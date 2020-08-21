Нацсовет ТРВ назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за трансляции песни с грубой лексикой

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.

Мониторинг вещания радио вещателя за 17.07.2020 зафиксировал трансляцию (в 06.08) песни "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых слов и выражений (обсценной лексики).

Во время внеплановой проверки будет выяснено соблюдение "Радио Шансон" части первой и части второй статьи 62, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизациям запрещается распространять, а также анонсировать программы и передачи , которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних, кроме как в течение эфирного времени в суточном отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом.

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