Турецкое судно обнаружило крупное газовое месторождение в Черном море, - Эрдоган

Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - сказал Эрдоган.

Отмечается, что турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к геологоразведочным работам в акватории Черного моря.

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