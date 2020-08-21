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Новости Агрессия России против Украины
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Глава МИД Германии Маас посетит Украину в День Независимости: будет обсуждать агрессию РФ и евроатлантическую интеграцию

Глава МИД Германии Маас посетит Украину в День Независимости: будет обсуждать агрессию РФ и евроатлантическую интеграцию

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас 24 августа прибудет в Киев с визитом для проведения переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, стороны обсудят вопросы взаимодействия Украины и Германии с целью восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие агрессии РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Министры обозначат совместные шаги в Нормандской формате для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Кулеба и Маас также обсудят практические меры по укреплению украинско-немецкого сотрудничества и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами. Особое внимание будет сфокусировано на вопросах европейской и евроатлантической интеграции Украины, в т.ч. с учетом председательства Германии в ЕС.

Так, по итогам переговоров запланировано проведение совместной пресс-конференции министров.

Автор: 

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Поїде назад ні з чим.
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21.08.2020 16:55 Ответить
что?? и даже без короны?(вируса)вы упоротая пессимистка!!
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21.08.2020 17:07 Ответить
Приедет то он как раз с чемоданом озабоченостей, а уедет с богатыми подарками.
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21.08.2020 17:19 Ответить
А продажна влада ЗЕбілів - капітулянтів вже як і рік тому розглядає замість Величного Військового параду на День Незалежності - провести свій прайд-парад ЛГБТ-організацій, в якому також братимуть участь: капітулянти, сепаратисти, українофоби,клоуни - ЗЕбіли .... і ще будь-яка інша антиукраїнська - прокремлівська зараза. І на такому прайд- параді капітуляції замість українських національних та бойових прапорів переважно будуть: білі - прапори капітуляції, і також прайд -прапори символіки ЛГБТ. А ось триколорові прапори окупованої кремлем "лугандонії" на цьому параді ЗЕбілів капітулянтів поки що під питанням так як конституційно не встигли до Дня Незалежності злочинно затвердити і закріпити в Українській Конституції особливий бандитський статус окупованого Донбасу.
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21.08.2020 17:15 Ответить
Мочити в сортирі тих організаторів.
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21.08.2020 20:22 Ответить
 
 