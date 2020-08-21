Двое сотрудников полиции Киевской области задержаны на взятке 7 тыс. долл. за закрытие уголовного производства, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали при получении взятки следователя Бориспольского ОП ГУ Нацполиции в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Досудебным расследованием установлено, что сотрудник полиции требовал 7 тыс. долларов взятки от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства по факту незаконной добычи недр. Посредником в получении взятки был руководитель одного из структурных подразделений Броварского ОП ГУ Нацполици в Киевской области.
Фигуранты производства задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды совершенное по предварительному сговору служебными лицами, занимающими ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
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