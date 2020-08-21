Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального, - главврач

Прибывшие в Омск немецкие специалисты ознакомятся с состоянием российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство ТАСС, об этом сообщил главный врач больницы, в которой находится Навальный, Александр Мураховский.

"Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются", - сказал главврач.

Мураховский подчеркнул, что омские медики делают все возможное для стабилизации пациента совместно с коллегами из московских Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.

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