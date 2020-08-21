В Ассоциации КУБ объяснили, за счет чего реформа ГАСИ снизит коррупцию в строительстве

Реформа ГАСИ должна включить в законодательство "принцип альтернативности, считают в КУБ.

Принцип альтернативности должен стать одним из важнейших элементов законодательных изменений, необходимых для продолжения реформы градостроения, поскольку без него крайне сложно решить главные задачи реформы – ликвидацию коррупции в отрасли, создание стимулов для развития градостроения и повышение качества строительных работ.

Такое мнение высказали представители Ассоциации "Кола українських будівельників", пишет "КУБ-Інфо".

Издание отмечает, что встреча власти и участников строительного рынка под председательствованием Премьер-министра Дениса Шмыгаля, которая состоялась ко Дню строителя, показала, что особенно активно застройщики поддержали внедрение в законодательство так называемого "принципа альтернативности", то есть предоставления застройщику права выбора в процессе осуществления строительной деятельности.

Как отметил глава совета Ассоциации "Кола українських будівельників" Юрий Кватерчук, застройщики, объединенные в ассоциацию КУБ, "безоговорочно поддерживают предложение дать им право самим выбирать контролирующий орган".

Согласно проекту законодательных изменений, которые подготовили в Верховной Раде, контроль над процессом строительства может осуществлять на выбор застройщика либо одно из восьми межтерриториальных подразделений Государственной инспекции градостроения, либо специализированное управление архитектуры и строительства органа местного самоуправления.

"Уверен, от этого выиграют не только застройщики. Ведь возможность выбирать органы контроля – это не только удобство для застройщиков, хотя и это немаловажно. Это отсутствие монополии на проверки у одного государственного органа. А там, где есть монопольное право обязательно будут и злоупотребления, и коррупция. Если застройщики будут сами выбирать, кто их контролирует, будет меньше бюрократических проволочек на стадии строительных работ, и объекты будут сдаваться быстрее", - прокомментировал ситуацию Юрий Кватерчук.

Также он добавил, что члены ассоциации выступают и за то, чтобы в случае возникновения осложнений во время проверки, застройщики имели право поменять контролирующий орган. "Это значительно уменьшит коррупционные риски, но в целом не ухудшит качество контроля", - уверен Юрий Кватерчук.

Также, застройщики поддерживают введение в законодательство принципа экстерриториальности, то есть права девелоперов регистрировать и получать разрешение на строительство в любой точке страны, без привязки к месту строительства. "Это будет экономить застройщику время и средства. Зачем ехать получать разрешение на строительство например в Днепр, если это можно сделать в Киеве, где расположен головной офис компании?", - спрашивает глава Ассоциации КУБ.

Напомним, реформа градостроительства, инициированная Президентом Владимиром Зеленским и Премьер-министром Денисом Шмыгалем в начале этого года. Первым шагом реформы стала ликвидация Государственной архитектурно-строительной инспекции, которую высшее руководство страны назвало "коррупционным клещем" и "гнойником коррупции". 13 марта 2020 года Кабмин принял постановления о ликвидации ГАСИ и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ. В настоящее время в Верховной Раде идет работа над законодательными изменениями, которые позволят новым органам заработать на полную мощность.