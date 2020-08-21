В оккупированном Симферополе воду с понедельника будут подавать по графику из-за засухи

Водохранилище, которое обеспечивает город водой, заполнено меньше чем на 1/5 часть. С 24 августа подача вода будет ограничена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

План ограничения поставок воды озвучил оккупационный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.

"В понедельник (24 августа) у нас отключение горячей воды и снижение потребления холодной. С 31 августа – это уже почти весь город на графике. С 7 сентября – третий этап. График подачи сокращается, где было 4 (часа в сутки подается вода. – Ред.) – станет 3 или 2. Где будет двухразовая – перейдет на один раз", – рассказал Баженов.

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Глава оккупационной администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что власти планируют установить возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для воды.

В Севастополе стремительно мелеет Чернореченское водохранилище: там обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров. Плановое наполнение Симферопольского водохранилища составляет 36 млн кубометров воды, а сейчас там осталось 7 млн.

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"Если ничего не предпринять и не пойдут дожди, то вода может очень быстро закончиться", – отметил Баженов.