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Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ

Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ

В Одессе танкер Delfi, потерпевший крушение в прошлом году, не смогут отбуксировать с городского пляжа в срок до 24 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил руководитель группы компаний "Краншип" Андрей Иванов, которая является исполнителем работ.

10 августа мы подписали договор (с АМПУ. - Ред.), где обязались в течение двух месяцев выполнить весь объем работ... Министр мне не звонил, у меня не спрашивал (о дате буксировки судна. - Ред.)", - сказал Иванов, добавив, что ему неизвестно, почему министр озвучил дату 24 августа.

Как отметил руководитель компании, сейчас проводятся подготовительные работы по утвержденному плану, который уже претерпел некоторые изменения. Это связано с тем, что специалисты изначально не знали, в каком состоянии находится правый борт, на котором лежит судно. Это стало известно только сейчас - после проведения части подготовительных мероприятий, в которых ежедневно задействованы три "пары" водолазов.

Специалист напомнил, что первая задача - поставить судно на ровный киль (выровнять). Для этого расчищается дно от больших камней, которые находятся возле танкера и могут повредить корпус во время "выравнивания".

Читайте: Договор на подъем танкера Delfi подписан, начались подготовительные работы, - Криклий

"Сейчас боремся с последним камнем, который является продолжением гряды", - заявил Иванов, уточнив, что этот камень уберут водолазы при помощи специальных отбойных молотков.

Корпус судна прогнил, поэтому цеплять тросы к нему нельзя - под воздействием силовой нагрузки металл ломается. В связи с данной проблемой танкер следует максимально облегчить. В настоящее время из его отсеков уже извлекли 150 куб. метров песка, осушают все танки (емкости для нефтепродуктов) и зачищают их от остатков нефтепродуктов, заделывают пробоины и пр.

Также к палубе и борту приварят специальные металлические конструкции, которые выполнят функции рычагов - к ним будут крепить тросы. 

По словам Иванова, в связи с проводимыми работами увеличилась плавучесть судна - оно стало более подвижным, что опасно во время шторма. Поэтому решено его закрепить (стабилизировать).

В частности, танкер "привязали" к волнолому, к конструкциям на берегу. Кроме того, в непосредственной близости от "Делфи" поставили мощный плавучий кран "Атлас 4". Он выполняет сразу несколько функций - якоря (к нему прикрепили "Делфи"), своего рода базы для водолазов и пр. В частности, при помощи его стрелы, вылет которой 40 м, специалистов дислоцируют к танкеру (и обратно), "перебрасывают" сварочное оборудование, убирают камни и т. д.

Иванов предполагает, что первый этап работ завершится на следующей неделе.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что танкер Delfi с одесского пляжа должны отогнать до Дня Независимости.

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Автор: 

Одесса (7860) танкер (143)


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Топ комментарии
+9
Просили... Занят... Мокшан с лопаты кормит...
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21.08.2020 17:41
+9
"під особистим контролем" (с)
"зуб даю" (с)
Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ - Цензор.НЕТ 1570
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21.08.2020 17:44
+7
Не понял, даже не помогло взятие под личный контроль бубочки?
Странно, может надо просто поднять?
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21.08.2020 17:39
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Вчера опять тянули, порвали все тросы и плюнули на это дело, похоже там профессионалов нет.
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21.08.2020 17:38 Ответить
Да вы што? Там же у "величайшего" все на контроле. Или нет? Я уже запутался в его "котролях".
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21.08.2020 17:51 Ответить
на "величайшего" видать знову поклали член. номер проходить, перевірено.
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21.08.2020 19:03 Ответить
Взял под личный контроль - народная примета.
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21.08.2020 17:39 Ответить
Лучше бы не брал. Уже бы убрали с пляжа и забыли. Наш преЗедент шаурму ест, мячи в корзину забрасывает, чертей выгоняет... занят, так сказать делами более важными...
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21.08.2020 18:08 Ответить
Не понял, даже не помогло взятие под личный контроль бубочки?
Странно, может надо просто поднять?
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21.08.2020 17:39 Ответить
Так зуб же давав. Особистий контроль...
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21.08.2020 17:39 Ответить
Перенесут 24 августа на другой день?...
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21.08.2020 17:39 Ответить
Може і не наступний... але якого року???
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21.08.2020 17:50 Ответить
бла-бла-бла, короче, такие работы украинцам не по силам
Путина попросите
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21.08.2020 17:39 Ответить
Просили... Занят... Мокшан с лопаты кормит...
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21.08.2020 17:41 Ответить
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21.08.2020 17:41 Ответить
канечна, а зачем нам на ето сильі тратить?
У нас есть Зеленский, вот пусть и тянет.
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21.08.2020 17:41 Ответить
Уже просили. Объявит эту территорию Россией.
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21.08.2020 17:43 Ответить
Этот тоже уже не может, голландцев нанимает!
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21.08.2020 17:43 Ответить
А что скажешь, когда уберут? А ведь уберут же. Это дело не сильно хитрое.
Так, рашистам в очередной раз в шовинизме расписаться.
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21.08.2020 17:45 Ответить
https://twitter.com/ua_nna

https://twitter.com/ua_nna UA_nna



Це шо, якийсь конкурс на найлютіший треш

?!!!
СЕРІЯ № 666 «Вова-БАСКЕТБОЛІСТ»

https://twitter.com/i/status/1296799386719182851
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21.08.2020 17:41 Ответить
Вот правильно, нефиг эти подвиги к праздникам. Сказали два месяца, люди работают.
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21.08.2020 17:41 Ответить
Да то таке: народ купался и будет купаться. В нефти. Шейхами от этого не станут, но чувство того, что купался в нефти будет греть целый год. До следующего танкера. Тут жбания опять разбушевался: видосики пилит, пока гнусавый в кольцо попадает. Пусть и не с первого раза, и не со второго. Минут тридцать пришлось ждать, чтобы заснять радостный кадр победы и возможность смыться домой, подальше от этого идиота.
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21.08.2020 17:44 Ответить
"під особистим контролем" (с)
"зуб даю" (с)
Затонувший танкер Delfi не успеют убрать с одесского пляжа до 24 августа, - исполнитель работ - Цензор.НЕТ 1570
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21.08.2020 17:44 Ответить
Недонаполеон -- недопрезидент.
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21.08.2020 17:53 Ответить
Ой тру...Скопипастю ЗЕнаПолеонівську аля морську капусту...
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21.08.2020 17:55 Ответить
Вова прав-одного президентского срока,маловато.
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21.08.2020 17:44 Ответить
Главное, деньги успеть попилить до 24-го.
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21.08.2020 17:48 Ответить
пустите туда металистов они ваш танкер за ночь порежут и в металолом сдадут
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21.08.2020 17:52 Ответить
Затонулий танкер Delfi не встигнуть прибрати з одеського пляжу до 24 серпня, - виконавець робіт - Цензор.НЕТ 831
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21.08.2020 17:57 Ответить
Шоу продовжується.
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21.08.2020 18:02 Ответить
Мдя...
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21.08.2020 18:05 Ответить
Не впорались з завданням генерального секретаря СН. Зустрінуть свято без досгнень.
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21.08.2020 18:01 Ответить
Та бубочка вже забув про цей танкер, у нього пам'ять як у мухи!
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21.08.2020 18:01 Ответить
А зачем убирать. ОНО же памятник всему.
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21.08.2020 18:03 Ответить
отличное место для водружения самого высокого флага Украины.
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21.08.2020 18:09 Ответить
Не Украины, а флага партии "Слуга народа".
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21.08.2020 18:11 Ответить
Все как всегда.
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21.08.2020 18:07 Ответить
Неужели не было ясно. что правый борт дырявый, мятый и пожёванный штормами ?
Если ржавый металл не держит нагрузку. так надо пилить корпус на куски или разделывать
направленными зарядами малой мощности, а транспортаьельные куски убирать краном.
Там людей с инженерными мозгами вообще нет ? Зачем ему придавать плавучесть. если корпус пойдёт на разделку ?
д е б и л ы
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21.08.2020 18:17 Ответить
А камни куда,в Крым?
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21.08.2020 18:28 Ответить
Вже мабуть танкер ввійшов до туристичних маршрутів. Об'єкт імпотентної влади. І анекдоти з Одеси поповнять українській гумор.
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21.08.2020 18:50 Ответить
А почему Европу не попросят помочь?
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21.08.2020 19:12 Ответить
Потому, что Еевропа справится за неделю и не даст распилить бабло.
Зеленскому интереснее, когда это позорище всё продолжается.
Когда украинцам неудобно и стыдно за этот бардак, когда бюджет проекта будет
продолжать расти.
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21.08.2020 21:15 Ответить
Хрен с танкером....коррозия поможет....вон в рашке...жёпа -жёпашная...атомные подлодки дохнут....нет прогресса-нет проблем!!
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21.08.2020 19:57 Ответить
Сказали буде загоряти на боку до жовтня. Мабуть зеля зуб дав або взяв під особистий контроль.
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21.08.2020 20:28 Ответить
Спалил понты Криклявого.
Совсем министра зелёного не уважает.
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21.08.2020 20:38 Ответить
Браво! Уже даже команду "НаХ с пляжа" не могут выполнить в срок. Подождите до морозов, авось обмёрзнет и тогда - Бомжи его разберут на металолом.
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22.08.2020 10:02 Ответить
зе власть даже затонувший кораблик не в состоянии убрать... о чём ещё можно говорить?
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23.08.2020 11:31 Ответить
 
 