Лукашенко о Тихановской: "Ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках"
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко рассказал, что экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской пришлось "помогать с выездом за границу, причем не без его участия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство "БЕЛТА".
По словам Лукашенко, помогал Тихановской выехать за границу он по ее просьбе.
"Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали Министерство иностранных дел (Литвы. - Ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления. Вот еще один центр. Я просто не хочу перечислять - они от Америки до Варшавы", - отметил захвативший власть "президент".
"Я Президент страны. Не дай бог, страна вздыбится и рухнет - вам не будет работы. И вы с меня спросите. И плевать бы я хотел на все эти должности, но я сижу и думаю: а что будет с вами, когда они придут и начнут все это делить. Вас заберут с потрохами. И вы меня будете проклинать всегда: "Мы тебя избрали, почему ты не защитил нас?" Вот, что меня больше всего беспокоит. Тех же омоновцев, госслужащих, журналистов каждый день травят. Не хочу называть фамилию, но одному заместителю руководителя прислали СМС: к вечеру не сдашься, заберем дочку. Это будем вытравливать каленым железом. И вы можете меня осуждать или не осуждать, но пока я Президент, я буду проводить жесткую политику на стабилизацию обстановки внутри страны", - добавил Лукашенко.
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В странах, где политическая система слаба и люди массово недовольны ситуацией, может возникнуть «тёмная лошадка», стягивающая на себя протестные голоса.
Некоторые из таких протестных кандидатов могут быть даже выбраны - как Тиририка (цирковой клоун, депутат Бразилии с 2010, баллотировавшийся под лозунгом «Хуже уже некуда, голосуйте за Тиририку»)
скоро должен появится сюжет про распятого злыми националистами под бело-красными флагами мальчика в трусиках...
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https://twitter.com/belamova РБ головного мозга
https://twitter.com/belamova @belamova
·https://twitter.com/belamova/status/1296780940769976320 25 мин
Лукашенко признал, что на БТ сейчас работают российские пропагандисты: «Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают» Суверенитетненько.
слабенько, НО наверное рос.пропагандоны которых пригласил Лука разогреваются есче..
мальчик должен быть и изнасилованная нацистами пенсионерка ...
без этого ни как..
- Но как можно, она же такая красивая...
- Ну хорошо, даю полчаса, но потом все равно сжечь!
Открыть глаза - это секунда!!!! ВСе получится!!! Все уже случилось!
Реджеп ***** Эрдоган Турция 17 лет,
Биньямин Нетаньяху Израиль 14 лет,
Виктор Орбан Венгрия 14 лет
2. Эрдоган - диктатор
3. Нетаньяху - пример мимо. Премьера выбирает правящая партия
4. Орбан - тоже самое
Почему не вспомнил других персонажей
Чаушеску - 32 года
Каддафи - 32
Хусейн - 24
немцы еще те дебилы , достаточно гитлера вспомнить .
То он закатывает глазки утвержает , что готов уйти и именно вперёд ногами и в белых тапках .
А вот терь вспоминает , как он через у холуёв спросил её мол любишь ли деток и мужа , и мол должна о них волноваться и дать знать , что известен адрес их пребывания .
Вот и стало очевидным , шо мужа им было недостаточно -- давили через угрозы детям !
Но меня интересовал вопрос - только ли мужем ?
Вот Таракан сам оговорился ... Даже рассказ про якобы дочку , якобы какого-то мелкого сошки -- опять же по всем психологическим критериям оговорка , шо думали выкрасть именно её дочку .
Библия из романа Дудинцева .
У нас так Петя "помогал" Саакашвили.
Она в Литве (или где там), и живая.
Вот куда без вести пропали 50 человек в Минске, вот вопрос.
Нельзя было беларусам на улицы выходить не имея таких лидеров, как Порошенко и Турчинов, нельзя.
Подставили людей, под смерть подставили.
Ничего, им не забудут.
Максимальное на что они могут рассчитывать это вариант уровня зебила. ЭТО ЛУЧШЕЕ ЧТО ОНИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ. Да мало свободы. Украина в этом высоко - можна как и мента ***** послать, так и предателя говно-президента. НО тот вариант демократии добивает и уничтожает промышленность, последние заводы закрываются на окончательную порезку, земля международной мафии продана дураком, дурак кредитов добирает ТАК, что украина только на обслуживание долгов выплачивает по миллиарду $ в месяц - закапывает каждый месяц лярд в песок как в черную дыру.Это даже не погашение, А ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕНТОВ дурака зе.И дурак ТРЕБУЕТ поднять зарплаты при тотальном падении экономики, большего дурака можно найти наверное только на какой-нибуть планете дураков.
А про предательство придурка это отдельно - оно СО ВСЕХ СИЛ ПЫТАЕТСЯ НАЕрАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД, чтобы его предать. А потом в своих *****-шоу рассказывает какая украина проститутка, принимает всех со всех сторон.Отборный дурак- это тихий ужас. Закон приходит с кремля о фокине - оно только подписывает.
Вы хотите такой секс с антивластью? Нужно чуть ли не каждый месяц нужно выходить и шатать придурка, потому что его понесло хзк и в какую строну этот флюгер уже чекисты нагнули проститку и пут его кормит своей спермой в рот зепроститутке.