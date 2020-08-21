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Новости Агрессия России против Украины
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Офис генпрокурора отреагировал на информацию о "сливе" спецоперации СБУ по задержанию "вагнеровцев": ссылаются на тайну досудебного расследования. ДОКУМЕНТ

Офис генпрокурора отреагировал на информацию о

В Офисе генпрокурора сообщили о подозрении в войне на Донбассе 28 наемникам ЧВК Вагнера, которые были задержаны в конце июля в Беларуси, а затем переданы России.

Как информирует Цензор.НЕТ, так в ОГП ответили на запрос LIGA.net о "сливе" спецоперации украинских спецслужб по задержанию этих людей.

В ОГП отказались давать какие-либо другие сведения, в том числе о деталях "спецоперации", сославшись на тайну досудебного расследования.

"В то же время обращаем внимание читателей, что данные о 28 подозреваемых совпадают с информацией о спецоперации, которую распространил ранее журналист Юрий Бутусов", - отмечает издание.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Также читайте: Правозащитники просят Зеленского не допустить уничтожения "департамента войны" в Офисе генпрокурора

Офис генпрокурора отреагировал на информацию о сливе спецоперации СБУ по задержанию вагнеровцев: ссылаются на тайну досудебного расследования 01

Автор: 

Бутусов Юрий (4343) ЧВК Вагнер (1332) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+12
"Ваш запрос рассмотрен,но отмазку мы ещё не придумали"
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21.08.2020 17:16
+6
Пялятся зебуины
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21.08.2020 17:16
+5
Земократия . Свой прокурор. Свой ерьмак. Свой главзебил . И международный позор во всем , как во внешней, так и во внутренней политике.
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21.08.2020 17:19
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"Ваш запрос рассмотрен,но отмазку мы ещё не придумали"
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21.08.2020 17:16 Ответить
Пялятся зебуины
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21.08.2020 17:16 Ответить
Земократия . Свой прокурор. Свой ерьмак. Свой главзебил . И международный позор во всем , как во внешней, так и во внутренней политике.
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21.08.2020 17:19 Ответить
Это у Ермака свой преЗЕдент, а не наоборт.
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22.08.2020 01:14 Ответить
Так була спецоперація, чи ні?
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21.08.2020 17:19 Ответить
не с нашим то еврейским.... счастьем ))))
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21.08.2020 17:25 Ответить
знайдіть газету "Комсомольская правда" від 7-го серпня.
Якщо там такого матеріалу, на котрий посилаються зебіли, не існує - тоді така спецоперація була.
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21.08.2020 17:27 Ответить
Та была... им билеты Ленка оплатила...
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21.08.2020 17:29 Ответить
хто така ця таємнича Лєнка?
Усюди про неї говорять, але ніхто її не бачив?
Хто це?
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21.08.2020 17:33 Ответить
Та є така маруха, існує. Кожного ранку, коли бубочка прокидається, вона його запитує, мовляв, ну і як тобі с президентшею спалося... ну, Ленка така існує
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21.08.2020 17:39 Ответить
ааааа, Клуша!
Ну, так би і сказали.
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21.08.2020 17:43 Ответить
гомосятина
Офіс генпрокурора відреагував на інформацію про "злив" спецоперації СБУ із затримання "вагнерівців": Посилаються на таємницю досудового розслідування - Цензор.НЕТ 9997
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21.08.2020 17:28 Ответить
Адекватно ли может отреагировать офис,который в данный момент возглавляет тупая кобыла? Вопрос риторический.
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21.08.2020 17:33 Ответить


https://twitter.com/ua_nna
https://twitter.com/ua_nna

UA_nna

@ua_nna




Це шо, якийсь конкурс на найлютіший треш

?!!!
СЕРІЯ № 666 «Вова-БАСКЕТБОЛІСТ»



https://twitter.com/i/status/1296799386719182851 https://twitter.com/i/status/1296799386719182851
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21.08.2020 17:33 Ответить
Венедиктова напряжённо думает, каким боком сюда прилепить Пороха...
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21.08.2020 18:48 Ответить
главзебіл ще командировки не повернувся, з куратором ще тему не перетер.
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21.08.2020 19:24 Ответить
власть клоунов
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21.08.2020 21:23 Ответить
Тільки що почула на Прямому відповіді Бутусова на питання, які йому там ставились, чудовою улраїнською мовою.
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21.08.2020 22:01 Ответить
Где можно поссмотреть ?!
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21.08.2020 23:55 Ответить
В you tube, Прямий
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22.08.2020 01:36 Ответить
Ток-шоу Ехо України за 21 вересня.
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22.08.2020 01:48 Ответить
Правда когда-нибудь всплывет, хотя сомнений нет, что это сделал Козырь.
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22.08.2020 01:16 Ответить
 
 