Из-за попадания Черновцов в "красную зону" в городе отменили все мероприятия ко Дню Независимости, - ОГА

Из-за коронавируса власти Черновцов отменили все мероприятия ко Дню Независимости Украины, жителей города просят исполнить государственный гимн дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости - исполнить государственный гимн дома!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 14 городах и районах Украины установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Среди них и Черновцы.

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