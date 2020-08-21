Грищук о возможном назначении и.о главы САП вместо Холодницкого: Я не знаю, потому что в отпуске. Буду выяснять в отделе кадров

Максим Грищук узнал о своем назначении на должность и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры неофициально, в телефонном разговоре с коллегами.

Об этом первый заместитель руководителя САП Грищук сообщил УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Я не знаю, потому что в отпуске. Мне эта новость пришла неожиданно. Я позвонил к Назару (Назару Холодницкому. - Ред.), на работу. Но то, что я - исполняющий обязанности - я еще не видел приказа. Сейчас в кадрах (отделе кадров. - Ред.) буду выяснять", - сказал он.

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Также Грищук добавил, что сегодня, скорее всего, его отпуск и закончится.

Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Его приняла генеральный прокурор Ирина Венедиктова и издала приказ об увольнении.

На данный момент Максим Грищук занимает должность первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В октябре 2015 года Грищук подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП. 27 ноября комиссия подала Генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры – Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого. В прокуратуре Грищук с 2008 года. С мая 2012 по декабрь 2015-го работал на должности прокурора в прокуратуре Львова. В августе 2014-го был призван на службу в армию. Воевал в зоне проведения АТО в рядах 80 и 81-й бригад, в том числе защищал Донецкий аэропорт. Максиму Грищуку 36 лет. Женат и воспитывает двоих детей.