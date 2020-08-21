РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9211 посетитель онлайн
Новости
2 940 53

Шмыгаль о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей, так и для экономики"

Шмыгаль о повышение минималки:

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что запланированное с 1 сентября повышение минимальной зарплаты не должно вызвать шок у бизнеса и способствовать увеличению тенизации экономики.

Об этом заявил Шмыгаль в интервью, размещенном на сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"При 5 тысячах гривень никаких шоков не будет – предприниматели дополнительной нагрузки не заметят. Что касается 6 тысяч гривен – есть разные мнения. Мы видим, что конкуренция за рабочую силу в последнее время стимулировала бизнес в вопросах эффективности и поднятия зарплат. Таких предприятий около 80%. Другие должны подтягиваться. В любом случае уровень минимальной зарплаты – важный баланс между реальным сектором экономики и социальной обязанностью государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство вместе с экспертами тщательно проанализировало последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты, поэтому нынешнее повышение с 4723 до 5 тысяч гривень "будет почти незаметным как для людей, так и для экономики".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит Госбюджета-2020 приближается к 300 млрд грн, но это абсолютно посильная цифра для Украины, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14023) минимальная зарплата (196) Шмыгаль Денис (2666)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
Смешной . Он думает , что вокруг него одни идиоты ?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:35
+11
3 мільйона щасливих платників ЕСВ навіть "не помітять" як зеля з бенею залізли їм в кишеню...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:37
+7
Да.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смешной . Он думает , что вокруг него одни идиоты ?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:35 Ответить
Да.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:35 Ответить
И ответить нечего ....
показать весь комментарий
21.08.2020 15:36 Ответить
Мінімалку потрібно піднімати, бо вона нереально мала. За 4700 неможливо прожити, прожитковий мінімум 10 тис. грн. Тому мінімальну зарплату та розмір пенсій та соціальних пособій потрібно збільшувати в рази! Так, це складно, але вкрай потрібно споживчим ринкам, які не мають продажів через відсутність грошей! Потрібно збільшувати заробітки в першу чергу найбідніших верств населення, які споживають виключно українські продукти, товари та послуги, а не літають на відпочинок за кордон!
показать весь комментарий
21.08.2020 15:51 Ответить
Та можна і 1к евро зробити мінімалку.
Зараз кількість офіційно працюючих в Україні 6.7млн (на 45млн населення), що вже є абсурдом.
З мінімалкою 1к евро буде в кращому разі 1 млн працюючих. В основному бюджетники. Податків з них нуль, тому або запозичувати або друкувати. Але це не надовго і доведеться починати з нуля. Тобто з мінімалки в кілька долларів як в 90х. Але то природньо для дибілів - бігати по колу.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:14 Ответить
Мінімалку потрібно збільшувати, щоб збільшувати обсяг внутрішніх ринків українських товарів та послуг! Сьогодні ситуація в економіці вимагає стимулювання продажів, а це стимулювання можливе тільки якщо споживач отримає додаткові ресурси для придбання українських товарів та послуг! Ми 28 років давали додаткові ресурси олігархам та бидло-еліті через пільгові кредити, які розкрадались і за 28 років розікрали кредитів на суму більше 200 млрд доларів! І ці гроші були виведені в офшори і втрачені для України! Тепер влада має змінити тактику і почати допомагати найбіднішим, бо олігархи та бидло-еліта вкрадуть собі самі. Саме найбідніші люди купляють українські товари та послуги і саме на найбідніших потрібно направити всю силу державної підтримки! Потрібно збільшувати мінімальну зарплату, соціальні пособія, пенсії та страхові виплати - настільки наскільки це можливо, щоб економіка отримала потужний поштовх для розвитку! Сьогодні немає кому брати пільгові кредити уряду в 5-7-9%, бо немає продажів, в пересічних українців немає грошей! І саме уряд має змінити цю ситуацію використовуючи наявні інструменти встановлення мінімальної зарплатні та розмірів пенсій та соц-страх виплат.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:29 Ответить
Є одна проблема. Українці не хочуть купувати українське. Вони хочуть купувати автомобілі, телефони, побутову техніку . В Україні практично нічого вже не виробляється. В такій ситуації вкид грошей простимулює закордонного виробника.
Але це ще не все. Підищення зарплат і податків призведе до подальшого закриття українських підприємств, які стануть неконкурентоздатними внаслідок росту видатків і підвищення вартості їх продукції. Власне все це вже відбулося. На полицях магазинів закордонні навіть картопля та яблука. Не кажучи вже про щось складніше. З такими податками складний бізнес в Україні позбавлений будь-якого сенсу.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:43 Ответить
Погодився би з Вами тільки у одному випадку: Якщо долар не підніметься в ціні...
Інакше гривня перетворюється в макулатуру!
показать весь комментарий
21.08.2020 21:23 Ответить
Выбори все показали как ренген)
показать весь комментарий
21.08.2020 15:38 Ответить
Это он говорит так, как «еврей евреям».
показать весь комментарий
21.08.2020 15:46 Ответить
Ну..., не одни, конечно.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:50 Ответить
Вкратце, все это до ...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:35 Ответить
Этож еще с этих тысчь нада налог платить?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:37 Ответить
Це людина Ахметова.А при олігархах не буде в Україні нічого доброго.Бо олігархи нічим не кращі за московське *****.В них просто немає такої армії.А так,такі самі падлюки.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:37 Ответить
3 мільйона щасливих платників ЕСВ навіть "не помітять" як зеля з бенею залізли їм в кишеню...
показать весь комментарий
21.08.2020 15:37 Ответить
2, 4 млн
показать весь комментарий
21.08.2020 15:51 Ответить
І дійсно: шо таке 5 мільярдів, які потрібні для цього підвищення, на фоні діри в 300 мільярдів? Копійки!
Що продавати збираєтесь? Чи знов увімкнете верстат держ. облігацій?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:39 Ответить
не заметным для людей? ну спасибо)
показать весь комментарий
21.08.2020 15:39 Ответить
Зате піару буде на кожному стовпі - кілограмами.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:40 Ответить
о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей... - вот это правда, ведро сраных водяных огурцов 250 грн. (четверть тыщи) на рынке!!!!
показать весь комментарий
21.08.2020 15:41 Ответить
задолбали благодетели. За чужой счет повысим зарплаты принудительно и вальнем налоги с повышенных сум 45-55%.....А про инвестиции молчок, відкриття потужних виробництв - то все у фантастичних романах..
показать весь комментарий
21.08.2020 15:42 Ответить
на пол шишки не больше)
показать весь комментарий
21.08.2020 15:44 Ответить
Это заметят чиновники, у которых все ништяки от минималки считаются.
показать весь комментарий
21.08.2020 15:48 Ответить
Ага, только в налоговой уже очереди на приостановление деятельности, или закрытие ФОП. Малый бизнес после карантина и так на ладан дышал, а тут еще такой "подарок" от зеленых рукожопых шмыгалей...
Та и в НБУ станки печатные сломаться могут.
За что ЭТО Украине?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:48 Ответить
Повышение минимальной заработной платы на 224 грн. анонсированное режимом Зеленского, позволит получить около 1-1,2 млрд . гривен дополнительных поступлений в бюджет и приведет в повышению расходов бюджета на 2,7-3 млрд. грн.

взагалі майже непомітно
показать весь комментарий
21.08.2020 15:51 Ответить
То ***** тоді?
показать весь комментарий
21.08.2020 15:52 Ответить
Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 3844
показать весь комментарий
21.08.2020 15:53 Ответить
" повышение минимальной зарплаты будет почти незаметным людей " (с)

Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 9322
показать весь комментарий
21.08.2020 16:02 Ответить
Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 3481
показать весь комментарий
21.08.2020 16:05 Ответить
Ключевое слово "почти"
показать весь комментарий
21.08.2020 16:09 Ответить
Ой не могу! Уморили!хаха! Вот то то и оно,что не заметным) В первом он ска прав однозначно.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:13 Ответить
Зато на выборах поднимут такой хай, наче эпоха бедности уже закончилась!
показать весь комментарий
21.08.2020 16:14 Ответить
Шмигаль про підвищення мінімалки: "Буде майже непомітним як для людей, так і для економіки" - Цензор.НЕТ 5673
показать весь комментарий
21.08.2020 16:29 Ответить
Мразь ахметковская,ты у какого бизнеса спрашивал про незаметность постоянных повышений налогов?
показать весь комментарий
21.08.2020 16:48 Ответить
Але ж буде привід сказати людям голосуйте за нас слуг. Заради ж цього все і робиться.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:58 Ответить
А сравнять минимальную зарплату и прожиточный минимум - слабо?
А еще монетизировать льготы.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:34 Ответить
повышение з/п
при падении экономики --- просто инфляция
вы только поговорили о повышении з/п
а цены поднялись
просто пан Шмыгаль проведите экспремент
проживите на 5000 грн месяц --слабо ?
просто делайте контрольную закупку
одних и тех товаров
через полгода вам бкъудет все понятно --по ценам
показать весь комментарий
21.08.2020 18:43 Ответить
Какое небо, голубое!
Мы не сторонники разбоя,
На дурака, не нужен нож,
Ему три с коробом соврёшь
И делай с ним что хош! - зЕгимн!
показать весь комментарий
21.08.2020 21:03 Ответить
Как только власть говорит. ЧТО НИЧЕГО не изменится....нужно ждать большого ШУХЕРА !!
показать весь комментарий
21.08.2020 21:09 Ответить
 
 