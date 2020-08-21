Для детей, подвергшихся насилию, будут открыты специальные центры помощи, - прокурор Усенко

В рамках проекта Barnahus осенью планируется открыть центры для детей-жертв насилия. Пока в двух городах – Виннице и Днепре.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказала начальник Департамента защиты прав детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

"Предварительно на октябрь договорились стартовать. Должен быть пилот и два пилотных города – это Винница, однозначно и Днепр. По нему еще есть ряд вопросов. Рассматриваем все-таки еще вариант Киева. Что важно? Готовность местных органов власти и статистика по количеству преступлений против детей. Очевидно, что по 2-3 случая мы не возьмем, на них не апробируем систему, - объясняет Усенко. - Винница имеет одни из наивысших показателей. 193 случая. В Днепре – 71".

По ее словам модель детского центра включает в себя два блока: социальная реабилитация ребенка и уголовное направление, то есть все следственные действия будут происходит только здесь. "Мы объединяемся с судом, с органами досудебного следствия. Это наше видение и задумка и нужно его уже запускать. Вы же понимаете, что допрос для взрослого человека – это стресс, что говорить о ребенке. У нас есть негативная практика. Например, случай с 8-летней девочкой, которая подверглась сексуальному насилию. Днем возле школьного стадиона. Ее допрашивали 6 раз: во время досудебного расследования, на следственном эксперименте, экспертизе, в суде первой инстанции и дважды – в апелляции. Можно себе представить ее психологическое, эмоциональное, физическое состояние? И таких примеров масса. Следователь мужского пола допрашивает девочку-подростка. Много он спросит, расскажет она ему в деталях?".

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Прокурор также добавила, что все следственные действия будут проходить без визуального контакта с ребенком. "Жертва нас не видит, а работает только с психологом. Через него транслируются уже все вопросы через наушник, если речь идет о допросе. Психолог вопрос ставит таким образом, каким он будет понятен ребенку, чтоб он его не травмировал и с максимальной отдачей в плане получения информации для следствия. Все фиксируется в протоколе, следственные мероприятия идут, но ребенок нас не видит. И главное, что на этом этапе нам не нужно вносить изменения в законодательство.

Что важно и чем проект Barnahus отличается, например, от методик допроса "зеленых комнат", которые, по сути, также направлены на минимизацию последствий преступления? После следственных процедур с ребенком продолжают работать – ему предоставляется социально-психологическая реабилитация, составляется индивидуальная программа выхода из кризиса. По медицине есть идеи, например, рекомендации по лечению, и мы сейчас отрабатываем их с Минздравом", - отметила Усенко.

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