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Из-за попадания Черновцов в "красную зону" в городе отменили все мероприятия ко Дню Независимости, - ОГА
Из-за коронавируса власти Черновцов отменили все мероприятия ко Дню Независимости Украины, жителей города просят исполнить государственный гимн дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В связи с введением "красного уровня" распространения эпидемической опасности в Черновцах от 24 августа, все мероприятия по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в городе отменены. Просим сознательных черновчан в День флага поднять знамя над своими домами, а в День Независимости - исполнить государственный гимн дома!" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в 14 городах и районах Украины установлен "красный" уровень эпидемической опасности. Среди них и Черновцы.
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Gennadiy #466698
показать весь комментарий21.08.2020 17:31 Ответить Мне нравится 0
Sergey Pupkin
показать весь комментарий21.08.2020 17:33 Ответить Мне нравится 1
Ан Мур
показать весь комментарий21.08.2020 19:17 Ответить Мне нравится 0
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