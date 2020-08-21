У более чем 20 чиновников горсовета Львова подтвердили COVID-19, - депутат горсовета Адамик
Коронавирус подтвержден у более чем 20 руководящих чиновников Львовского горсовета.
Об этом сообщил в Фейсбуке председатель фракции партии "ЕС" во Львовском городском совете Петр Адамик, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев Covid-19 обнаружили у более чем 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного депутата", - написал Адамик.
По его данным, инфицированы два заместителя мэра, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, их заместители.
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"Все они сдали ПЦР-тесты и получили позитивный результат. Именно в связи с превращением городских властей в очаг коронавируса в городе была перенесена сессия горсовета", - утверждает Адамик.
В городском совете заявление Адамика пока не комментируют.
На 21 августа была запланирована сессия Львовского городского совета, в повестке дня которой насчитывается более 400 вопросов. Но 20 августа по решению коллегии сессию перенесли.
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