Венгрии можно тогда остальным нельзя.
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21.08.2020 17:53 Ответить
лукашенко выборы проиграл в отличии от меркель . никого он не устаривает кроме путина .

немцы еще те дебилы , достаточно гитлера вспомнить .
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21.08.2020 19:04 Ответить
Ты вообще понимаешь разницу между выборами и фарсом как на Рашке или в Беларуси? рассказать тебе как выборы в Совке проходили? Или сам заешь?
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21.08.2020 19:53 Ответить
лука прав - Белорусь политическое, правовое, пепелище которое он сам лично сделал...
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21.08.2020 15:34 Ответить
Диагноз: Деменция!
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21.08.2020 15:35 Ответить
Хм, а хто зробив " пепелище" на території Біларусі?
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21.08.2020 15:38 Ответить
Политики украли у детей кусочек счатья, с разных регионов, с разных областей... полетели яйца... и ГОЛОВЕШКИ!!! (с)
Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках" - Цензор.НЕТ 8298
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21.08.2020 15:39 Ответить
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 7772
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21.08.2020 15:43 Ответить
Про "детей" -- новая оговорка по дедушке Фрейду .
То он закатывает глазки утвержает , что готов уйти и именно вперёд ногами и в белых тапках .

А вот терь вспоминает , как он через у холуёв спросил её мол любишь ли деток и мужа , и мол должна о них волноваться и дать знать , что известен адрес их пребывания .

Вот и стало очевидным , шо мужа им было недостаточно -- давили через угрозы детям !
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21.08.2020 15:43 Ответить
Это и по её обращению было заметно.
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21.08.2020 15:45 Ответить
Что вообще угрожали и шантажировали - очевидно .

Но меня интересовал вопрос - только ли мужем ?

Вот Таракан сам оговорился ... Даже рассказ про якобы дочку , якобы какого-то мелкого сошки -- опять же по всем психологическим критериям оговорка , шо думали выкрасть именно её дочку .
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21.08.2020 15:49 Ответить
а кто погорел то?картоху то хоть успели запечь?
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21.08.2020 15:52 Ответить
лука так и не понял,шо его положение нелигитимного даже хуже,чем импичмент...
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21.08.2020 15:55 Ответить
Он просто политический погорелец теперь, ни кола-ни двора, ни легитимности-ни поддержки...
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21.08.2020 16:04 Ответить
Лука, вспомни частушку из СССР - это сейчас точно о тебе:"Хочешь - жни, а хочешь - куй:все равно получишь х@й!"
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21.08.2020 15:59 Ответить
Возбудили уголовное дело о захвате власти это хорошо,теперь можно дать показания всем желающим относительно Лукашенка. Прошу записыватся на прием в прокуратуру Беларусии.
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21.08.2020 16:06 Ответить
Нет никакой прокуратуры, есть только убийца лука и его ОПГ.
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21.08.2020 16:14 Ответить
Segodnia byla konferencija ejio Vilniuse,normalno ona govorit.3 jest trebovanija xunte i samozvancu novyje vybori,uslysat golos naroda i otpustit politiceskix zakliucionix.
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21.08.2020 16:11 Ответить
Ни магу ! "Они , облеченные в белые одежды , - Кто они и откуда пришли ?"
Библия из романа Дудинцева .
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21.08.2020 16:13 Ответить
"По словам Лукашенко, помогал Тихановской выехать за границу он по ее просьбе."
У нас так Петя "помогал" Саакашвили.
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21.08.2020 16:13 Ответить
диктатори ніколи самі не йдуть,їх виносять,переважно ногами вперед.Історія людства в цьому має нескінченні доводи
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21.08.2020 16:18 Ответить
И Таракана как кинули его бедного 30 лет назад на трон - так он и топчется на нем не в можах слезть.
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21.08.2020 16:20 Ответить
і полетелі головешкі ! (с)
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21.08.2020 16:21 Ответить
Сила не в демократии, а в санации. Когда при переселении в Америку произошло очищение от паразитизма Старого Света. При Рейгане произошла новая паразитизация Америки, когда англосаксонскую аристократическаю элиту разбавили финансовыми вурдалаками. Теперь эти паразиты завалили Америку в кризис и лезут в дремавшую столетиями Беларусь, чтобы грабить, уничтожать народ и встраивать его труп в иудоглобализацию. На фоне этих дегенератов и грабителей председатель образцового колхоза Лукашенко выглядит светочем морали и справедливости. Государственная система, демократия или авторитаризм, это лиш оформление сцены, смысловые галлюцинации. Реально авторитаризм Лукашенко гораздо ближе к демократии древней Греции, чем криптоохлократия Америки, закамуфлированная избирательными феерверками.
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21.08.2020 16:21 Ответить
А-а-а! Санитары, глядите, у вас пациент сбежал!
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21.08.2020 16:40 Ответить
Кому интересна эта Тихановская - Леха Навальный с сиськами.
Она в Литве (или где там), и живая.
Вот куда без вести пропали 50 человек в Минске, вот вопрос.
Нельзя было беларусам на улицы выходить не имея таких лидеров, как Порошенко и Турчинов, нельзя.
Подставили людей, под смерть подставили.
Ничего, им не забудут.
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21.08.2020 16:31 Ответить
Демократия и свобода слова в Украине тоже красно-белого цвета.
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 3711
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21.08.2020 16:42 Ответить
Короче,"Есть Лука-есть Беларусь!Нет Луки-нема Белоруси!
Лукашенко про Тіхановську: "Її кинули на згарищі, і вона сьогодні топчеться на цих головешках" - Цензор.НЕТ 4637
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21.08.2020 17:18 Ответить
Белорусские дурачки не понимают, что больше НОРМАЛЬНОГО президента чекисткое иго и его носитель парашка НЕ ДАДУТ. Это последний норм. през. Пусть радуются то что есть. Потому что существует парашка и она не даст нормального президента выбрать, кроме какой-то проститутки или топкоррупционера.
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАЕрАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.
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21.08.2020 21:58 Ответить
 
 