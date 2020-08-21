Глава МИД Германии Маас посетит Украину в День Независимости: будет обсуждать агрессию РФ и евроатлантическую интеграцию

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас 24 августа прибудет в Киев с визитом для проведения переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Министры обозначат совместные шаги в Нормандской формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.

Так, по итогам переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции министров.