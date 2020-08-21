Сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году, - СВР
В Службе внешней разведки Украины заявляют что сотрудник, которого ГБР поймало на вывозе боеприпасов из зоны проведения Операции Объединенных сил, был уволен со службы еще в 2019 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СВР в Facebook.
"Служба внешней разведки информирует, что чиновник СВР, которого Государственное бюро расследований подозревает в вывозе боеприпасов из района проведения ООС, уволен со службы в прошлом году… В связи с этим считаем информацию, опубликованную пресс-службой Государственное бюро расследований, некорректной", - говорится в сообщении.
В Службе также отметили, что к документированию деятельности правонанушителя, кроме других правоохранительных структур, были задействованы следователи Национальной полиции с участием представителей управления внутренней безопасности СВР.
Ранее в пятницу пресс-служба ГБР распространила сообщение о том, что чиновник СВР и бывший военнослужащий пытались вывезти боеприпасы из зоны ООС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вы у Путина курсы в турборежиме берете