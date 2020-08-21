У более чем 20 чиновников горсовета Львова подтвердили COVID-19, - депутат горсовета Адамик

Коронавирус подтвержден у более чем 20 руководящих чиновников Львовского горсовета.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель фракции партии "ЕС" во Львовском городском совете Петр Адамик, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 21 августа только подтвержденных случаев Covid-19 обнаружили у более чем 20 чиновников руководящего звена Львовского горсовета. Среди депутатов коронавирус подтвердили только у одного депутата", - написал Адамик.

По его данным, инфицированы два заместителя мэра, представитель секретариата горсовета, руководители департаментов и управлений, их заместители.

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"Все они сдали ПЦР-тесты и получили позитивный результат. Именно в связи с превращением городских властей в очаг коронавируса в городе была перенесена сессия горсовета", - утверждает Адамик.

В городском совете заявление Адамика пока не комментируют.

На 21 августа была запланирована сессия Львовского городского совета, в повестке дня которой насчитывается более 400 вопросов. Но 20 августа по решению коллегии сессию перенесли.

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