Офис генпрокурора отреагировал на информацию о "сливе" спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев": ссылаются на тайну досудебного расследования. ДОКУМЕНТ

В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении в войне на Донбассе 28 наемникам ЧВК Вагнера, которые были задержаны в конце июля в Беларуси, а затем переданы России.

Как информирует Цензор.НЕТ, так в ОГП ответили на запрос LIGA.net о "сливе" спецоперации украинских спецслужб по задержанию этих людей.

В ОГП отказались давать какие-либо другие сведения, в том числе о деталях "спецоперации", сославшись на тайну досудебного расследования.

"В то же время обращаем внимание читателей, что данные о 28 подозреваемых совпадают с информацией о спецоперации, которую распространил ранее журналист Юрий Бутусов", - отмечает издание.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

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