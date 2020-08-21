Завершено расследование против одного из участников хищения из "Реал-банка" 787 млн грн рефинансирования НБУ, - НАБУ

Детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП завершили расследование по подозрению директора одного из частных обществ в завладении более 787 млн ​​грн кредита Национального банка.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, по данным следствия, "он входил в состав преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, и совершал незаконные действия в соучастии с другими лицами", - передает Цензор.НЕТ.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украина. 19 августа стороне защиты открыты материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Следствие установило, что частное общество (далее - ООО), возглавляемое подозреваемым, в 2013 году задействовали в схеме, в результате которой упомянутая преступная организация завладела более 787 млн ​​грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "Реал банк".

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Эту схему реализовали следующим образом: в сентябре 2013 года ПАО "Реал Банк" предоставил кредиты ряду коммерческих компаний, подконтрольных преступной организации. Те, через цепь фирм с признаками фиктивности, перевели полученные средства на счета других двух компаний, одной из которых было упомянуто ООО. Далее это ООО размещает эти средства под видом собственных и временно свободных на срочный депозит в том же ПАО "Реал банка" однако с правом досрочного прекращения договора и изъятия средств в течение пяти рабочих дней с момента заявления.

Месяц спустя, в октябре 2013 года, руководство банка организовало составления такого заведомо ложного заявления о досрочном расторжении депозитного договора и дальнейшее изъятие средств. Это заявление подписал подозреваемый как директор ООО. Созданная ситуация стала формальным основанием для обращения ОАО "Реал банк" за поддержкой в Национальный банк, который предоставляет ему стабилизационные кредиты на общую сумму около 800 млн грн под залог имущества, стоимость которого, как впоследствии установило следствие, завысили в семь раз. Полученные от НБУ средства руководство ПАО "Реал банка" в сговоре с другими участниками преступной организации вывели через ряд компаний с признаками фиктивности и легализовали, в том числе с участием компаний-нерезидентов и вывели в наличные.

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Расследование приведенных фатов НАБУ и САП начали в конце ноября 2019 г. после определения подследственности в уголовном производстве за детективами Национального бюро. Уже через два месяца спустя НАБУ и САП установили местонахождение и задержали директора ООО, который находился в розыске. В января 2020 года Высший антикоррупционный суд принял решение о его аресте. С тех пор подозреваемый находится под стражей.

Следствие принимает меры для установления местонахождения других участников преступления.