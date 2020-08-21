РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5576 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 813 97

В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи

В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи

Водохранилище, которое обеспечивает город водой, заполнено меньше чем на 1/5 часть. С 24 августа подача вода будет ограничена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

План ограничения поставок воды озвучил оккупационный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"В понедельник (24 августа) у нас отключение горячей воды и снижение потребления холодной. С 31 августа – это уже почти весь город на графике. С 7 сентября – третий этап. График подачи сокращается, где было 4 (часа в сутки подается вода. – Ред.) – станет 3 или 2. Где будет двухразовая – перейдет на один раз", – рассказал Баженов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина готова обеспечивать людей в оккупированном Крыму водой в случае гуманитарной катастрофы, - Шмыгаль

Глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что власти планируют установить возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для воды.

В Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище: там обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров. Плановое наполнение Симферопольского водохранилища составляет 36 млн кубометров воды, а сейчас там осталось 7 млн.

Также на Цензор.НЕТ: Гуманитарного кризиса с водой в оккупированном Крыму нет, - глава МИД Кулеба

"Если ничего не предпринять и не пойдут дожди, то вода может очень быстро закончиться", – отметил Баженов.

Автор: 

Крым (26360) Симферополь (657) вода (918)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Очень сочувствуем, переживаем и желаем держаться до последнего патрона
показать весь комментарий
21.08.2020 16:40
+25
Хоть камни из крана
показать весь комментарий
21.08.2020 16:41
+25
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 1916
показать весь комментарий
21.08.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень сочувствуем, переживаем и желаем держаться до последнего патрона
показать весь комментарий
21.08.2020 16:40 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2020 16:44 Ответить
Капли)
показать весь комментарий
23.08.2020 11:31 Ответить
Хоть камни из крана
показать весь комментарий
21.08.2020 16:41 Ответить
в руцком мире ,вода не главное счастье
удачи вам не братья
показать весь комментарий
21.08.2020 16:41 Ответить
таки да, главное "руцкий мир"...
показать весь комментарий
21.08.2020 17:11 Ответить
Скоро сбудется пророчество Геннадия Москаля.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:43 Ответить
Напомни.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:45 Ответить
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 1916
показать весь комментарий
21.08.2020 16:53 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2020 16:56 Ответить
... мочу путина )))
показать весь комментарий
21.08.2020 17:48 Ответить
пусть хоть сцаки лакают. Ушли на фуй - ну и пусть идут.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:44 Ответить
Это война и оккупация интервентами, а не "ушли".
показать весь комментарий
21.08.2020 16:49 Ответить
с окопа пояснюєш тьотє?
показать весь комментарий
21.08.2020 17:12 Ответить
Крысам вода по понедельникам камни с неба по вторникам
показать весь комментарий
21.08.2020 16:44 Ответить
И не только Сивферополь. На график потихоньку переводят практически весь Крым
показать весь комментарий
21.08.2020 16:44 Ответить
Их новости:

19.08 На «Крымском титане» произошел выброс в сернокислотном цехе
20.08 Крым остался без воды: опубликован график ее подачи
20.08 Крым переходит на почасовую подачу воды
21.08 Новая реальность: в Симферополе обещают установить баки с водой
20.08 Власти ожидают рост числа аварий на сетях после введения графиков водоснабжения в Симферополе
.......
показать весь комментарий
21.08.2020 16:49 Ответить
«Мы приняли ряд мер для того, чтобы наши жители были с водой. Глава республики выделил нам дополнительно 27,5 млн рублей, которые мы потратили на приобретение емкостей, - отметила Проценко. - 104 бака мы купили для школ и детских садов. По МКД (многоквартирным домам) и частному сектору - это 131 бак. Емкости будут стоять разного объема, по участкам, будут карты, оповещения, где находятся участки по подвозу воды».
Глава горадминистрации уточнила, что емкости для социальных объектов уже закуплены. «В детские сады и школы они уже развезены, и идет сбор, подключение насосов, кранов и врезка в систему», - подчеркнула она......

Вообщем -- за что боролись, то и летит с неба
показать весь комментарий
21.08.2020 17:49 Ответить
Козломордые бестолковые дегенераты так загаживают все оккупированные территории, что даже свой любимчик Крым не в состоянии водицей обеспечить
показать весь комментарий
21.08.2020 16:45 Ответить
Понимают видимо,что отдавать-придется.Поэтому-особо не вкладываются.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:50 Ответить
не ну а чо
показать весь комментарий
21.08.2020 16:45 Ответить
Зачем вода,когда есть камни с неба
показать весь комментарий
21.08.2020 16:45 Ответить
А шо на о. Позорных Крысоков проблема с водой? Я слышал ее решили давно - внедрили передовой опыт какой-то азиатской страны и закольцевали везде канализационные стоки с водопроводом. Рационально и экологично. Наверное в симферополе сломалась система - пусть чинят и пьют вволю!
показать весь комментарий
21.08.2020 16:45 Ответить
Фразу "мы хотим умереть в расии" можно дополнить "от сушняка и грязными".
показать весь комментарий
21.08.2020 16:45 Ответить
А колись Мєдвєдєв обіцяв кримчанам десятки опріснювальних установок. Зате тепер "русский дух" над півостровом перетвориться на русский сморід.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:46 Ответить
Помнится какие-то неадекваты мечтали умереть на родине(нарасейке), так вот и карты вам в руки, постарайтесь не упустить свой шанс подохнуть на родине.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:46 Ответить
Вечная классикаВ оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 4833
показать весь комментарий
21.08.2020 16:46 Ответить
Какие туристы, такая и классика!
показать весь комментарий
21.08.2020 16:51 Ответить
какой референдум, такой и калий!
показать весь комментарий
21.08.2020 17:00 Ответить
Сами нагадили и жалуются...такие смешные туристы.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:14 Ответить
лучше бы в Свиностополе, там ваты гораздо больше.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:46 Ответить
С водой каждый может, а вы без воды успейте помыться.
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 2143
показать весь комментарий
21.08.2020 16:47 Ответить
Крисчанам воду тричі на день по дві краплі в обидва ока.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:48 Ответить
"В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи" - Шаг номер раз.
Под предлогом гуманитаризма банда зелёных предателей (троян кремля) запускает воду оккупантам в Крым.
3. Дело в шляпе.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:48 Ответить
можно перебросить реки сибири, по газовьіх трубах, все равно не используются
показать весь комментарий
21.08.2020 16:48 Ответить
Если в кране нет воды, значит ее выпили бандеровцы!
показать весь комментарий
21.08.2020 16:49 Ответить
Эй, Крысчани! Не верьти - есть у вас вода! Полно воды!
Божией Росы от самого Верховного Вожака!
Вам за счастье такое питие колдырить, это только для вас, а остальным ********** боярышник.
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 3708
показать весь комментарий
21.08.2020 16:49 Ответить
кримнаши и по жизни бьіли вонючие, а теперь вонять будут еще больше.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:49 Ответить
Спасибо крымчанам - я на даче, насос для полива, не выключаю сутками!!!
Даже птички и собака купаются регулярно под речной бриз.....
показать весь комментарий
21.08.2020 16:50 Ответить
шмигаль вже напоготові .... ..
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 7236
показать весь комментарий
21.08.2020 16:50 Ответить
Они бы и рады, так чорпать негде
показать весь комментарий
21.08.2020 16:59 Ответить
а це ще не схоже на "гуманітарну катострохву"..? бо може лохторат до подачі кацам води готують..
показать весь комментарий
21.08.2020 16:50 Ответить
То есть даже не "по понедельникам".
Шикует гавань родная.'
показать весь комментарий
21.08.2020 16:51 Ответить
З Днем Незалежності вас.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:52 Ответить
«Там живут несчастные люди-дикари...»

Хотели ведь жить в Немытой.
И, кстати, паРашные кАналы пропагандонили что там перекачивают из одного водохранилища в другое, НУ как с пустого в порожнее.
показать весь комментарий
21.08.2020 16:53 Ответить
При Украине
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 1406
показать весь комментарий
21.08.2020 16:57 Ответить
Когда в нынешнем Симферополе на два часа дали воду
В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху - Цензор.НЕТ 639
показать весь комментарий
21.08.2020 17:02 Ответить
Вот крысчани на кухне - смотрите как у них подключен водопровод.
То есть проблема полностью решена!
В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи - Цензор.НЕТ 2748
показать весь комментарий
21.08.2020 16:57 Ответить
Я на месте симферопольской власти еще запретил бы продажу мыла, чтобы народ не искушался воду потратить.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:00 Ответить
кацапофашисты ненавидят крымчан.

за много лет оккупации в цистернах воду не завозят, водопровод не провели.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:02 Ответить
это такой эксперимент у Рогозина, он формирует команду экстремальных астронавтов для марсианской колонии, где они будут жить в таких же сложных условиях..
показать весь комментарий
21.08.2020 17:10 Ответить
Пусть воду в автозаки грузят, чтоб не уходила. И вообще, в море полно днепровой воды, но тупые кацапы зачем то без конца бурят скважины, в которых максимум через год минерализация сягає 1500мг на литр.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:05 Ответить
В окупованому Сімферополі воду з понеділка подаватимуть за графіком через посуху - Цензор.НЕТ 1242
показать весь комментарий
21.08.2020 17:13 Ответить
скрепно ))
показать весь комментарий
21.08.2020 17:51 Ответить
С 2008 по 2010 годы очень часто бывал в крыму и в Симферополе тоже . Причём ездил туда и летом , и зимой . Останавливался чаще в гостиницах , реже в частном секторе ( если не было мест в гостинице ) . Проблемы с водой были круглый год . В Симферополе давали воду почти круглосуточно , но с очень низким напором , а в Армянске - Красноперекопске или в Ялте вода была по 2 часа утром и по 2 часа вечером . Могу добавить ещё , что эту воду ( тогда ) после кипячения можно было пить . )) . Вот так .
показать весь комментарий
21.08.2020 17:15 Ответить
відверто кажучи - це ЖОПА!
21 сторіччя, а кримнаші будуть жити як в 1950 році.
хай в такому лайні і живуть.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:16 Ответить
"С 24 августа подача вода будет ограничена" с Днем Незалежності вас мудилы
показать весь комментарий
21.08.2020 17:19 Ответить
Теперь крьімнаши будут наполнять ванньі, бутьіли водой.
Мьіться будут поливая себя из бутьілочки.
В больничньіх туалетах будет жуткая антисанитария.
Улицьі Симферополя будут в пьіли и в говне, всюду жуткий запах мочи и кала.
Ето расейский крим, панове!
показать весь комментарий
21.08.2020 17:37 Ответить
Так арабы жили в пустынных городах.
Вся канализация - на улицу. Вода дефицит.
Извините за подробность, но там подтирались песочком. И именно левой рукой (для нечистых деяний). Именно поэтому приветствуют и едят только правой (чистой). Правда без столовых приборов.
показать весь комментарий
21.08.2020 21:34 Ответить
На криме підтираются просто - усією п'ятерньою, а потім ап стєну.
куди там тим арабам до кримнаших.
показать весь комментарий
21.08.2020 22:12 Ответить
Скоро воду пустят незря зеленое чмо в тех краях ошивалось
показать весь комментарий
21.08.2020 17:44 Ответить
Новороссийск, Геленджик, в этом году тоже так же сидят без воды.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:48 Ответить
Надо таки рыть канал с Байкала или Енисея. Днепровская вода их не спасет.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:54 Ответить
Надо привыкать к помидорам с пластмассовым вкусом , пора переходить на капельное и тепличное земледелие.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:05 Ответить
Всю жизнь по графику била.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:53 Ответить
да, 2 раза давали воду в Симферополе.
с 6 утра до 10 утра и с 6 вечера до 10 вечера.
А теперь будут давать всего один раз
показать весь комментарий
21.08.2020 18:03 Ответить
це ти за часи СРСР розповідаєш, а десь після 2000 р Україна їм цю проблему вирішила і графіки були скасовані.
Але СРСР до них повернувся, а разом з ним і графіки подачі води
показать весь комментарий
21.08.2020 23:01 Ответить
Читать здесь комменты забавно, но не информативно, а иногда и абсурд полный. Полез на симферопольский форум, типичный коммент: "стандартная ситуация- бак на балконе на 300 литров
и бойлеры у всех . "Лет 25 так и живем,полет нормальный. И гидрофор (электронасос с датчиками, в. т. ч. и в многоэтажках.),
конечно. Я к тому, что проводка все выдерживает, даже в духэтажках
послевоенных."
Пообщался. К ситуации все давным - давно привыкли. В канале вода была техническая, для заводов и полива, ее не пили.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:54 Ответить
Ну и ладненько, значит все нормально. Пугают тут, мол водохранилища засохли, ну и хрен с ними.
показать весь комментарий
21.08.2020 17:59 Ответить
Главное - "русский мир". Осталось только еще крымских татар вытравить.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:01 Ответить
читай: "И гидрофор (электронасос с датчиками, в. т. ч. и в многоэтажках.)"
показать весь комментарий
21.08.2020 18:10 Ответить
Да, да, козломордый, гидрофор ваше все. Вам, кстати, пора на бутылку - график есть график, ггг
показать весь комментарий
21.08.2020 19:54 Ответить
Козлорылый, это что-то ругательное, у недалеких людишек? А что за бутылка? Что за график?
показать весь комментарий
21.08.2020 20:05 Ответить
Привираешь, оно и понятно.
Там, где вода подавалась 2 раза в день - станет один раз в день.
А вот такого там не бьіло никогда.
Теперь будет.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:02 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2020 18:04 Ответить
Если в кране нет воды бойлер прекращает работать и тоже не подаёт воду, у меня швейцарский, подлинный, Электролюкс, если что. Так что наличие бойлера в их случае совершенно бесполезно.Вы очевидно путаете с простым баком или крысы на форуме бессовестно брешут. И при чём тут электронасос если отключена подача, воздух качать? Вроде Вы взрослый человек, а ведётесь на крысиную лапшу. Их писанина это сплошная брехня, бравада, типа "усируся, но непокорюся".
показать весь комментарий
31.08.2020 07:58 Ответить
Обхохочешься.... Унитазы будут смывать по графику - раз в пять дней.... Крым завоняет весь черноморский бассейн....
показать весь комментарий
21.08.2020 18:01 Ответить
а так и будет.
В больницах будет просто катастрофа.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:02 Ответить
А в санаториях?
показать весь комментарий
21.08.2020 18:06 Ответить
теж саме
показать весь комментарий
21.08.2020 22:13 Ответить
с сентября задождит
показать весь комментарий
21.08.2020 18:07 Ответить
Прикольно. Те которые давят на педаль "спам", они, что думают, что в сентябре начнётся июль?
показать весь комментарий
22.08.2020 08:57 Ответить
Шмигаль заявив що Україна готова дати воду в Крим в разі гуманітарної катастрофи.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:31 Ответить
Шмигаль ахметовская шлюха.
показать весь комментарий
23.08.2020 11:38 Ответить
Хватит скулить, вода продается в любом супермаркете и чистая и с сиропом и минералка!!!
показать весь комментарий
21.08.2020 18:38 Ответить
Крымские чипованые референдумом верблюды, по прошествии
шести лет уже хорошо плюются, даже без слюны! Летом, они стоят с пустыми горбами и очень, очень
любят смотреть, как степь превращается в пустыню. Радует их и то, что теперь ботинки,
берцы и сапоги солдаты захватчика могут легко снимать, если засунуть любую ногу в любую (желательно по размеру) трещину, образовавшуюся в пересохшей земле.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:47 Ответить
Да не переживайте вы: в Крыму все хорошо. Там солнце, там море и камни с неба не падают. Ума правда нет, но это не критично, все равно ум сверху не приложишь.
показать весь комментарий
21.08.2020 18:48 Ответить
а никто и не переживает... если б мы пережили- то давно бы умерли
показать весь комментарий
21.08.2020 18:51 Ответить
им просто надо перестать пить воду!
показать весь комментарий
21.08.2020 18:58 Ответить
а если мочевик перевязать, то вода и вообще не нужна, потому что та которая раз выпита и в организме - уходить не будет... "круговорот воды в ... крысманине"
показать весь комментарий
21.08.2020 19:04 Ответить
Сказочная страна Моксель.
Супер-дупер ядреные ракеты взрывать (хлопать) у себя на полигонах умеет, а поставить ядерные опреснители - нет.
Своровали бы, дык нихто не даст.

Навевает мысль. А в древнем Египте их не было случайно?
Уж очень похожи результаты.
показать весь комментарий
21.08.2020 21:18 Ответить
крысманам катерогически воспрещается потеть (вода быстро уходит) посему нельзя и перетруждаться, надо просто держаться... там
показать весь комментарий
21.08.2020 21:43 Ответить
Забздяться
показать весь комментарий
21.08.2020 23:13 Ответить
 
 