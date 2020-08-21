Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ

В Одессе танкер Delfi, потерпевший крушение в прошлом году, не смогут отбуксировать с городского пляжа в срок до 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил руководитель группы компаний "Краншип" Андрей Иванов, которая является исполнителем работ.

10 августа мы подписали договор (с АМПУ. - Ред.), где обязались в течение двух месяцев выполнить весь объем работ... Министр мне не звонил, у меня не спрашивал (о дате буксировки судна. - Ред.)", - сказал Иванов, добавив, что ему неизвестно, почему министр озвучил дату 24 августа.

Как отметил руководитель компании, сейчас проводятся подготовительные работы по утвержденному плану, который уже претерпел некоторые изменения. Это связано с тем, что специалисты изначально не знали, в каком состоянии находится правый борт, на котором лежит судно. Это стало известно только сейчас - после проведения части подготовительных мероприятий, в которых ежедневно задействованы три "пары" водолазов.

Специалист напомнил, что первая задача - поставить судно на ровный киль (выровнять). Для этого расчищается дно от больших камней, которые находятся возле танкера и могут повредить корпус во время "выравнивания".

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"Сейчас боремся с последним камнем, который является продолжением гряды", - заявил Иванов, уточнив, что этот камень уберут водолазы при помощи специальных отбойных молотков.

Корпус судна прогнил, поэтому цеплять тросы к нему нельзя - под воздействием силовой нагрузки металл ломается. В связи с данной проблемой танкер следует максимально облегчить. В настоящее время из его отсеков уже извлекли 150 куб. метров песка, осушают все танки (емкости для нефтепродуктов) и зачищают их от остатков нефтепродуктов, заделывают пробоины и пр.

Также к палубе и борту приварят специальные металлические конструкции, которые выполнят функции рычагов - к ним будут крепить тросы.

По словам Иванова, в связи с проводимыми работами увеличилась плавучесть судна - оно стало более подвижным, что опасно во время шторма. Поэтому решено его закрепить (стабилизировать).

В частности, танкер "привязали" к волнолому, к конструкциям на берегу. Кроме того, в непосредственной близости от "Делфи" поставили мощный плавучий кран "Атлас 4". Он выполняет сразу несколько функций - якоря (к нему прикрепили "Делфи"), своего рода базы для водолазов и пр. В частности, при помощи его стрелы, вылет которой 40 м, специалистов дислоцируют к танкеру (и обратно), "перебрасывают" сварочное оборудование, убирают камни и т. д.

Иванов предполагает, что первый этап работ завершится на следующей неделе.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости.

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