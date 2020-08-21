Шмыгаль о повышение минималки: "Будет почти незаметным как для людей, так и для экономики"

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что запланированное с 1 сентября повышение минимальной зарплаты не должно вызвать шок у бизнеса и способствовать увеличению тенизации экономики.

Об этом заявил Шмыгаль в интервью, размещенном на сайте Кабинета Министров, передает Цензор.НЕТ.

"При 5 тысячах гривень никаких шоков не будет – предприниматели дополнительной нагрузки не заметят. Что касается 6 тысяч гривен – есть разные мнения. Мы видим, что конкуренция за рабочую силу в последнее время стимулировала бизнес в вопросах эффективности и поднятия зарплат. Таких предприятий около 80%. Другие должны подтягиваться. В любом случае уровень минимальной зарплаты – важный баланс между реальным сектором экономики и социальной обязанностью государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство вместе с экспертами тщательно проанализировало последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты, поэтому нынешнее повышение с 4723 до 5 тысяч гривень "будет почти незаметным как для людей, так и для экономики".

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