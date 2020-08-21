Четверть украинцев - за "особый статус" для Донбасса, две трети - за компромиссы ради мира, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА
Сторонников и противников предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса" в Украине практически поровну. 20% считают, что ради мира можно идти на любые компромиссы, почти половина - на некоторые компромиссы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.
26,7% респондентов сказали, что поддерживают идею предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса". Еще 6,9% украинцев готовы поддержать такое решение, если его одобрит политик или партия, которым они доверяют.
26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса. 15,5% согласны на "особый статус" в случае восстановления в регионе действия Конституции и законов Украины, 9,2% - в случае введения на Донбасс миротворцев.
Что касается готовности идти на компромиссы ради достижения мира, 20% опрошенных сказали, что готовы на любые компромиссы. 48,3% украинцев допускают некоторые компромиссы. 21,7% украинцев считают, что установить мир на Донбассе возможно только с позиции силы - если победит одна из сторон.
Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов. Погрешность не превышает 2,3%.
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Зараз нам почнуть розповідати, як начебто ми бажаємо миру з під.рашкою і мріємо, щоб ордло прийшло до нас. А більше всього ми хочемо відбудувати ордло, зруйноване й розграбоване кацапами, за власні гроші.
Чи може "опитування" там і проводять?
а теперь там же спросите чей Крым и на кого напала Украина...
1. Контроль над кордоном.
2. Виселення всіх в Московію, хто в'їхав в ОРДЛО і в Крим після 2014 року.
3. "Зачистка" від тих, хто стріляв у наших бійців і громадян. Позбавлення права голосу всіх, хто отримав російські паспорти.
4. 5 років дерашизації.
5. Вибори з участю тільки загальноукраїнських партій. Навіть на місцевому рівні.
Это уловка политиков, так же как и миротворцы в современных реалиях.
А в том что в Украине - 73% реальных голосов - за Зеленского...
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Вы сукины дети не заслужили страну, холуи ****
дамбас в Украине - нужен только ахметовым, которые из бюджета Украины получают дотации, имеют дешевую рабочую силу, и впаривают ненужный уголь по бешенным деньгам гражданам Украины..
а еще- никак не нажравшийся ахметов - бредит присвоить миллионы, которые будут, якобы, выделены для восстановления этой скотобазы дамбабвы..
лугандон - сам выбрал войну и рускамир, пусть и живет в этом пукинском фашистском рускамире))
Разумеется у Пе самый патриотичный електорат , бо до самого что ни на есть упора ! Ничего кроме АрМоВиРа этих студентов-гуманитериев, журналистов , художников , поэтов и лингвистов не колышет - какая промышленность , ничего о ней слышать не хочу ... экономика - шмекономика . Один такой мне с пеной у рта доказывал, шо пенсии это "софковый пережиток" и регулирование минималки - тоже .
Другая бурно радовалась "чешскому" газу уверяя всех , шо вот теперь ***** ни сможет перекрыть газ Украине . Когда я достал карту и попросил показать , как это технически выглядит и шо газ запустить реверсом так вот пшиком пальца ну никах - реверс , а зачем . В воображении девицы виделось , шо Чехия эт как Саудия или Ливия , там из земли скважины с газом ровно того же состав , шо и в Раиси ... Ну про состав , эт я про себя земетил : загружать милую головку искренне верящей ящику девушке не стал столь "мелкими" деталями .
Кстати , вот замечательная "важко відповісти" ... не песня , а пункт - особенно по "Лехайму" и "ЕС" , каждая из трико выпрыгивает , шо бы доказать , шо это главное в их программах : а часть их же лохотрата даже не знает , за шо голует или даже голосует совсем наоборот . Я понимаю "Батькивщина" на патриотической части специально меньше пиарится да ещё и "бабушкам Юли" важны тарифы и пенсии ... Но тем не менее , шобы разные любители Пети не вещали , но выобрцы "Батькивщины" в среднем намного более радикально патриотичны , ем избиратели того же "Голоса" : против любого компромиса с *****м "по особому статусу" более чем каждый третий , а в "Голосе" только каждый пятый (чуть больше) . Но даже в "СН" больше -- каждый четвертый . Но даже в ЕС такую категоричность поддерживают далеко не все , а лишь 50.4% . Правда и в ОПзЖ похожий треш с исбирателями ... Бо сколько оне не агитировали за "мир любой ценой" такую хрень поддерживает лиль 48% из избирателей . И о "чудо" , даже у избирателй "ЕС" есть голосующее (5.9%) , которые перепутали програмки с "ОПзЖ" . Какое оне не читают программы -- хуже оне не слушают своих лидеров хоть иногда . Контроверсивный ответ : "шо мир возможен только через победу силой" поддержали лишь 45% с ЕС и цельных 4.3% с "Лехайма" .
Тогда это уже диагноз . Но и контроверсивный вариант не меньший отжиг , шо мол всегда были за РыГов , а программа их не важно какая !
Впрочем 73% же нашлось идиотов кто согласился чтобы клоун правил страной.