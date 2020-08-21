Песков о транспортировке Навального в Германию: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали официального обращения от представителей Алексея Навального о его транспортировке в Германию, но знают, что об этом были сообщения в соцсетях. По мнению Пескова, в таких вопросах "не нужна лишняя бюрократия". Он отметил, что в Омск прилетел самолет из Германии.

"Насколько нам известно, наши врачи пригласили прибывших из Германии самолетом врачей побывать в больнице, поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и тому подобное. Не знаю, поехали немцы или нет, но наши врачи в полном контакте", — сказал Песков. Он добавил, что, по мнению лечащего врача, до конца неизвестно, что стало причиной госпитализации, поэтому перевозка Навального по воздуху пока невозможна. "Это может представлять угрозу для его здоровья", — сказал Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

Представитель Кремля добавил, что анализы до сих пор не выявили ничего. "Исключен какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, но это не является исчерпывающим". Песков подчеркнул, что на проведение анализов нужен не день и не два. "Пока результата нет, поэтому надо чуть-чуть набраться терпения", — сказал он.

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Отвечая на вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, Песков сказал: "Это решение лечащего врача. Речь идет о транспортировке, которая может угрожать жизни пациента". Он добавил, что администрация президента никак не вмешивается в эти вопросы: "Кремль не занимается вопросами лечения пациентов. Мы не врачи".

Утром 21 августа главный врач омской больницы, в реанимации которой находится Алексей Навальный, отказался выдать разрешение на его перевозку в клинику в Германии, поскольку политик находится в нестабильном состоянии и нетранспортабелен. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила, что перевозке политика помешал Кремль.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.