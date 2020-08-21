Четверть украинцев - за "особый статус" для Донбасса, две трети - за компромиссы ради мира, - опрос "Деминициатив". ИНФОГРАФИКА

Сторонников и противников предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса" в Украине практически поровну. 20% считают, что ради мира можно идти на любые компромиссы, почти половина - на некоторые компромиссы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.

26,7% респондентов сказали, что поддерживают идею предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса". Еще 6,9% украинцев готовы поддержать такое решение, если его одобрит политик или партия, которым они доверяют.

26,8% принявших участие в опросе считают, что ОРДЛО не должно иметь никакого особого статуса. 15,5% согласны на "особый статус" в случае восстановления в регионе действия Конституции и законов Украины, 9,2% - в случае введения на Донбасс миротворцев.

Что касается готовности идти на компромиссы ради достижения мира, 20% опрошенных сказали, что готовы на любые компромиссы. 48,3% украинцев допускают некоторые компромиссы. 21,7% украинцев считают, что установить мир на Донбассе возможно только с позиции силы - если победит одна из сторон.

Исследование было проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов. Погрешность не превышает 2,3%.