Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, - штаб ООС
Наемники Российской Федерации не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, ранений среди украинских военнослужащих не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС.
Так, среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.
Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
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Невже росіска падаль вже покинула Донбас ?
І чому ми маємо йти на компроміси з агресором ?
Здогадуєшся, про кого мова ?
УhЕЙ КВАРТАЛЬЦА - СПАСИ УКРАИНУ.Можна начать с любого, даже самого далекого члена. зе-проститутки нагло делают из украину парашинскую немецкую порноактрису.НАГЛО. А что тварь полтора года еще вякала уже забыла.Память кокс придуркам полностью отнял. Теперь это делает самыми ударными способами.
НА вынос.Иначе стимула его вернуться на украинские рельсы нету.НЕТУ.Кровавые ацтеки-кацапы для него бейрут взорвали, потому стимул должен быть более весомый.Такие вещи чекисткому игу рекомендуют такие отборные свинособаки как отборная безшейная биомусор-свинособака затулин. Ацтек-кровавый террорист затулин.Распространитель руцмира дураков и кацап-******.
А до конца пятниці єта новость еще будет актуальна?
Можно подробнее о крупных калибрах до пятницы?
Предатель на предателе.
На вынос из ап