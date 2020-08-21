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Турецкое судно обнаружило крупное газовое месторождение в Черном море, - Эрдоган

Турецкое судно обнаружило крупное газовое месторождение в Черном море, - Эрдоган

Турецкое буровое судно обнаружило крупное месторождение газа в Черном море.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Судно "Фатих" обнаружило самый большой запас газа в зоне Черного моря, примерный объем которого оценивается в 320 млрд кубометров", - сказал Эрдоган.

Отмечается, что турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к геологоразведочным работам в акватории Черного моря.

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Автор: 

Газ (10223) Турция (3369) Эрдоган (892) Черное море (1470) месторождение (42)


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Топ комментарии
+17
предложит руцким покупать у турции раз по реверсной схеме )
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21.08.2020 17:06
+11
Зветься "Турецький потік"?)))
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21.08.2020 17:03
+11
Нож в спину
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21.08.2020 17:05
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Зветься "Турецький потік"?)))
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21.08.2020 17:03 Ответить
Нож в спину
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21.08.2020 17:05 Ответить
это уже ниже спины
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21.08.2020 17:44 Ответить
Кожаный, и чуть пониже спины.
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21.08.2020 17:52 Ответить
предложит руцким покупать у турции раз по реверсной схеме )
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21.08.2020 17:06 Ответить


А шо, в Европе газ уже дешевле, чем о обосранных лаптекопытных репоедов на орде.
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21.08.2020 17:15 Ответить
карлик теперь будет покупать газ у Султана.
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21.08.2020 17:07 Ответить
Подобная история хорошо разыграна в итальянском фильме "Блеф".
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21.08.2020 17:08 Ответить
"Я спасать вашу брошь"
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21.08.2020 17:37 Ответить
holodnij pot u ruckova ivana, teperj on budet pokupatj u gasmjasa v tri dorogo gaz, nu ne takuju kompaniju zhe na dno puskatj.
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21.08.2020 17:08 Ответить
вышки Бойко
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21.08.2020 17:10 Ответить
Отмечается, что турецкое исследовательское судно "Фатих" вышло из порта Трабзона на севере Турции 25 июня и приступило к геологоразведочным работам в акватории Черного моря.Источник: https://censor.net/n3215219

О как...и менее чем за за два месяца нашло крупнейшее месторождение...а котором ранее никто не знал и ведал?? Колдовство...однозначно...
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21.08.2020 17:13 Ответить
Да, нет. Они про него молчали ранее, бо ждали, пока расея трубу в Турцию протянет за свой счёт. А теперь по расейской трубе им же и будут продавать.
Восток - дело тонкое.
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21.08.2020 17:28 Ответить
!!
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21.08.2020 19:46 Ответить
Мечты сбываются . "Газпром" медленно но верно сосет. Вместе с рашкованами .
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21.08.2020 17:13 Ответить
Хомячки увидели слово "крупное" и задрожали в экстазе.
Специалисты, разбирающиеся в цифрах, снисходительно хмыкнули и пролистнули страницу.
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21.08.2020 17:18 Ответить
Для Турции наверно немало.
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21.08.2020 17:27 Ответить
Лет на 5 хватит.
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21.08.2020 17:44 Ответить
На 20, турки на максимумі брали 16 млрд, зараз не беруть.
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21.08.2020 18:59 Ответить
У русни может и 16 брали, а вообще потребляют в районе 50-ти.
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21.08.2020 19:10 Ответить
Можливо.
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21.08.2020 19:40 Ответить
Шо, трубу кацапского "турецкого потока" просверлили?
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21.08.2020 17:35 Ответить
Таки ДА!Интересно с Северным Потоком смогут повторить?
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21.08.2020 19:02 Ответить
Рад за Турцию, но надеюсь Украинский МИД пошевелиться что-бы наши НИИ поучаствовали в этом проекте, набрались опыта, а главное денег заработали в бюджет Украины.
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21.08.2020 20:33 Ответить
когда этот газ никому не будет нужен, в Украине найдут огромные залежи газа
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21.08.2020 22:17 Ответить
Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1260
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21.08.2020 23:16 Ответить
Після Covid-19, отруєння Навального та подій у Білорусі ця новина є сьогодні наступною у європейських інформаційних агенцій. Але наші найпетріотичніші борці з популізмом за вонючий газ красномовно не надають їй значення... Чому б то?

Турецьке судно виявило велике газове родовище в Чорному морі, - Ердоган - Цензор.НЕТ 882
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22.08.2020 00:45 Ответить
На палубе матросы не курят папиросы, а рускому газпрому передают привет.
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22.08.2020 10:14 Ответить
 
 