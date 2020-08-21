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Новости Силовики
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Сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году, - СВР

Сотрудник, пойманный на вывозе боеприпасов из зоны ООС, был уволен в 2019 году, - СВР

В Службе внешней разведки Украины заявляют что сотрудник, которого ГБР поймало на вывозе боеприпасов из зоны проведения Операции Объединенных сил, был уволен со службы еще в 2019 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СВР в Facebook.

"Служба внешней разведки информирует, что чиновник СВР, которого Государственное бюро расследований подозревает в вывозе боеприпасов из района проведения ООС, уволен со службы в прошлом году… В связи с этим считаем информацию, опубликованную пресс-службой Государственное бюро расследований, некорректной", - говорится в сообщении.

В Службе также отметили, что к документированию деятельности правонанушителя, кроме других правоохранительных структур, были задействованы следователи Национальной полиции с участием представителей управления внутренней безопасности СВР.

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Ранее в пятницу пресс-служба ГБР распространила сообщение о том, что чиновник СВР и бывший военнослужащий пытались вывезти  боеприпасы из зоны ООС.

Автор: 

боеприпасы (2328) оружие (10195) правоохранительные органы (2967) СВР (128) силовики (2797) ГБР (2964)


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Еготамнет!
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21.08.2020 16:48 Ответить
як завжди уволили заднім чіслом відмазалися короч...
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21.08.2020 16:53 Ответить
Какого хрена тогда он шатается на режимных объектах?
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21.08.2020 17:56 Ответить
Уволили и пожурили
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21.08.2020 17:57 Ответить
уволин в 2019 а хранил до сих пор что б вывезти
вы у Путина курсы в турборежиме берете
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21.08.2020 18:14 Ответить
Уволили задним числом.
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21.08.2020 18:55 Ответить
 
 