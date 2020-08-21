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Нацсовет ТРВ назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за трансляции песни с грубой лексикой

Нацсовет ТРВ назначил внеплановую проверку радио

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку радио "Шансон" из-за трансляции песни с использованием грубых слов и выражений во время, когда ее могли услышать дети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета по ТРВ.

Мониторинг вещания радио вещателя за 17.07.2020 зафиксировал трансляцию (в 06.08) песни "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской с использованием грубых слов и выражений (обсценной лексики).

Во время внеплановой проверки будет выяснено соблюдение "Радио Шансон" части первой и части второй статьи 62, пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", согласно которым телерадиоорганизациям запрещается распространять, а также анонсировать программы и передачи , которые могут повредить физическому, интеллектуальному и духовному развитию несовершеннолетних, кроме как в течение эфирного времени в суточном отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с ограниченным доступом.

Также читайте: Российской блатной группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину, - СБУ

Автор: 

мат (88) Нацсовет ТРВ (572) шансон (34)


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Топ комментарии
+33
Та закрийте нахій цю кацапсько-жлобсько-вуркаганську помийку.
Вже ДУЖЕ ДАВНО треба це зробити.
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21.08.2020 16:32
+23
Закрити нах цю помийку яка не має ніякого відношення до України!
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21.08.2020 16:33
+14
Закрити нах цю РОСІЙСЬКУ помийку
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21.08.2020 16:35
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Правила форума Совет форумчан
Та закрийте нахій цю кацапсько-жлобсько-вуркаганську помийку.
Вже ДУЖЕ ДАВНО треба це зробити.
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21.08.2020 16:32 Ответить
Закрити нах цю помийку яка не має ніякого відношення до України!
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21.08.2020 16:33 Ответить
Закрити нах цю РОСІЙСЬКУ помийку
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21.08.2020 16:35 Ответить
Сейчас твой коммент наберёт больше всех лайков
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21.08.2020 16:35 Ответить
Можно, вместо закрытия, предложить крутить по 10-ть раз на сутки (в прайм-тайм) известный хит харьковских ультрас !
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21.08.2020 16:36 Ответить
Хорошее предложение.
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21.08.2020 16:38 Ответить
Дуже давно, ще у 1654 р.?
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21.08.2020 16:36 Ответить
Там цілий холдінг прокацапських помийок, що обидлячують українців.
ЇЇ номінальний власник великий путріот Микола Баграєв.

«ТА́ВР Ме́діа» - один з найбільших (30 %) радіохолдингів України.
Генеральний директор - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігор Чернишов .
Компанія включає 8 радіостанцій: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82_FM «XITFM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D1%8F_FM «Мелодія FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81 «Relax» , «Radio Jazz», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D1%81 «Радіо Рокс» , https://uk.wikipedia.org/wiki/Kiss_FM_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) «КISS FM» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Русское радио Україна» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE «Наше радіо» .
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21.08.2020 16:37 Ответить
https://censor.net/user/194524 - i не кажи, усiх розстрiляти!!!
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21.08.2020 16:53 Ответить
Мене би влаштувало, щоб вони просто зникли, Толык.
Вони в упор не бачать нормальної української музики.
Якщо щось і давали в ефір, то самий відстій. Напевно спеціально, щоб створити враження, що нічого достойного українського немає.
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21.08.2020 16:58 Ответить
Ну, так я же и написал -

Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою - Цензор.НЕТ 4023
Ведь так нужно поступать с теми, у кого вкусы отличные от Вашего?
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21.08.2020 17:03 Ответить
Странные вкусы у тебя, Толык.
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21.08.2020 17:06 Ответить
Вы, леди, хотите со мной подискутировать о вкусах, у кого какой лучше? Может давайте проще - давайте подискутируем какой цвет лучше, красивее - красный, например или зелёный?
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21.08.2020 17:08 Ответить
Якщо говорити про музику - тут навіть дискутувати не треба. Все і так очевидно.
Простий приклад: Pink Floyd незрівнянно, якісно, есенціально вищий за групу "бутырка".
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21.08.2020 17:14 Ответить
"Бутилка"- улюблений гурт расєян.
А також це національна расєйска забава. Вони для пляшки знаходять багато застосувань)
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21.08.2020 17:24 Ответить
Нет ни малейшего желания дискутировать с человеком, одно имя которого настораживает, ТолЬІк.
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21.08.2020 17:26 Ответить
А вы, леди, не дискутируйте. Мне просто интересно как имя человека может настораживать? ) А если бы я взял себе ник ГрЫша - тоже насторожило бы? ))
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21.08.2020 17:54 Ответить
Враховуючи пристрасть до шансону - добре хоч не Толяпа. Або взагалі Ляпа Гундос.
І на тому спасибі, чоловіче.
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21.08.2020 18:18 Ответить
А разве я писал где то о том что слушаю шансон? ) Более того, я не то что не слушаю, он мне категорически не нравится. НО! Я уважаю чужой выбор и чужое мнение
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21.08.2020 18:58 Ответить
От з цього і треба було починати.
Принаймні вже добре, що не слухаєш цю гидоту.
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21.08.2020 22:52 Ответить
Конечно. Сначала вьі фанатеете от Любани Успенской и тюремного шансона с размазьіванием зековских слез и соплей о мамах, до которьіх им не бьіло дела на воле, а потом назьіваетесь Тольіком или Грьішей...
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21.08.2020 18:29 Ответить
Ну, хорошо. А если Федей или Ваней или Стыцьком или Мытьком, так будет лучше? )
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21.08.2020 18:59 Ответить
Последние два варианта тоже стремноватьіе...
Но Вьі не мучайтесь, у меня и времени нет для дискуссий, поэтому пока ВСЕ.
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21.08.2020 19:20 Ответить
Хм, прикольно. А Якщо назвуся Йваном чи Миколою чи Гнатом або Назаром - це щось змiнить? )) О! А якщо Джоном або Джорджем, тодi це буде добре? )
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21.08.2020 19:26 Ответить
Так.)
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21.08.2020 19:39 Ответить
И не говори, все кто не с нами или у кого есть своё мнение или не дай бог вкус свой - те вата, кацапы и тд
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21.08.2020 16:52 Ответить
Не пересмикуй. Ясен пінь, у людей різні смаки - наприклад, я переважно слухаю чорне та смертельне залізяччя, хтось різні інши види металу, року, електроніку, джаз, поп тощо...
Але розумієш, у чому річ... Додати сюди слухачів шансону та кацапської попси - це все одно що долучити копрофагів до різноманітних гурманів. Комусь більше подобається українська кухня, іншим смакує китайська, японська, мексиканська тощо... І тут раптом тиць п*здиць - а ось цим до вподоби їсти лайно. Причому не у себе вдома - ніт, для них треба зробити копроресторани і фекальні кафе, толерантно ставитись до лайножерства в обід на роботі, на вулицях і в транспорті нехай ГЕГЕГЕ жеруть...
Суть упіймав? Копрофагія - це патологія, а не "смаки і вподобання".
Так званий "русский шансон" - це "музичний" еквівалент копрофагії. І так, щоб слухати його - дійсно треба бути ватою, для якої ближче бидложиття расєйського типу.
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21.08.2020 17:11 Ответить
P.S.: "своё мнение" - це у кого, у пожирачів "шансону" власна думка?
Навіть не смішно. У кого є власна думка - таке лайно не вживають.
Ґавудиторія "радио шансон" - там власну думку якраз не поважають ("чё, самый особенный, ёпта?") У них моделі поведінки - "как все", "шоб как у людей", "по-нашему, по-простому", і ще "па панятиям". Там треба бути стандартним і спрощеним організмом у треніках та з цицькою дешманського пиваса.
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21.08.2020 17:29 Ответить
А почему ты их быдлом считаешь? Если человек слушает например реп - он тоже быдло. Научись уважать чужое мнение и чужие вкусы.
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21.08.2020 17:52 Ответить
Чиї смаки - оцих "громадян" на фото? Не вистачало ще вчитися щось там поважати.
А більш культурних та адекватних людей, які слухали б "шансон"... пардон, не бачив.

Нацрада ТРМ призначила позапланову перевірку радіо "Шансон" через трансляцію пісні з брутальною лексикою - Цензор.НЕТ 4128
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21.08.2020 18:10 Ответить
Надпись на фото твоя? ))
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21.08.2020 18:56 Ответить
Ніт. Знайшов вже у такому вигляді.
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21.08.2020 22:39 Ответить
Странно . "сваты" на 1+1 .
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21.08.2020 16:33 Ответить
Бубочкины денюжки
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21.08.2020 16:36 Ответить
"президента" Украины проверить не желаете за игру хером по клавишам и за гнусные шутки про страну, выбравшую его президентом??? Праведники ****... закрыли эту срань "шансон" уже за измывательство над самим понятием, да и забыли. Нет, ****, формулировки потребовались
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21.08.2020 16:34 Ответить
Проблема радио"шансон" в пропаганде уголовной тематики, для неокрепших умом и духом. Даже наРаше уже запретили движ "ауе" и ввели закон против "воров в законе", давно пора было, тоже самое и нас касается, а то вечно плетёмся в хвосте. Пора уже заканчивать с этими "романтиками" с большой дороги и их кукареками о "несправедливости режима" ,сидя на зоне
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21.08.2020 16:36 Ответить
+++++++++++++++

"Не сидел - не мужик! Надо на зоне отсидеть, шоб жизнь понять!"
(с) типовий представник ґавдиторії "радио шансон"
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21.08.2020 16:57 Ответить
Ну і само собою, пройти через: «Адін рас....»
А без цього ж там у них, нєзачьот.
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21.08.2020 17:05 Ответить
Незачьот і пікой в глаз
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21.08.2020 17:36 Ответить
Сначала слушает шансон потом по нарам скачет он.
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21.08.2020 16:36 Ответить
Песня "Старая" в исполнении Настасьи Самбурской. Слушать всем!🙂
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21.08.2020 16:36 Ответить
Меня ещё от Землян не закончило тошнить...
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21.08.2020 16:48 Ответить
Мож беремчастый?
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21.08.2020 16:54 Ответить
Нiт.
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21.08.2020 16:54 Ответить
проверялся тест полосками? )
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21.08.2020 16:56 Ответить
Расслабься, я не того пола)
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21.08.2020 17:05 Ответить
Хм, ну мало ли )
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21.08.2020 17:06 Ответить
Так спочатку преЗЕдента потрібно в полон взяти.
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21.08.2020 19:13 Ответить
в таком случаи и фоты с заседаний рады попадают под эти ограничения. их ведь тоже могут смотреть дети )
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21.08.2020 16:37 Ответить
Закрыть нахрен всё что вещает на языке агрессора!
Я радио уже не включаю, противно.
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21.08.2020 16:38 Ответить
Да да, и расстрелять тех, кто комменты на языке агрессора пишет )
Кстати, попробуй и в интернете ничего не читать и не писать на языке аХрессора
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21.08.2020 16:55 Ответить
Не хвилюйся браток, спілкусь на тому на якому вважаю за потрібне.
Я ж не песни по радио кручу, верно?
Нравятся мне такие дебилы как ты, принцыпиальные! 😁😁😁🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦👍👍👍
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21.08.2020 17:19 Ответить
Шансон зі своїм ресторанно-кримінальним репертуаром - інструмент насадження в Україні паростків руського миру. Українці, не слухайте цю прокремлівську помийку!
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21.08.2020 16:39 Ответить
Шансон надо закрыть за дебильный контент и пропаганду образа жизни русского мира.
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21.08.2020 16:39 Ответить
КАК вообще такая клоака имеет право быть?
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21.08.2020 16:46 Ответить
Мертвечука вже перевірили? Фсьо ОК?
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21.08.2020 16:46 Ответить
нормальная песня, обнаженная, под стать современным реалиям.
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21.08.2020 16:48 Ответить
Це ж в якому оточенні Ви живете? Троєщина? Кривий Ріг?
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21.08.2020 17:07 Ответить
в обычном, где воруют, убивают, нет доверия друг к другу. Песни просто отражают общество.
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21.08.2020 17:17 Ответить
Дивно. Я теж живу в звичайному світі і чомусь без такого цинізму. Ще в молодості я прийняв для себе правило згідно якого я ставлюсь до будь якої незнайомої людини як до порядної і гарної особи і лише тоді коли вона своїми діями доведе що негідна я змінюю ставлення і просто "перехожу на інший бік вулиці" повністю припиняючи будь які стосунки. Це досить ефективно. За все життя мені трапилось всього декілька реальних покидьків. Але люди які з негативною підозрою відразу починають ставитись до інших принижують їх кращі якості і врешті решт "чомусь" завжди оточені ворогами...
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21.08.2020 17:25 Ответить
Є багато незрівнянно кращої музики, що відображає концепцію "життя - біль".
Навіщо жерти те, чим харчуються ківсяки цього світу?
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21.08.2020 17:53 Ответить
А кто вам сказал что "Шансон" вообще радио???
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21.08.2020 16:54 Ответить
владімірскій централ ***** я в рот іпал такі пісні потрібно співати...
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21.08.2020 16:58 Ответить
кацяпи поняття шансон скомуніздили як завжди у французів правильна його назва-блатняк який виражає"духовну культуру"рузькава чілавєка....
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21.08.2020 17:01 Ответить
Я розумію коли пацан який вкрав порося і відсидів повертається в село і бажаючи видати себе за "кримінального авторитета" врубає щансон - це те ж саме жлобство яке змусило його красти порося... Не розумію водіїв або будівельників які тяжко працюють але ставлять "шансон" який зневажає будь яку чесну працю в принципі. Будь яка нормальна держава тексти які пропагують аморальний та кримінальний спосіб життя має забороняти для публічного використання. Той хто слухає таке є тупим дебілом за визначенням а той хто це ставить в ефір є хитрим і підступним ворогом чесного способу життя.
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21.08.2020 17:03 Ответить
А когда ТРВ будет заниматься своими прямыми обязанностями во время войны - бороться с антиукраинской промосковской деятельностью многих ТВ каналов принадлежащих Медведчуку, Фирташу, Ахметову, Коломойскому, на которых часто не услышишь ни слова о войне, о подвигах наших героев, о зверствах и преступлениях российских оккупантов, их кинофильмы вообще, как из другой планеты, ни слова о войне,о проблемах страны, как и вообще об Украине.
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21.08.2020 17:07 Ответить
Грубая лексика их смутила!
А популяризация уголовной романтики не смущает?
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21.08.2020 17:21 Ответить
К настоящему шансону этот расеянский блатняк имеет примерно такое же отношение как гонорар к гонорее.
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21.08.2020 17:57 Ответить
"Простий нарід" зазвичай каже - "люблю шансон, там за жизнь поют!"
Це ж яке має бути зуйове життя...
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21.08.2020 18:21 Ответить
А классная песня!
https://www.youtube.com/watch?v=1ovOrRCd3GU
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21.08.2020 18:40 Ответить
Лайно від злодіїв в законі і політичних корупціонерів , яке л'ється з 2000 року. Взагалі на FM передачі для розумово відсталих, таких у яких перемогла освіта від МВФ.
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21.08.2020 18:43 Ответить
Давно пора закрыть эту кацапскую хрень !
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21.08.2020 21:06 Ответить
Ви хочете позбавити українців великої російської культури? Нє вийдєт, ґаспада харошиї!
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21.08.2020 22:57 Ответить
Это не радиостанция, а клоака
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26.08.2020 13:02 Ответить
 
 