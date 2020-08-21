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Двое сотрудников полиции Киевской области задержаны на взятке 7 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки следователя Бориспольского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое сотрудников полиции Киевской области задержаны на взятке 7 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 01

Досудебным расследованием установлено, что сотрудник полиции требовал 7 тыс. долларов взятки от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства по факту незаконной добычи недр. Посредником в получении взятки был руководитель одного из структурных подразделений Броварского ОП ГУ Нацполици в Киевской области.

Двое сотрудников полиции Киевской области задержаны на взятке 7 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР 02

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Фигуранты производства задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды совершенное по предварительному сговору служебными лицами, занимающими ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Автор: 

взятка (6146) Киевская область (4111) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) следователь (137) ГБР (2964)


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А доллары вернут ? 😉😁😁
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21.08.2020 17:35 Ответить
Там такого деградованого аваківського лайна 90 %..сама по собі поліція при Сабакову перетворилась в ОЗУ, банальна банда..
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21.08.2020 17:48 Ответить
Оновлення тривае.
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21.08.2020 18:58 Ответить
 
 