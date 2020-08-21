Немецкие медики прибыли в омскую больницу, чтобы ознакомиться с состоянием Навального, - главврач
Прибывшие в Омск немецкие специалисты ознакомятся с состоянием российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в реанимации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское госагентство ТАСС, об этом сообщил главный врач больницы, в которой находится Навальный, Александр Мураховский.
"Мы пригласили и немецких специалистов, которые прибыли в Омск на реанимационном самолете, чтобы они у нас в клинике ознакомились с состоянием пациента, с результатами исследований. В настоящее время они к нам направляются", - сказал главврач.
Мураховский подчеркнул, что омские медики делают все возможное для стабилизации пациента совместно с коллегами из московских Центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политика неизвестен, предположительно, он пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
Штаб Навального хочет транспортировать его на лечение в токсикологическую клинику в Западной Европе. Омские медики говорят, что пациент нетранспортабелен и отказываются отдавать документы.
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сейчас увидят Омскую больничку и охренеют..
20-го августа 1940 года Рамон Меркадер засветил ледорубом Троцкому.
И вообще:
Мордор должен быть разрушен.
Первое, что почти сразу бросается в глаза, - ВСЕ врут. Начиная от "низов" (врачи в омской больничке и мелкие ментовики) и закинчивая "верхами" в лице писькова (ну, этот врет всегда по определению).
Второе, на что обратил внимание - все врут бездарно и в разнобой, меняя "показания" чуть не каждый час. Т.е., совершенно бездарно и неподготовленно. Похоже, никто не знает, что ему следует говорить, а что не следует. При этом, похоже, что те, кто заставляют врать, сами не знают, что и как именно.
Складывается такое впечатление, что власти… не ожидали такого поворота событий, не были к ним готовы и весьма растеряны.
Вполне могу допустить, что кто-то из тех, кому "досадил" "антикоррупционер-разоблачитель", несмотря на прикрытие его кремлядями, ослушался и поступил по своему. И кремляди не знают, кто именно, что не может их не пугать.
Особенно, если учесть неназываемый яд. Очень сомневаюсь, что это какой-нибудь крысиный яд, который можно купить в магазине "Для дома, для семьи" или экстракт из поганок и мухоморов, который можно либо приготовить самому, либо найти в более редких аптеках "Все для жены и тещи".
Если в качестве яда использован пресловутый "новичек" или полоний, которые в магазинах и даже "военторгах" не купишь, и "в шахтах" найти затруднительно, а кто, как и откуда его добыл кремляди не знают, то они просто не могут не волноваться.
Ведь такой "непослушный" отравитель явно не мелкая сошка, если смог достать такой яд, и кто его знает, против КОГО он его использует следующий раз.
И отпускать полуподвального за границу тоже никак нельзя. Потому что придется либо признавать, что отравили власти, либо что власти потеряли контроль над "новичками" с полониями и такие вещества стали доступны для неизвестно кого еще.
А дать ему помереть под надуманным предлогом "нетранспортабельности" - по сути, взять на себя еще одно политическое убийство и стать еще более нерукопожатым. Конечно, мамзеркаДыркин предоставит любое нужное количество "исполнителей" и даже назначит сбежавшего "заказчика", ему не впервой, - но в это уже мало кто поверит…\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Острый панкреатит!