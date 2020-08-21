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Новости Операция Объединенных сил
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Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, - штаб ООС

Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, - штаб ООС

Наемники Российской Федерации не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, ранений среди украинских военнослужащих не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении штаба ООС.

Так, среди украинских защитников нет военных потерь и ранений.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, украинские военнослужащие придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Які саме шляхи ?
Невже росіска падаль вже покинула Донбас ?
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21.08.2020 17:57
+3
Які ще компроміси ? Наприклад ?
І чому ми маємо йти на компроміси з агресором ?
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21.08.2020 18:09
+2
то шёпотом стреляли, а это вообще на стрельбу у себя под одеялом перешли.
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21.08.2020 17:37
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то шёпотом стреляли, а это вообще на стрельбу у себя под одеялом перешли.
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21.08.2020 17:37 Ответить
лукашенко-путин-зеленский.мир водка нефть газ братство
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21.08.2020 17:38 Ответить
звучит как отличный сценарий для следующего фильма студии "Теракт95"
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21.08.2020 17:43 Ответить
окопы копают..вот как выкопают ,обустроят все тогда и начнут....
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21.08.2020 17:39 Ответить
умерла младшая дочь путина.война закончилась.
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21.08.2020 17:40 Ответить
Отличная новость перед встречей нормандской четвёрки. Намного легче будет обсуждать дальнейшие шаги к миру.
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21.08.2020 17:48 Ответить
Які саме шляхи ?
Невже росіска падаль вже покинула Донбас ?
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21.08.2020 17:57 Ответить
Просто так никто не уйдёт. Для этого и всречаются чтобы искать компромиссы.
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21.08.2020 18:06 Ответить
Які ще компроміси ? Наприклад ?
І чому ми маємо йти на компроміси з агресором ?
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21.08.2020 18:09 Ответить
Не хотите договариватся, воюйте. Всё, не действуй мне на нервы. Я ничего не решаю.
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21.08.2020 18:21 Ответить
Ми би і воювали. Аби кацапня зальотна тут мир не пропагувала.
Здогадуєшся, про кого мова ?
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21.08.2020 18:49 Ответить
Окупация ето не мир. Тебе бы не знать хер. Штурбанфюрер. Хайль Гитлер!!!
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21.08.2020 18:03 Ответить
15 августв умерли брат трампа.дочь путина и племянник нурсултана назапбаева, айсултан.в один день три такие смерти.это знак
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21.08.2020 17:51 Ответить
А навіщо?- Все іде як вони хочуть.
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21.08.2020 17:58 Ответить
Так как ермак и зебил так нагло даже не скрываясь предают украину, потому
УhЕЙ КВАРТАЛЬЦА - СПАСИ УКРАИНУ.Можна начать с любого, даже самого далекого члена. зе-проститутки нагло делают из украину парашинскую немецкую порноактрису.НАГЛО. А что тварь полтора года еще вякала уже забыла.Память кокс придуркам полностью отнял. Теперь это делает самыми ударными способами.
НА вынос.Иначе стимула его вернуться на украинские рельсы нету.НЕТУ.Кровавые ацтеки-кацапы для него бейрут взорвали, потому стимул должен быть более весомый.Такие вещи чекисткому игу рекомендуют такие отборные свинособаки как отборная безшейная биомусор-свинособака затулин. Ацтек-кровавый террорист затулин.Распространитель руцмира дураков и кацап-******.
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21.08.2020 21:36 Ответить
Это какой-то горячечный бред! Давайте по-простому: что было сделано за Август предательского?
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22.08.2020 04:02 Ответить
Перечислите, что было сделано за Август из того, что хочет Пуйло, и из-за чего нет нарушений этого режима тишины.
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22.08.2020 03:58 Ответить
"21.08.20 17:35 Наемники РФ не нарушали режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, - штаб ООС"
А до конца пятниці єта новость еще будет актуальна?
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21.08.2020 18:00 Ответить
О предсказаниях будущего - к Ванге и иже с ней.
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22.08.2020 04:05 Ответить
Тоесть то что они стреляли из крупных калибров до пятницы не считаеца нарушением перемирия? А завтра будут говорить что с начала суботы не стреляли... или с полудня суботы не стреляли...
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21.08.2020 18:02 Ответить
Это ежедневный отчёт, причём здесь то, что было до пятницы?!

Можно подробнее о крупных калибрах до пятницы?
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22.08.2020 04:11 Ответить
Если окупанты не стреляют значит им ето выгодно. Если ето выгодно окупантам значит 100% дела идут не в нашу пользу и нам ето абсолютно не выгодно.
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21.08.2020 18:05 Ответить
Может им это и не выгодно, но у них нет другого выбора, ибо Украина сказала, что делает последнюю попытку по спасению М-2, и Запад поддержал эту инициативу Зе. В отличие от пассивного попаредника, Зе с самого начала сказал об альтернативных М-2 сценариях, и это заставило и Пу, и иже с ним поволноваться, и искать возможность не довести до ситуации, когда Украинa при поддержке Запада заявит, что М-2 не работает, нужно другое соглашение.
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22.08.2020 04:19 Ответить
скоро зєбидло почне хвалити ту сторону, що та не порушує режим прєкращєнія огня.
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21.08.2020 18:06 Ответить
Не только хвалить "ту сторону", но и будет стремительно отводить войска на десятки километров, пока враг полдня не стреляет....
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21.08.2020 18:51 Ответить
не верю
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21.08.2020 19:04 Ответить
Ага, вивсевреёте. Да, ОБСЕ, и вывсёврете!
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22.08.2020 04:20 Ответить
написано в кремле, отредоктировано в ап.
Предатель на предателе.

На вынос из ап
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21.08.2020 21:35 Ответить
Вы забыли про ОБСЕ и их "предательские" отчёты.
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22.08.2020 04:22 Ответить
Какие хорошие наемники РФ нынче пошли.
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21.08.2020 21:41 Ответить
Патаму шо серут, у апосранава Хабаровско-белоруский шпагат. А их нужно факать, а не подыгрывать.
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21.08.2020 23:08 Ответить
 
 