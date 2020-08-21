Шмыгаль о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей, так и для экономики"
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что запланированное с 1 сентября повышение минимальной зарплаты не должно вызвать шок у бизнеса и способствовать увеличению тенизации экономики.
Об этом заявил Шмыгаль в интервью, размещенном на сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.
"При 5 тысячах гривень никаких шоков не будет – предприниматели дополнительной нагрузки не заметят. Что касается 6 тысяч гривен – есть разные мнения. Мы видим, что конкуренция за рабочую силу в последнее время стимулировала бизнес в вопросах эффективности и поднятия зарплат. Таких предприятий около 80%. Другие должны подтягиваться. В любом случае уровень минимальной зарплаты – важный баланс между реальным сектором экономики и социальной обязанностью государства", - сказал Шмыгаль.
По его словам, правительство вместе с экспертами тщательно проанализировало последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты, поэтому нынешнее повышение с 4723 до 5 тысяч гривень "будет почти незаметным как для людей, так и для экономики".
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Зараз кількість офіційно працюючих в Україні 6.7млн (на 45млн населення), що вже є абсурдом.
З мінімалкою 1к евро буде в кращому разі 1 млн працюючих. В основному бюджетники. Податків з них нуль, тому або запозичувати або друкувати. Але це не надовго і доведеться починати з нуля. Тобто з мінімалки в кілька долларів як в 90х. Але то природньо для дибілів - бігати по колу.
Але це ще не все. Підищення зарплат і податків призведе до подальшого закриття українських підприємств, які стануть неконкурентоздатними внаслідок росту видатків і підвищення вартості їх продукції. Власне все це вже відбулося. На полицях магазинів закордонні навіть картопля та яблука. Не кажучи вже про щось складніше. З такими податками складний бізнес в Україні позбавлений будь-якого сенсу.
Інакше гривня перетворюється в макулатуру!
Що продавати збираєтесь? Чи знов увімкнете верстат держ. облігацій?
Та и в НБУ станки печатные сломаться могут.
За что ЭТО Украине?
взагалі майже непомітно
А еще монетизировать льготы.
при падении экономики --- просто инфляция
вы только поговорили о повышении з/п
а цены поднялись
просто пан Шмыгаль проведите экспремент
проживите на 5000 грн месяц --слабо ?
просто делайте контрольную закупку
одних и тех товаров
через полгода вам бкъудет все понятно --по ценам
Мы не сторонники разбоя,
На дурака, не нужен нож,
Ему три с коробом соврёшь
И делай с ним что хош! - зЕгимн!