Турецкое судно обнаружило крупное газовое месторождение в Черном море, - Эрдоган
Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - сказал Эрдоган.
Отмечается, что турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к геологоразведочным работам в акватории Черного моря.
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А шо, в Европе газ уже дешевле, чем о обосранных лаптекопытных репоедов на орде.
О как...и менее чем за за два месяца нашло крупнейшее месторождение...а котором ранее никто не знал и ведал?? Колдовство...однозначно...
Восток - дело тонкое.
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