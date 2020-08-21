В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи
Водохранилище, которое обеспечивает город водой, заполнено меньше чем на 1/5 часть. С 24 августа подача вода будет ограничена.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
План ограничения поставок воды озвучил оккупационный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
"В понедельник (24 августа) у нас отключение горячей воды и снижение потребления холодной. С 31 августа – это уже почти весь город на графике. С 7 сентября – третий этап. График подачи сокращается, где было 4 (часа в сутки подается вода. – Ред.) – станет 3 или 2. Где будет двухразовая – перейдет на один раз", – рассказал Баженов.
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Глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что власти планируют установить возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для воды.
В Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище: там обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров. Плановое наполнение Симферопольского водохранилища составляет 36 млн кубометров воды, а сейчас там осталось 7 млн.
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"Если ничего не предпринять и не пойдут дожди, то вода может очень быстро закончиться", – отметил Баженов.
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удачи вам не братья
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.......
Глава горадминистрации уточнила, что емкости для социальных объектов уже закуплены. «В детские сады и школы они уже развезены, и идет сбор, подключение насосов, кранов и врезка в систему», - подчеркнула она......
Вообщем -- за что боролись, то и летит с неба
Под предлогом гуманитаризма банда зелёных предателей (троян кремля) запускает воду оккупантам в Крым.
3. Дело в шляпе.
Божией Росы от самого Верховного Вожака!
Вам за счастье такое питие колдырить, это только для вас, а остальным ********** боярышник.
Даже птички и собака купаются регулярно под речной бриз.....
Шикует гавань родная.'
Хотели ведь жить в Немытой.
И, кстати, паРашные кАналы пропагандонили что там перекачивают из одного водохранилища в другое, НУ как с пустого в порожнее.
То есть проблема полностью решена!
за много лет оккупации в цистернах воду не завозят, водопровод не провели.
21 сторіччя, а кримнаші будуть жити як в 1950 році.
хай в такому лайні і живуть.
Мьіться будут поливая себя из бутьілочки.
В больничньіх туалетах будет жуткая антисанитария.
Улицьі Симферополя будут в пьіли и в говне, всюду жуткий запах мочи и кала.
Ето расейский крим, панове!
Вся канализация - на улицу. Вода дефицит.
Извините за подробность, но там подтирались песочком. И именно левой рукой (для нечистых деяний). Именно поэтому приветствуют и едят только правой (чистой). Правда без столовых приборов.
куди там тим арабам до кримнаших.
с 6 утра до 10 утра и с 6 вечера до 10 вечера.
А теперь будут давать всего один раз
Але СРСР до них повернувся, а разом з ним і графіки подачі води
и бойлеры у всех . "Лет 25 так и живем,полет нормальный. И гидрофор (электронасос с датчиками, в. т. ч. и в многоэтажках.),
конечно. Я к тому, что проводка все выдерживает, даже в духэтажках
послевоенных."
Пообщался. К ситуации все давным - давно привыкли. В канале вода была техническая, для заводов и полива, ее не пили.
Там, где вода подавалась 2 раза в день - станет один раз в день.
А вот такого там не бьіло никогда.
Теперь будет.
В больницах будет просто катастрофа.
шести лет уже хорошо плюются, даже без слюны! Летом, они стоят с пустыми горбами и очень, очень
любят смотреть, как степь превращается в пустыню. Радует их и то, что теперь ботинки,
берцы и сапоги солдаты захватчика могут легко снимать, если засунуть любую ногу в любую (желательно по размеру) трещину, образовавшуюся в пересохшей земле.
Супер-дупер ядреные ракеты взрывать (хлопать) у себя на полигонах умеет, а поставить ядерные опреснители - нет.
Своровали бы, дык нихто не даст.
Навевает мысль. А в древнем Египте их не было случайно?
Уж очень похожи результаты.