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Четверть украинцев - за "особый статус" для Донбасса, две трети - за компромиссы ради мира, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

Четверть украинцев - за

Сторонников и противников предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса" в Украине практически поровну. 20% считают, что ради мира можно идти на любые компромиссы, почти половина - на некоторые компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.

26,7% респондентов сказали, что поддерживают идею предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса". Еще 6,9% украинцев готовы поддержать такое решение, если его одобрит политик или партия, которым они доверяют.

26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса. 15,5% согласны на "особый статус" в случае восстановления в регионе действия Конституции и законов Украины, 9,2% - в случае введения на Донбасс миротворцев.

Четверть украинцев - за особый статус для Донбасса, две трети - за компромиссы ради мира, - опрос Деминициатив 01

Что касается готовности идти на компромиссы ради достижения мира, 20% опрошенных сказали, что готовы на любые компромиссы. 48,3% украинцев допускают некоторые компромиссы. 21,7% украинцев считают, что установить мир на Донбассе возможно только с позиции силы - если победит одна из сторон.

Четверть украинцев - за особый статус для Донбасса, две трети - за компромиссы ради мира, - опрос Деминициатив 02

Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов. Погрешность не превышает 2,3%.

Автор: 

опрос (2818) социология (530) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+69
*****! кто, где и когда эти опросы проводят???!!!! меня лично никто не спрашивал!!!
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21.08.2020 15:46
+32
20% считают, что ради мира можно идти на любые компромиссы

Кугуты, живущие по принципу "все, что общее - ничье". Эти за колбасу и маму родную продадут.
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21.08.2020 15:47
+26
Четверть украинцев - за "особый статус" для Донбасса, две трети - за компромиссы ради мира, - опрос "Деминициатив" - Цензор.НЕТ 5982
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21.08.2020 15:49
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Страница 2 из 2
О. Знову пішло бабло в маніпуляивні контори.
Зараз нам почнуть розповідати, як начебто ми бажаємо миру з під.рашкою і мріємо, щоб ордло прийшло до нас. А більше всього ми хочемо відбудувати ордло, зруйноване й розграбоване кацапами, за власні гроші.
Чи може "опитування" там і проводять?
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21.08.2020 16:28 Ответить
За РЕЗЕРВАЦИЮ, особый статус гандонии
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21.08.2020 16:28 Ответить
Чверть українців - за "особливий статус" для Донбасу, дві третини - за компроміси заради миру, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 2905
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21.08.2020 16:29 Ответить
зомбоопросы - опоросы!
а теперь там же спросите чей Крым и на кого напала Украина...
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21.08.2020 16:32 Ответить
В Україні живуть українці, москалі та малороси, але я чомусь думав , що українців все ж таки більше.
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21.08.2020 16:36 Ответить
Главное "правильно" задать вопрос. Второе - знать мнение заказчика. А главное спросите на какие компромиссы готова идти Расея и Дырляндия. Про это я не слышал ни от Зеленого харанта, ни от красного пердуна Кравчучки
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21.08.2020 16:44 Ответить
Каких компромиссов ждут рашисты от Украины известно. А какие компромиссы предлагает Расея с Лугандоном нет ни в одном источнике
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21.08.2020 16:41 Ответить
А кто готов оплачивать особый статус из своего кармана? Наверное процентов 90, угадал? 😁
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21.08.2020 16:43 Ответить
Только зона и самовыживание.
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21.08.2020 16:51 Ответить
интересно, какой идиот высерает эти опросы? кроме смеха это дерьмо ничего не вызывает
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21.08.2020 16:53 Ответить
Плати, замовляй і отримаєш результат.
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21.08.2020 16:56 Ответить
А на питання, що собою являє "особий статус ОРДЛО" з опитаних можуть відповісти правильно.
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21.08.2020 16:54 Ответить
А може продажні соціологи запитали б ,чи згідні українці з своєї кишені фінансувати зруйнований і розкрадений росією Донбас , чи має росія вивести свої бандформування і чи потрібна ракова пухлина Україні ?
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21.08.2020 17:00 Ответить
Не читал статью, но выскажу свое мнение. Я бы за компромиссы, они помогают избежать жертв. Но с засрашкой компромиссов быть не может, они как всегда обманут...народец такой. Выйдет не так как будет договорено, а как выгодно только им.
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21.08.2020 17:04 Ответить
згідно дзвонової кривої, 75% населення це дурні і сіряки по IQ. Тільки 25% населення визначає прогрес людської цивілізації. Але, в умовах демократії вирішальний голос належить бовдурам. Ось у нас, з самого початку Незалежності, ці 75% штовхали країну у болото.
1. Контроль над кордоном.
2. Виселення всіх в Московію, хто в'їхав в ОРДЛО і в Крим після 2014 року.
3. "Зачистка" від тих, хто стріляв у наших бійців і громадян. Позбавлення права голосу всіх, хто отримав російські паспорти.
4. 5 років дерашизації.
5. Вибори з участю тільки загальноукраїнських партій. Навіть на місцевому рівні.
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21.08.2020 17:09 Ответить
5 лет - дерашизации , это мало, как минимум 25-20.пока совок не выздыхает окончательно.
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21.08.2020 17:23 Ответить
Хачю особую льготную зону своей улице !
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21.08.2020 17:11 Ответить
на жаль, ця соціологічна служба давно, ще за януковоча, перетворилась на бюро замовлень. Довіряти їй - себе не поважати
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21.08.2020 17:16 Ответить
Особый статус Донбасса и его восстановление выльется в сумму, исчисляемой десятками миллиардов долларов, а это означает, что нынешние пенсионеры пусть забудут о полноценном повышении пенсий до конца жизни! А будущие пенсионеры даже пусть и не помышляют о безбедной старости и полноценной пенсии! Так же это касается размеров оплаты труда бюджетной сферы! Вот это должны знать те, кто за компромиссы, за мир любой ценой и т.д. После этого проводите опрос!
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21.08.2020 17:18 Ответить
Опрос проводился среди жителей Донеца и Луганска. Поэтому это не опрос, а опорос
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21.08.2020 17:19 Ответить
Хватит нас лживыми рейтингами бомбить.Пошла в ход рейтинговая артподготовка,щоб проще было Кравчуку и Фокину общество через колено ломать.Вносят сомнения,разброд и шатания в общественную повестку.Никаких статусов Домбабве быть не может!Может быть только один статус.Территория оккупированная москалями через проксисилы из местных гауляйтеров
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21.08.2020 17:29 Ответить
Ложь. Или вокруг одни пи@арасы. Что неприемлемо с точки зрения здравого смысла.
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21.08.2020 17:31 Ответить
До задницы этот особый статус!
Это уловка политиков, так же как и миротворцы в современных реалиях.
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21.08.2020 17:33 Ответить
брешуть - як собаки
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21.08.2020 17:33 Ответить
А я виключно за те щоб знищити всіх російських окупантів, а потім відновлення на окупованих територіях укрїнського суверенітету.
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21.08.2020 17:43 Ответить
беда не в том что в Беларуси - 79% фальшивых голосов за Лукашенко.
А в том что в Украине - 73% реальных голосов - за Зеленского...
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21.08.2020 17:56 Ответить
Чверть українців - за "особливий статус" для Донбасу, дві третини - за компроміси заради миру, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 556

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21.08.2020 18:00 Ответить
Ради мира идти на все уступки ...
Вы сукины дети не заслужили страну, холуи ****
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21.08.2020 18:03 Ответить
Асобий статус це - : Фільтр. лагеря , а далі 10 років позбавлення всіх хто проживав в окупаціі право голоса на виборах , о то такій має бути цей асобий статус
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21.08.2020 18:07 Ответить
Все пытаюсь вспомнить исторический пример и не как не могу ( историю создания СССР и ее эксперименты не в счет) Может кто подскажет, хотя сомневаюсь. Ну вот идет война ( как бы ее не назвать), враг по факту в десятки раз сильнее побеждает, и оккупирует ряд территорий ( в нашем случае это Крым и часть Донбасса), по факту отвоевать эти территории не возможно. Ну и что в этом случае происходило обычно. Либо враг создавал на оккупированных территориях " независимые государства" как японцы в Маньчжурии в свое время или сейчас Раша создала Абхазию, Юж. Осетию, Приднестровье, или Турция - "республику Северного Кипра", или Армения " республику Карабах".. Тут все понятно и таких примеров тьма в истории и не только современной. Множество примеров когда победивший враг присоединял захваченные территории и объявлял их своими ( ну таких примеров большинство) Бывали случаи захвата территорий и по факту присоединение но которые не были признаны страной у которой они были ( например Северный Кашмир Индии сейчас под Пакистаном и т.д своего рода " замороженный конфликт") тоже не единичные случаи ( ну это типа как у нас сейчас Крым и ОРДЛО под Рашей но ни мы ни мировое сообщество это не признаем) Были случаи полного захвата и присоединения государств с видимостью их " добровольного вхождения" ( достаточно захват СССР Прибалтики в 1939 году СССР. Была просто аннексия других стран целиком ( пример Люксембурга, Польши, Австрии в 1939 году) Были примеры попадание проигравшей страны в политическую зависимость от врага.. В общем всякие примеры и факты. Но вот не могу вспомнить что бы враг захватив часть территории хотел всучить ее обратно , но по факту сохраняя там контроль, в дальнейшем расширяя ее территориально до админ границ областей а это увеличении зоны оккупации по факту процентов на 65 ( ранее не захваченных и не удивляйтесь именно и ожидается) и по факту ставя таким образом все государство в состояние постепенного разложения, распада и последующего захвата.. Так вот подобного я что то в истории не припомню Может кто вспомнит. Так вот лучше потерять часть чем все. Ни каких к черту статусов.
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21.08.2020 18:08 Ответить
Опрос проводили в донецкой области?
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21.08.2020 18:17 Ответить
В итоге, 73% говна у нас в стране.
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21.08.2020 18:46 Ответить
Оприлюднення всіляких «опросов» такого типу-це вже підрив державної цілосности.Тягне на держзраду.
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21.08.2020 18:52 Ответить
Напьорсточники вирішили гарно упакувати свої політичні фокуси. Спочатку Кравчук,потім "соцопитування" і все це синхронно. Зелені ублюдки розвалили все .
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21.08.2020 18:54 Ответить
Хотілося б почути думку тут на форумі хоч одного із "опитуваних".
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21.08.2020 19:09 Ответить
А яка тут думка? все зрозуміло, війна наближаєтся до кінця.
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21.08.2020 19:35 Ответить
До переможного чи капітулянського?
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21.08.2020 20:30 Ответить
Цікаво було б зразу ж за ініціативи всіх патріотичних організацій оплатити щоб такі ж самі дослідження зробили якась дуже солідна іноземна контора з офігенною репутацією і оприлюднити її результати. Тому що зважаючи на 73% я вже нічому не дивуюсь.
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21.08.2020 21:06 Ответить
опрос розовых пони, от нелоха
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21.08.2020 21:25 Ответить
Это еще раз демонстрирует уровень интеллекта у населения Украины. Как в фильме про Ивана Васильевича, который меняет профессию:- "да пущай забирают, государство не обеднеет!" Ума не хватает понять, после ОРДЛО-"особый статус" потребует регион за регионом... И что останется?
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21.08.2020 21:54 Ответить
НЕ БРЕШИТЕ - АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО - ЗА ИЗОЛЯЦИЮ ЛУГАНДОНА И ДОНБАБВЕ.. ТАМ ПОЛНО СЕПАРАТЮГ, НЕНАВИДЯЩИХ УКРАИНУ..
дамбас в Украине - нужен только ахметовым, которые из бюджета Украины получают дотации, имеют дешевую рабочую силу, и впаривают ненужный уголь по бешенным деньгам гражданам Украины..
а еще- никак не нажравшийся ахметов - бредит присвоить миллионы, которые будут, якобы, выделены для восстановления этой скотобазы дамбабвы..
лугандон - сам выбрал войну и рускамир, пусть и живет в этом пукинском фашистском рускамире))
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21.08.2020 22:03 Ответить
Все, к чему причастен центр разумкова - не заслуживает никакого доверия. Однозначно
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21.08.2020 23:36 Ответить
Чверть українців - за "особливий статус" для Донбасу, дві третини - за компроміси заради миру, - опитування "Демініціатив" - Цензор.НЕТ 2034
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22.08.2020 00:17 Ответить
Результаты вполне прогнозируемые .
Разумеется у Пе самый патриотичный електорат , бо до самого что ни на есть упора ! Ничего кроме АрМоВиРа этих студентов-гуманитериев, журналистов , художников , поэтов и лингвистов не колышет - какая промышленность , ничего о ней слышать не хочу ... экономика - шмекономика . Один такой мне с пеной у рта доказывал, шо пенсии это "софковый пережиток" и регулирование минималки - тоже .
Другая бурно радовалась "чешскому" газу уверяя всех , шо вот теперь ***** ни сможет перекрыть газ Украине . Когда я достал карту и попросил показать , как это технически выглядит и шо газ запустить реверсом так вот пшиком пальца ну никах - реверс , а зачем . В воображении девицы виделось , шо Чехия эт как Саудия или Ливия , там из земли скважины с газом ровно того же состав , шо и в Раиси ... Ну про состав , эт я про себя земетил : загружать милую головку искренне верящей ящику девушке не стал столь "мелкими" деталями .
Кстати , вот замечательная "важко відповісти" ... не песня , а пункт - особенно по "Лехайму" и "ЕС" , каждая из трико выпрыгивает , шо бы доказать , шо это главное в их программах : а часть их же лохотрата даже не знает , за шо голует или даже голосует совсем наоборот . Я понимаю "Батькивщина" на патриотической части специально меньше пиарится да ещё и "бабушкам Юли" важны тарифы и пенсии ... Но тем не менее , шобы разные любители Пети не вещали , но выобрцы "Батькивщины" в среднем намного более радикально патриотичны , ем избиратели того же "Голоса" : против любого компромиса с *****м "по особому статусу" более чем каждый третий , а в "Голосе" только каждый пятый (чуть больше) . Но даже в "СН" больше -- каждый четвертый . Но даже в ЕС такую категоричность поддерживают далеко не все , а лишь 50.4% . Правда и в ОПзЖ похожий треш с исбирателями ... Бо сколько оне не агитировали за "мир любой ценой" такую хрень поддерживает лиль 48% из избирателей . И о "чудо" , даже у избирателй "ЕС" есть голосующее (5.9%) , которые перепутали програмки с "ОПзЖ" . Какое оне не читают программы -- хуже оне не слушают своих лидеров хоть иногда . Контроверсивный ответ : "шо мир возможен только через победу силой" поддержали лишь 45% с ЕС и цельных 4.3% с "Лехайма" .
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22.08.2020 00:32 Ответить
Но эти 4.3% от ОПзЖ , шо топят шо мир токо через пебеду в войне - оне явные фавориты на премию им. Чарльза Дарвина . Конечно , первое что приходит на ум оне ждут ***** на танке . Но разрушенные Донецк и Луганск их не трогают . Хотя шобы подобное было у них дома ? Шобы их дома и были линией фронта и огневой точкой ?!
Тогда это уже диагноз . Но и контроверсивный вариант не меньший отжиг , шо мол всегда были за РыГов , а программа их не важно какая !
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22.08.2020 00:55 Ответить
Ложь.
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22.08.2020 07:46 Ответить
Так, кідараси почали зомбувати бидло на предмет "встановлення миру за любу ціну".
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22.08.2020 08:47 Ответить
Эти левые опросы похоже на какой то пророссийский вброс, и желательно проверить тех кто его вбросил в сми, с одной лишь целью, заставить поверить , согласиться и принять что большинство украинцев согласны принять условия ************ по Донбассу.
Впрочем 73% же нашлось идиотов кто согласился чтобы клоун правил страной.
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22.08.2020 12:54 Ответить
Брехня !! Бо навіть довбонуті на всю голову виборці зебіла розоміють, що надав особливий статус , та різні компроміси , прийдеться за відновлення окупованнного Донбасу платити з їх кишень , а не росії , тому це опитування-брехня !!
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22.08.2020 13:09 Ответить
Чо там говорити .., стіна ..., немае тепер сил Україна приймати це болото.
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22.08.2020 13:34 Ответить
Навіть тому, що тормозів багато,...опзж зараз мае 23% , а з болотом будуть мати всі 51% .., і для чого майдани ,.. застряне країна між часі ...
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22.08.2020 13:37 Ответить
Не від величини позитив , а від якості ...!!!!!
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22.08.2020 13:39 Ответить
Заради миру . Потрібно іти на любий компроміс ... відправити всіх опзж і їх прихильників на вокзал в Рашку..,і настане мир.., бо саме вони роздражитель.., і саме на них ставить Рашка...
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22.08.2020 13:44 Ответить
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