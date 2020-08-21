Увольнение Холодницкого с должности главы САП не должно помешать работе НАБУ, - пресс-служба

Увольнение с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого не должно помешать проведению расследований Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Период пятилетнего сотрудничества НАБУ и САП запомнился стремительным стартом противодействия топ-коррупции в Украине, резонансными расследованиями и первыми судебными приговорами с реальной мерой наказания виновных. Как в любом рабочем процессе было разное: конфликты, дискуссии, компромиссы и достижения полного согласия. Отметим, что прошедшие полгода стали едва ли не самыми конструктивными с точки зрения взаимодействия и эффективности работы НАБУ и САП", - говорится в сообщении.

В НАБУ надеются, что увольнение руководителя САП и дальнейшая необходимость решать отдельные рабочие вопросы с Офисом генерального прокурора не станет риском для функционирования налаженного антикоррупционного механизма.

Напомним, сегодня Цензор.НЕТ сообщал, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

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