Нацсовет ТРВ назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за трансляции песни с грубой лексикой
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.
Мониторинг вещания радио вещателя за 17.07.2020 зафиксировал трансляцию (в 06.08) песни "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых слов и выражений (обсценной лексики).
Во время внеплановой проверки будет выяснено соблюдение "Радио Шансон" части первой и части второй статьи 62, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизациям запрещается распространять, а также анонсировать программы и передачи , которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних, кроме как в течение эфирного времени в суточном отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом.
Пожалуйста, подождите...
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Вже ДУЖЕ ДАВНО треба це зробити.
ЇЇ номінальний власник великий путріот Микола Баграєв.
«ТА́ВР Ме́діа» - один з найбільших (30 %) радіохолдингів України.
Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
Компанія включає 8 радіостанцій: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» , «Radio Jazz», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
Вони в упор не бачать нормальної української музики.
Якщо щось і давали в ефір, то самий відстій. Напевно спеціально, щоб створити враження, що нічого достойного українського немає.
Ведь так нужно поступать с теми, у кого вкусы отличные от Вашего?
Простий приклад: Pink Floyd незрівнянно, якісно, есенціально вищий за групу "бутырка".
А також це національна расєйска забава. Вони для пляшки знаходять багато застосувань)
І на тому спасибі, чоловіче.
Принаймні вже добре, що не слухаєш цю гидоту.
Но Вьі не мучайтесь, у меня и времени нет для дискуссий, поэтому пока ВСЕ.
Але розумієш, у чому річ... Додати сюди слухачів шансону та кацапської попси - це все одно що долучити копрофагів до різноманітних гурманів. Комусь більше подобається українська кухня, іншим смакує китайська, японська, мексиканська тощо... І тут раптом тиць п*здиць - а ось цим до вподоби їсти лайно. Причому не у себе вдома - ніт, для них треба зробити копроресторани і фекальні кафе, толерантно ставитись до лайножерства в обід на роботі, на вулицях і в транспорті нехай ГЕГЕГЕ жеруть...
Суть упіймав? Копрофагія - це патологія, а не "смаки і вподобання".
Так званий "русский шансон" - це "музичний" еквівалент копрофагії. І так, щоб слухати його - дійсно треба бути ватою, для якої ближче бидложиття расєйського типу.
Навіть не смішно. У кого є власна думка - таке лайно не вживають.
Ґавудиторія "радио шансон" - там власну думку якраз не поважають ("чё, самый особенный, ёпта?") У них моделі поведінки - "как все", "шоб как у людей", "по-нашему, по-простому", і ще "па панятиям". Там треба бути стандартним і спрощеним організмом у треніках та з цицькою дешманського пиваса.
А більш культурних та адекватних людей, які слухали б "шансон"... пардон, не бачив.
"Не сидел - не мужик! Надо на зоне отсидеть, шоб жизнь понять!"
(с) типовий представник ґавдиторії "радио шансон"
А без цього ж там у них, нєзачьот.
Я радио уже не включаю, противно.
Кстати, попробуй и в интернете ничего не читать и не писать на языке аХрессора
Я ж не песни по радио кручу, верно?
Нравятся мне такие дебилы как ты, принцыпиальные! 😁😁😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍
Навіщо жерти те, чим харчуються ківсяки цього світу?
А популяризация уголовной романтики не смущает?
Це ж яке має бути зуйове життя...
https://www.youtube.com/watch?v=1ovOrRCd3GU