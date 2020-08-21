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Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи"

Песков о транспортировке Навального в Германию:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали официального обращения от представителей Алексея Навального о его транспортировке в Германию, но знают, что об этом были сообщения в соцсетях. По мнению Пескова, в таких вопросах "не нужна лишняя бюрократия". Он отметил, что в Омск прилетел самолет из Германии.

"Насколько нам известно, наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и тому подобное. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте", — сказал Песков. Он добавил, что, по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна. "Это может представлять угрозу для его здоровья", — сказал Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Представитель Кремля добавил, что анализы до сих пор не выявили ничего. "Исключен какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим". Песков подчеркнул, что на проведение анализов нужен не день и не два. "Пока результата нет, поэтому надо чуть-чуть набраться терпения", — сказал он.

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Отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, Песков сказал: "Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента". Он добавил, что администрация президента никак не вмешивается в эти вопросы: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи".

Утром 21 августа главный врач омской больницы, в реанимации которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в клинику в Германии, поскольку политик находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что перевозке политика помешал Кремль.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

Автор: 

Германия (6921) отравление (1582) Песков (1852) путин (31191) лечение (922) Навальный (855)


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Топ комментарии
+7
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 4734
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21.08.2020 15:42
+6
Правильно. Кремль займається отруєннями. Лікуванням займаються інші.
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21.08.2020 15:42
+6
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов... мы готовим этих пациентов для отправки в больницы!!!!!"
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21.08.2020 15:43
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Слуг мумифицируют вместе с царём . Даже , если сбежит , найдут и мумифицируют .
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21.08.2020 15:42 Ответить
Так всім росіянам і скажіть - вони не лікарі, вони вбивці! Тому російський нарід помре, бо вбивці не вміють лікувати!
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21.08.2020 15:45 Ответить
они только если кого отравить или убить ... или втаскивать свой вонючий рЮський мир..
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21.08.2020 16:36 Ответить
ВЫ и не врачи , вы и не пациенты- вас ваще нет!!! Вас нет нигде!!!
ВАС ПРОСТО НЕТ!!!!
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21.08.2020 15:42 Ответить
Учасники КООПЕРАТИВУ "200" .надають тільки ритуальні послуги.
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21.08.2020 18:13 Ответить
Правильно. Кремль займається отруєннями. Лікуванням займаються інші.
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21.08.2020 15:42 Ответить
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 4734
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21.08.2020 15:42 Ответить
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов... мы готовим этих пациентов для отправки в больницы!!!!!"
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21.08.2020 15:43 Ответить
Так вы же и убили, Родион Романович!
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21.08.2020 15:43 Ответить
Пройде три дні,яд вивітриться-відпустять.
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21.08.2020 15:43 Ответить
Так правильно! Такими поциентами как Навальный занимается не кремлядь, а НКВД на лубянке - спецотдел по оказанию медицинской помощи особо отличившимся гражданам.
Какие претензии к *****? Он давно не служит.
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21.08.2020 15:44 Ответить
Правильно, вы пациенты психиатрической больницы, временно находящиеся на свободе.
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21.08.2020 15:46 Ответить
urody.
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21.08.2020 15:46 Ответить
Он что бутерброд чтобы его транспортировать туда-сюда?
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21.08.2020 15:48 Ответить
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 1419
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21.08.2020 15:48 Ответить
все просто, вы - убийцы - ликвидаторы
Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи" - Цензор.НЕТ 9098
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21.08.2020 15:49 Ответить
Кроме "ихтамнет" можно ожидать только "выфсёврёте" -- других слов оне там не генерируют и уже забыли как делать !
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21.08.2020 15:52 Ответить
Мы не лечим, а бацилим.
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21.08.2020 15:57 Ответить
Не знаю як по російським законам, але мало би бути так, Навальний недієздатен, дружина пише заяву, що бере відповідальність на себе і везе його в Німеччину, омські лікарі з полегшенням видихають.
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21.08.2020 16:01 Ответить
"российскийе законы"?
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21.08.2020 16:12 Ответить
что российские, что беларусские -треш
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21.08.2020 17:29 Ответить
вы не врачи.... - вы УБИЙЦЫ!
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21.08.2020 16:11 Ответить
- Как вы относитесь к Навальному?
- Так же.
- Не понял.
- Ну как он ко мне, так и я к нему точно так же.
Мне насрать на Навального после его отношения к Крыму.
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21.08.2020 16:13 Ответить
.. мы не лечим, мы калечим😁😁😁
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21.08.2020 16:45 Ответить
Ми не врачі - ми отравітелі!
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21.08.2020 19:33 Ответить
Конечно не врачи. Как можно быть одновременно врачами и отравителями?
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22.08.2020 04:24 Ответить
 
 